Futbalisti Sparty pod vedením dočasného trénera Lukáša Blážu prehrali doma v 5. kole ligovej fázy Európskej ligy s Alkmaarom 2:4, hoci po prvom polčase viedli o dva góly.
- ONLINE: AC Sparta Praha - AZ Alkmaar dnes, Európska liga LIVE (5. kolo)
- ONLINE: Ferencváros Budapešť - NK Celje dnes, Európska liga LIVE (5. kolo)
- ONLINE: Olympique Lyon - Lillestrøm SK dnes, Európska liga LIVE (5. kolo)
Strelecky sa presadil obranca Ľubomír Šatka, jeho Omonia Nikózia však prehrala na pôde Juventusu Turín 1:4.
Brankár Dominik Greif si pripísal čisté konto pri bezgólovej remíze Lyonu s nórskym Lilleströmom.
Pražania prehĺbili výsledkovú krízu, keď z posledných 10 súťažných zápasov zvíťazili iba v jednom.
Síce si vypracovali dvojgólový náskok zásluhou Jonatana Brunesa a Patrika Vydru. Po zmene strán však znížil Peer Koopmeiners, následne vyrovnal striedajúci Ro-Zangelo Daal a potom sa dvakrát presadil ďalší hráč, ktorý prišiel z lavičky, Ajúb Úfkír.
Sparta nedokázala Alkmaaru oplatiť marcové vyradenie z osemfinále Konferenčnej ligy a na Letnej opäť inkasovala štyri góly. Pred ôsmimi mesiacmi tam od holandského tímu utrpela debakel 0:4.
Juventus doma prehrával s Omoniou 0:1, keď sa po štvrťhodine hry hlavičkou presadil Šatka.
VIDEO: Gól Šatku proti Juventusu
Ešte do prestávky však otočili skóre Andrea Cambiaso s Jeffom Ekhatorom, v druhom polčase už len spečatili víťazstvo Francisco Conceicao a Jeremie Boga.
„Stará dáma“ sa s 13 bodmi posunula na druhé miesto za Bournemouth.
Ferencváros s Berom stratil body
Prvé body v ligovej fáze stratil tretí Ferencváros Budapešť pod vedením slovenského trénera Balázsa Borbélyho, ktorý po štyroch víťazstvách remizoval s NK Celje 0:0.
Stredopoliar Matúš Bero nastúpil v základnej zostave maďarského tímu a hral do 78. minúty.
Rovnakým výsledkom sa skončil aj duel Lyonu s nórskym Lilleströmom. Greif zaznamenal prvé čisté konto v tejto sezóne nižšej európskej pohárovej súťaže.
Európska liga - 5. kolo ligovej fázy:
RB Salzburg - Ararat-Armenia 2:0 (0:0)
Góly: 48. a 51. Mazurek
Viktoria Plzeň - Benfica Lisabon 4:0 (3:0)
Góly: 45. a 46. Kabongo, 30. Hrošovský, 43. Adu
/T. Pališčák odohral celý zápas, P. Hrošovský hral do 80. min., D. Vavro a D. Ťapaj (všetci Plzeň) sedeli na lavičke náhradníkov/
Dinamo Záhreb - Bayer Leverkusen 0:2 (0:2)
Góly: 10. Tillman, 45. Quansah
Olympiakos Pireus - AC Miláno 2:4 (1:0)
Góly: 31. Maignan (vlastný), 49. Jota Silva - 56. Hutchinson, 63. Cisse, 71. Pulisic, 90.+5 Moreira
Olympique Marseille - Levski Sofia 1:0 (1:0)
Gól: 28. Gouiri (z 11 m)
Union Saint-Gilloise - Lech Poznaň 2:2 (0:2)
Góly: 54. Florucz, 66. K. Rodriguez - 15. Agnero, 18. Palma
Celta Vigo - AFC Bournemouth 1:2 (1:0)
Góly: 19. Aspas - 47. A. Rodriguez, 78. Rayan, ČK: 22. B. Diakite (Bournemouth)
Besiktas Istanbul - Hapoel Beer Ševa 2:1 (0:0)
Gól: 75. Olaitan, 90. Kökcü - 90.+3 East
Sparta Praha - AZ Alkmaar 2:4 (2:0)
Góly: 4. Braut Brunes, 27. Vydra - 73. a 84 Oufkir, 52. Koopmeiners, 68. Daal
/J. Surovčík (Sparta) odohral celý zápas/
Crystal Palace - Real Sociedad 2:1 (0:0)
Góly: 72. Mateta (z 11 m), 81. McNeil - 66. Sarr, ČK: 71. J. Martin (Real Sociedad) po druhej ŽK
Ferencváros Budapešť - NK Celje 0:0
/M. Bero (Ferencváros) hral do 78. min./
Juventus Turín - Omonia Nikózia 4:1 (2:1)
Góly: 37. Cambiaso, 43. Ekhator, 68. Conceicao, 73. Boga - 15. Šatka
/Ľ. Šatka (Omonia) odohral celý zápas/
NEC Nijmegen - Stade Rennes 3:1 (1:1)
Góly: 29. Linssen, 81. Chery (z 11 m), 89. Bischoff - 36. Thomasson
OFI Kréta - RSC Anderlecht 1:3 (0:2)
Góly: 54. Fountas (z 11 m) - 20. Bentayeb, 39. Aasgaard, 90.+6 Bertaccini
Olympique Lyon - Lilleström SK 0:0
/D. Greif (Lyon) odohral celý zápas/
SCU Torreense - Celtic Glasgow 1:2 (1:1)
Góly: 19. Jean - 9. Vazquez (vlastný), 84. Duran
AFC Sunderland - Jagiellonia Bialystok 1:1 (0:0)
Góly: 47. Tuterov - 52. Jozwiak
TSG Hoffenheim - Sturm Graz 3:1 (0:1)
Góly: 72. Hložek, 80. Conte, 90. Moerstedt - 43. O. Diakite