Hancko v Lige majstrov a štvrťfinále Slovnaft Cupu. Športový program na dnes (10. marec)

Športový program na utorok, 10. marec
Futbal
- 18:00 MŠK Žilina - AS Trenčín, štvrťfinále Slovnaft Cupu
- 18:45 Galatasaray Istanbul - FC Liverpool, prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov
- 21:00 Atlético Madrid - Tottenham Hotspur, prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov
- 21:00 Newcastle United - FC Barcelona, prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov
- 21:00 Atalanta Bergamo - Bayern Mníchov, prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov
Hokej
- 0:00 Washington Capitals - Calgary Flames, NHL
- 0:00 Philadelphia Flyers - New York Rangers, NHL
- 1:30 Chicago Blackhawks - Utah Mammoth, NHL
- 2:00 Vancouver Canucks - Ottawa Senators, NHL
- 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Olomouc, predkolo play off českej extraligy (2. zápas)
- 18:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice RIDERA, predkolo play off českej extraligy (2. zápas)
- 18:00 HC Kometa Brno - Motor České Budějovice, predkolo play off českej extraligy (2. zápas)
- 18:30 HC Sparta Praha - Rytíři Kladno, predkolo play off českej extraligy (2. zápas)
Tenis
- Turnaj ATP v Indian Wells
- Turnaj WTA v Indian Wells
Zimné paralympijské hry 2026
- 9:00 paraalpské lyžovanie - super-G mužov a žien (Haraus, Rexová, Čupka, Kubačka)
- 9:30 paraalpské lyžovanie - superkombinácia mužov a žien (Haraus, Rexová, Čupka, Kubačka)
- 9:45 parabežecké lyžovanie - muži šprint – kvalifikácia (Lajtman)
- 13:29 parabežecké lyžovanie - muži šprint – finále
- 13:35 parahokej, B-skupina - Slovensko - Japonsko
- 18:35 curling na vozíku, základná skupina - Slovensko - USA
Cyklistika
- 10:50 2. etapa Tirreno Adriatico - Camaiore – San Gimignano (206 km)
- 15:10 3. etapa Paríž - Nice - Cosne-Cours-sur-Loire - Pouilly-sur-Loire (23,50 km, časovka tímov)
Zápasenie
- 10:30 ME do 23 rokov /účasť SR/
Basketbal
- 18:00 CSO Voluntari - BC Slovan Bratislava, play off ENBL (osemfinále) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: utorok, 10. marec
