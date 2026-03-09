Hancko v Lige majstrov a štvrťfinále Slovnaft Cupu. Športový program na dnes (10. marec)

Slovenský futbalista v drese Atlética Madrid Dávid Hancko (vpravo) sa teší so spoluhráčmi.
Slovenský futbalista v drese Atlética Madrid Dávid Hancko (vpravo) sa teší so spoluhráčmi. (Autor: TASR/AP)
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 10. marca. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 10. marec

Futbal

  • 18:00 MŠK Žilina - AS Trenčín, štvrťfinále Slovnaft Cupu

  • 18:45 Galatasaray Istanbul - FC Liverpool, prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov
  • 21:00 Atlético Madrid - Tottenham Hotspur, prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov
  • 21:00 Newcastle United - FC Barcelona, prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov
  • 21:00 Atalanta Bergamo - Bayern Mníchov, prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov

Hokej

  • 0:00 Washington Capitals - Calgary Flames, NHL
  • 0:00 Philadelphia Flyers - New York Rangers, NHL
  • 1:30 Chicago Blackhawks - Utah Mammoth, NHL
  • 2:00 Vancouver Canucks - Ottawa Senators, NHL

  • 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Olomouc, predkolo play off českej extraligy (2. zápas)
  • 18:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice RIDERA, predkolo play off českej extraligy (2. zápas)
  • 18:00 HC Kometa Brno - Motor České Budějovice, predkolo play off českej extraligy (2. zápas)
  • 18:30 HC Sparta Praha - Rytíři Kladno, predkolo play off českej extraligy (2. zápas)

Tenis

  • Turnaj ATP v Indian Wells
  • Turnaj WTA v Indian Wells

Zimné paralympijské hry 2026

  • 9:00 paraalpské lyžovanie - super-G mužov a žien (Haraus, Rexová, Čupka, Kubačka)
  • 9:30 paraalpské lyžovanie - superkombinácia mužov a žien (Haraus, Rexová, Čupka, Kubačka)
  • 9:45 parabežecké lyžovanie - muži šprint – kvalifikácia (Lajtman)
  • 13:29 parabežecké lyžovanie - muži šprint – finále
  • 13:35 parahokej, B-skupina - Slovensko - Japonsko
  • 18:35 curling na vozíku, základná skupina - Slovensko - USA

Cyklistika

  • 10:50 2. etapa Tirreno Adriatico - Camaiore – San Gimignano (206 km)
  • 15:10 3. etapa Paríž - Nice - Cosne-Cours-sur-Loire - Pouilly-sur-Loire (23,50 km, časovka tímov)

Zápasenie

  • 10:30 ME do 23 rokov /účasť SR/

Basketbal

TV program: utorok, 10. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    dnes 00:00
