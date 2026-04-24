Slovenský zápasník na dosah veľký úspech. Na majstrovstvách Európy zabojuje o zlato

Slovenský zápasník Batyrbek Cakulov bude na ME v Tirane bojovať o zlato vo voľnoštýliarskej kategórii do 97 kg.
V piatkovom semifinálovom dueli nedal šancu Givimu Mačarašvilimu z Gruzínska, ktorého zdolal 12:1 na technickú prevahu.
Vo finále sa v sobotu o 19.14 h strene s Rusom Abdulrašidom Sadulajevom, ktorý štartuje pod neutrálnou vlajkou.
Cakulov si najprv v kvalifikačnom kole poradil s Maďarom Richardom Véghom 10:0 na technickú prevahu. Vo štvrťfinále prešiel cez Ukrajinca Denysa Sahaliuka 5:2 na body a v zápase o postup do finále suverénne zvíťazil aj nad Mačarašvilim.
Dvadsaťsedemročný rodák zo Severného Osetska, ktorý reprezentuje Slovensko od roku 2022, si tak odnesie z Tirany už druhý cenný kov. Pred dvoma rokmi, keď sa v albánskej metropole konali majstrovstvá sveta, získal bronz vo váhovej kategórii do 92 kg.
Okrem toho vybojoval v slovenskom drese v kategórii do 97 kg aj striebro z MS 2022 v Belehrade a dva bronzy z ME - z Budapešti 2022 a vlani zo Šamorína.
Šancu na zisk medaily má aj Zsuzsanna Molnárová v kategórii do 72 kg. Slovenská reprezentantka zvládla piatkovú repasáž, keď Talianku Vincenzu Amendolovú položila za stavu 6:0 na lopatky.
Molnárová tak zabojuje o bronz, jej súperkou v zápase o cenný kov bude o 19.06 h Ruska Kristina Bratčikovová, štartujúca pod neutrálnou vlajkou.
Ďalší Slovák Achsarbek Gulajev sa v kategórii do 79 kg dostal do štvrťfinále cez Lotyša Alansa Amirovsa (5:0 na body), no následne prehral s Džabrailom Gadžijevom z Azerbajdžanu 2:7 na body.
Gulajev nedostal šancu zabojovať v sobotnej repasáži, keďže Gadžijev vypadol v semifinále.
ME v zápasení v Tirane - voľný štýl
Muži - do 79 kg:
kvalifikačné kolo:
Achsarbek GULAJEV (SR) - Alans Amirovs (Lot.) 5:0 na body
štvrťfinále:
Džabrail Gadžijev (Azer.) - GULAJEV 7:2 na body
Muži - do 97 kg:
kvalifikačné kolo:
Batyrbek CAKULOV (SR) - Richard Végh (Maď.) 10:0 na technickú prevahu
štvrťfinále:
Batyrbek CAKULOV (SR) - Denys Sahaliuk (Ukr.) 5:2 na body
semifinále:
CAKULOV - Givi Mačarašvili (Gruz.) 12:1 na technickú prevahu
Ženy, repasáž do 72 kg:
Zsuzsanna MOLNÁROVÁ (SR) - Vincenza Amendolová (Tal.) 6:0 na lopatky