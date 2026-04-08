Semifinále Košice - Slovan a v akcii aj slovenské tenistky. Športový program na dnes (9. apríl)

Na snímke hráč Slovana Radovan Bondra (uprostred), hráč Košíc Eduard Šedivý (vľavo) a brankár Košíc Dominik Riečický. (Autor: TASR)
Sportnet|9. apr 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 9. apríla. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 9. apríl

Futbal

  • 18:45 Rayo Vallecano - AEK Atény, prvý zápas štvrťfinále Konferenčnej ligy 
  • 21:00 Crystal Palace - AC Fiorentina, prvý zápas štvrťfinále Konferenčnej ligy 
  • 21:00 Šachtar Doneck - AZ Alkmaar, prvý zápas štvrťfinále Konferenčnej ligy 
  • 21:00 FSV Mainz 05 - Racing Štrasburg, prvý zápas štvrťfinále Konferenčnej ligy

  • 21:00 SC Freiburg - Celta Vigo, prvý zápas štvrťfinále Európskej ligy
  • 21:00 FC Bologna - Aston Villa, prvý zápas štvrťfinále Európskej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 21:00 FC Porto - Nottingham Forest, prvý zápas štvrťfinále Európskej ligy 

Hokej

  • 1:00 New York Rangers - Buffalo Sabres, NHL 
  • 1:30 Toronto Maple Leafs - Washington Capitals, NHL 
  • 4:30 San José Sharks - Edmonton Oilers, NHL 

  • 18:00 HC Košice - HC Slovan Bratislava /stav série: 1:1/, semifinále play-off Tipos extraligy (tretí zápas)

  • 18:00 HC Dukla Senica - HK Gladiators Trnava /stav série: X:X/, baráž o účasť v Tipos SHL (štvrtý zápas)

Tenis

  • Turnaj WTA v Linzi
  • Turnaj ATP v Monte Carle

  • 12:00 Slovensko - Litva/Chorvátsko, turnaj euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej - skupina A
  • 12:00 Srbsko - Litva/Chorvátsko, turnaj euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej - skupina A

Cyklistika

  • 13:20 4. etapa Okolo Baskicka: Galdakao - Galdakao (167,2 km)

Vodné pólo

  • 19:00 Japonsko - Slovensko, skupinová fáza - II. divízia Svetového pohára

Bedminton

  • 10:00 ME v Španielsku /účasť SR/

Gymnastika

  • 14:00 otvorený tréning SR pred 27. ročníkom Slovak Aerobic Open 

Volejbal

  • 19:00 Volley project UKF Nitra - VK Slovan Bratislava /stav série: 0:1/, ženy semifinále play off Niké extraligy (druhý zápas) 

 Basketbal

  • 19:00 CBK Mersin - Athinaikos Vyronas, odveta ženy - finále EP FIBA
TV program: štvrtok, 9. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

