Semifinále Košice - Slovan a v akcii aj slovenské tenistky. Športový program na dnes (9. apríl)

Športový program na štvrtok, 9. apríl
Futbal
- 18:45 Rayo Vallecano - AEK Atény, prvý zápas štvrťfinále Konferenčnej ligy
- 21:00 Crystal Palace - AC Fiorentina, prvý zápas štvrťfinále Konferenčnej ligy
- 21:00 Šachtar Doneck - AZ Alkmaar, prvý zápas štvrťfinále Konferenčnej ligy
- 21:00 FSV Mainz 05 - Racing Štrasburg, prvý zápas štvrťfinále Konferenčnej ligy
- 21:00 SC Freiburg - Celta Vigo, prvý zápas štvrťfinále Európskej ligy
- 21:00 FC Bologna - Aston Villa, prvý zápas štvrťfinále Európskej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 21:00 FC Porto - Nottingham Forest, prvý zápas štvrťfinále Európskej ligy
Hokej
- 1:00 New York Rangers - Buffalo Sabres, NHL
- 1:30 Toronto Maple Leafs - Washington Capitals, NHL
- 4:30 San José Sharks - Edmonton Oilers, NHL
- 18:00 HC Košice - HC Slovan Bratislava /stav série: 1:1/, semifinále play-off Tipos extraligy (tretí zápas)
- 18:00 HC Dukla Senica - HK Gladiators Trnava /stav série: X:X/, baráž o účasť v Tipos SHL (štvrtý zápas)
Tenis
- Turnaj WTA v Linzi
- Turnaj ATP v Monte Carle
- 12:00 Slovensko - Litva/Chorvátsko, turnaj euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej - skupina A
- 12:00 Srbsko - Litva/Chorvátsko, turnaj euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej - skupina A
Cyklistika
- 13:20 4. etapa Okolo Baskicka: Galdakao - Galdakao (167,2 km)
Vodné pólo
- 19:00 Japonsko - Slovensko, skupinová fáza - II. divízia Svetového pohára
Bedminton
- 10:00 ME v Španielsku /účasť SR/
Gymnastika
- 14:00 otvorený tréning SR pred 27. ročníkom Slovak Aerobic Open
Volejbal
- 19:00 Volley project UKF Nitra - VK Slovan Bratislava /stav série: 0:1/, ženy semifinále play off Niké extraligy (druhý zápas)
Basketbal
- 19:00 CBK Mersin - Athinaikos Vyronas, odveta ženy - finále EP FIBA
TV program: štvrtok, 9. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.