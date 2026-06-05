VIDEO: Finále je vyrovnané. Carolina sa zobudila včas, Vegas premrhalo náskok

NHL - 2. zápas finále play-off
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 4:3 pp (0:1, 0:1, 3:1 - 1:0)
Góly: 51. Stankoven, 53. Jankowski (Carrier, Robinson), 56. Staal (Gostisbehere, Svečnikov), 64. Jarvis (Gostisbehere, Aho) - 14. Howden (Marner), 28. Howden (Barbašov, Hanifin), 59. Stone (Marner, Hertl).
Brankári: Andersen - Hart, strely na bránku: 26:26, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky 2:0, oslabenia: 0:0.
Carolina: Andersen - Chatfield, Slavin, Walker, Miller, Nikišin, Gostisbehere - Jarvis, Aho, Svečnikov - Blake, Stankoven, Hall - Martinook, Staal, Ehlers - Robinson, Jankowski, Carrier. Tréner: R. Brind'Amour
Vegas: Hart - Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Lauzon - Dorofejev, Eichel, Barbašov - Marner, Karlsson, Howden - Stone, Sissons, Hertl - Kolesar, Dowd, Smith. Tréner: J. Tortorella
/stav série: 1:1/
Hokejisti Caroliny Hurricanes zvíťazili v druhom finálovom zápase zámorskej NHL nad Vegas Golden Knights 4:3 po predĺžení.
Súboj o Stanleyho pohár tak pred presunom do Las Vegas vyrovnali na 1:1, tretí duel v T-Mobile Arene je na programe v noci na nedeľu.
Stretnutie v Raleigh lepšie rozbehli hostia, ktorí po dvoch tretinách viedli 2:0 vďaka zásahom Bretta Howdena.
Ten otvoril skóre v 14. minúte, keď vyhral súboj so Seanom Walkerom a prekonal Frederika Andersena.
V 28. minúte sa Howden šikovne zbavil Jaccoba Slavina a blafákom zvýšil na 2:0. Bol to jeho 13. gól v play off, čím si upevnil pozíciu najlepšieho strelca vyraďovacej fázy a vyrovnal klubový rekord Jonathana Marchessaulta v počte gólov v jednom play off z roku 2023.
VIDEO: Zostrih zápasu druhého zápasu série Carolina - Vegas
Skóre sa nemenilo až do polovice záverečného dejstva, potom však prišiel obrat.
V 51. minúte sa vďaka dôrazu presadil Logan Stankoven, ktorý znížil na 1:2 a o dve minúty a 26 sekúnd neskôr vyrovnal na 2:2 útočník štvrtej formácie Mark Jankowski.
„Vedeli sme, že musíme tvrdo pracovať, aj keď sme prehrávali o dva góly. Snažil som sa to len hodiť pred bránku a mal som šťastie, že to padlo dnu. Gól nás nakopol a chytili sa aj naši skvelí fanúšikovia. Sme radi, že sme vyrovnali sériu,“ uviedol pre nhl.com
Stankoven, ktorého pochválil aj tréner Rod Brind'Amour. „Niekto musel udať tón a niečo spraviť a to sa aj stalo. 'Stanks' nás naštartoval a zrazu ožila celá aréna,“ povedal kouč Hurricanes.
Tortorella neuspel s výzvou a Carolina trestala
Vegas mohol dostať opäť do vedenia Ivan Barbašov, ale rozhodcovia jeho gól neuznali pre nedovolený kontakt s brankárom.
Tréner John Tortorella s verdiktom nesúhlasil a zobral si video challenge, ale rozhodcovia neuznanie gólu potvrdili a za neúspešnú výzvu inkasovali Golden Knights dvojminútový trest.
VIDEO: Neuznaný gól Vegas na 3:2
Presilovku domáci využili za 25 sekúnd, keď strelu Shayne Gostisbehera tečoval Jordan Staal a Hurricanes v 56. minúte viedli 3:2.
„Videl som voľný puk pred Freddiem. Náš hráč do neho pichol a nepohol brankára. Puk prešiel pod ním na druhú stranu. Zobral by som challenge desaťkrát z desiatich,“ poznamenal Tortorella po zápase.
V závere pri hre bez brankára však hostia vyrovnali, keď sa v čase 58:39 presadil Mark Stone a dostal duel do predĺženia.
V extračase inkasoval trest za podrazenie Staala hrdina prvého zápasu Tomáš Hertl a domáci jeho vylúčenie potrestali.
Jarvis tvrdou strelou bez prípravy prekonal Cartera Harta a v čase 63:56 rozhodol o víťazstve Caroliny, ktorá má v tohtoročných vyraďovacích bojoch v predĺženiach bilanciu 6-0.
Obrat Hurricanes sa zapísal do histórie
„Sme nadšení, že sa nám to podarilo. O tomto je hokej v play off. Tesné zápasy, dramatické situácie a množstvo zvratov. Myslím, že viac si fanúšikovia nemôžu želať,“ vyhlásil Jarvis.
Carolina sa stala prvým tímom v NHL za posledných 82 rokov, ktorý vyhral zápas vo finálovej sérii, hoci ešte 10 minút pred koncom riadneho času prehrával viacgólovým rozdielom.
Naposledy sa podobný kúsok podaril hokejistom Montrealu v roku 1944.
Canadiens vo štvrtom stretnutí finále prehrávali s Chicagom Black Hawks v tretej tretine 1:4, ale napokon vyhrali 5:4 po predĺžení.
Vegas chce doma prebrať kontrolu nad sériou
Golden Knights sú napriek prehre po dvoch zápasoch spokojní.
„Síce sme prehrali, ale spravili sme dnes veľa dobrých vecí. Musíme sa poučiť z pár chýb, ktoré sme spravili, ale je to v poriadku. Sme pozitívne naladení a tešíme sa domov. Veríme, že vo Vegas preberieme kontrolu nad sériou,“ konštatoval obranca „zlatých rytierov“ Noah Hanifin.
Duel pre zranenie nedohral obranca Brayden McNabb, ktorého v polovici prvej tretiny trafil puk do tváre po tvrdej strele Nikolaja Ehlersa.
Tá podľa nhl.com letela rýchlosťou 87,3 míle za hodinu, čo je v prepočte 140,5 kilometrov za hodinu.