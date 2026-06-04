Češka dvakrát prekonala dlhoročný rekord Kratochvílovej na stovke: Som strašne šťastná

Karolína Maňasová na mítingu v St. Pöltene dvakrát prekonala dlhoročný český rekord Jarmily Kratochvílovej v behu na 100 metrov.
Nové maximum stanovila šprintérka vo víťaznom finále časom 11,01 sekundy. V rozbehu zaznamenala Maňasová výkon 11,08, ktorým prekonala atletickú legendu Kratochvílovú o stotinu.
Ženský český rekord v stovke bol v platnosti od 6. júna 1981, keď Kratochvílová dosiahla čas 11,09 v Bratislave. V sobotu by teda od jeho zápisu uplynulo 45 rokov.
Maňasovej doteraz patrilo v českých historických tabuľkách druhé miesto. Predvlani na olympijských hrách v Paríži sa atlétka k historickému času priblížila na dve stotiny.
V tejto sezóne sa blysola národným rekordom už aj v hale, keď v januári v Ostrave bežala hneď v prvom štarte sezóny 60 metrov za 7,05 sekundy.
Rekordom teraz minuloročná majsterka Európy z majstrovstiev do 22 rokov otvorila aj hlavnú časť atletického roka.
Pri oboch historických zápisoch v Rakúsku mala miernu podporu vetra do chrbta – v rozbehu 0,6 a vo finále 0,9 m/s.
V súboji o víťazstvo zdolala o tri stotiny Nemku Rebekku Haaseovú, členku bronzovej štafety z parížskych hier aj svetových šampionátov 2022 a 2025, a zároveň sa ujala vedenia v tohtoročných európskych tabuľkách.
Po životnom výkone Maňasová neskrývala eufóriu. „Som strašne šťastná, miešajú sa vo mne všetky pozitívne pocity. Po tom rozbehu som si hovorila, že by som to mohla ešte stiahnuť, pretože som to nebežala naplno. Finále vyšlo úplne super.
Trochu som už tuhla v závere, cítila som vedľa seba tú Nemku. Myslím, že to boli super preteky,“ uviedla v nahrávke pre médiá.