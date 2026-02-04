Futbalové poháre a Turnaj Vladimíra Dzurillu. Športový program na dnes (5. február)

Športový program na štvrtok, 5. február
Futbal
- 21:00 Real Betis - Atletico Madrid, štvrťfinále Španielskeho pohára
- 21:00 Atalanta Bergamo - Juventus Turín, štvrťfinále Talianskeho pohára
Hokej
- 1:00 Winnipeg Jets - Montreal Canadiens, NHL
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks, NHL
- 1:00 Florida Panthers - Boston Bruins, NHL
- 2:00 Nashville Predators - Minnesota Wild, NHL
- 3:00 Utah Mammoth - Detroit Red Wings, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - San Jose Sharks, NHL
- 3:30 Dallas Stars - St. Louis Blues, NHL
- 4:00 Los Angeles Kings - Seattle Kraken, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks, NHL
- 4:00 Calgary Flames - Edmonton Oilers, NHL
- 13:30 Lotyšsko - Nórsko, Turnaj Vladimíra Dzurillu (U18)
- 17:00 Slovensko - Nemecko, Turnaj Vladimíra Dzurillu (U18) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 Slovensko - Maďarsko, Turnaj šiestich krajín žien
Tenis
- Turnaj ATP v Montpellieri
- Turnaje WTA v Abú Zabí, Ostrave a Kluž
Florbal
- 13:00 Poľsko - Rakúsko, kvalifikácia o postup na MS 2026
19:00 Francúzsko - Slovensko, kvalifikácia o postup na MS 2026
Dráhová cyklistika
- 10:00 ME, účasť SR
Vodné pólo
- 18:15 Grécko - Taliansko, ME žien (zápas o 3. miesto)
20:15 Maďarsko - Holandsko, ME žien (finále)
ZOH 2026
- od 10:05 deň - 1
TV program: štvrok, 5. február
