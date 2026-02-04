Futbalové poháre a Turnaj Vladimíra Dzurillu. Športový program na dnes (5. február)

5. feb 2026
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 5. februára. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 5. február

Futbal

  • 21:00 Real Betis - Atletico Madrid, štvrťfinále Španielskeho pohára
  • 21:00 Atalanta Bergamo - Juventus Turín, štvrťfinále Talianskeho pohára

Hokej

  • 1:00 Winnipeg Jets - Montreal Canadiens, NHL
  • 1:00 Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks, NHL
  • 1:00 Florida Panthers - Boston Bruins, NHL
  • 2:00 Nashville Predators - Minnesota Wild, NHL
  • 3:00 Utah Mammoth - Detroit Red Wings, NHL
  • 3:00 Colorado Avalanche - San Jose Sharks, NHL
  • 3:30 Dallas Stars - St. Louis Blues, NHL
  • 4:00 Los Angeles Kings - Seattle Kraken, NHL
  • 4:00 Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks, NHL
  • 4:00 Calgary Flames - Edmonton Oilers, NHL

  • 13:30 Lotyšsko - Nórsko, Turnaj Vladimíra Dzurillu (U18)
  • 17:00 Slovensko - Nemecko, Turnaj Vladimíra Dzurillu (U18) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 16:00 Slovensko - Maďarsko, Turnaj šiestich krajín žien

Tenis

  • Turnaj ATP v Montpellieri
  • Turnaje WTA v Abú Zabí, Ostrave a Kluž

Florbal

  • 13:00 Poľsko - Rakúsko, kvalifikácia o postup na MS 2026
    19:00 Francúzsko - Slovensko, kvalifikácia o postup na MS 2026

Dráhová cyklistika

  • 10:00 ME, účasť SR

Vodné pólo

  • 18:15 Grécko - Taliansko, ME žien (zápas o 3. miesto)
    20:15     Maďarsko - Holandsko, ME žien (finále)

ZOH 2026

TV program: štvrok, 5. február
    dnes 00:00
