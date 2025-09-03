Slovensko v šlágri skupiny v boji o postup na MS. Športový program na dnes (4. september)

Nemecký futbalista Nick Woltemade (v popredí) počas tréningu nemeckej futbalovej reprezentácie pred štvrtkovým zápasom A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 proti Slovensku.
Nemecký futbalista Nick Woltemade (v popredí) počas tréningu nemeckej futbalovej reprezentácie pred štvrtkovým zápasom A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 proti Slovensku. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|4. sep 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok 4. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 4. september

Futbal

  • 20:45 Slovensko - Nemecko (NFŠ, Bratislava), A-skupina, európska kvalifikácia MS 2026
  • 20:45 Luxembursko - Severné Írsko (Luxembourg), A-skupina,  európska kvalifikácia MS 2026

  • 18:00 Gruzínsko - Turecko, E-skupina, európska kvalifikácia MS 2026
  • 20:45 Bulharsko - Španielsko, E-skupina, európska kvalifikácia MS 2026

  • 18:00 Litva - Malta, G-skupina,  európska kvalifikácia MS 2026
  • 20:45 Holandsko - Poľsko, G-skupina,  európska kvalifikácia MS 2026

  • 16:00 Kazachstan - Wales, J-skupina, európska kvalifikácia MS 2026
  • 20:45 Lichtenštajnsko - Belgicko, J-skupina, európska kvalifikácia MS 2026

  • 17:00 Saudská Arábia - Severné Macedónsko, prípravný zápas
  • 18:00 Gibraltár - Albánsko, prípravný zápas
  • 18:00 Nórsko - Fínsko, prípravný zápas
  • 19:00 Rusko - Jordánsko, prípravný zápas

  • 12:00 Slovensko - Česko, prípravný zápas hráčok do 19 rokov

Hokej

  • 18:00 HK Levice – HK Žiar nad Hronom,  JOJ Šport Slovenský pohár /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 17:00 GKS Tychy - Frölunda HC, 3. kolo LM
  • 17:30 Ilves Tampere - EC Red Bull Salzburg, 3. kolo LM
  • 17:30 KalPa Kuopio - Storhamar Hockey, 3. kolo LM
  • 18:30 HC Sparta Praha - Lulea Hockey, 3. kolo LM
  • 19:00 Odense Bulldogs - ZSC Lions Zürich, 3. kolo LM
  • 19:00 Brynäs IF - KAC Klagenfurt, 3. kolo LM

Tenis

Cyklistika

Basketbal

Volejbal

Vodný slalom

  • 14:00 kajak kros individuál, finále SP /účasť SR/

Box

  • 12:00 MS, /účasť SR/

Džudo

  • 10:00 ME juniorov, (Gopass Aréna Bratislava)
TV program: štvrtok, 4. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

