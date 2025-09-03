Slovensko v šlágri skupiny v boji o postup na MS. Športový program na dnes (4. september)

Športový program na štvrtok, 4. september
Futbal
- 20:45 Slovensko - Nemecko (NFŠ, Bratislava), A-skupina, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Luxembursko - Severné Írsko (Luxembourg), A-skupina, európska kvalifikácia MS 2026
- 18:00 Gruzínsko - Turecko, E-skupina, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Bulharsko - Španielsko, E-skupina, európska kvalifikácia MS 2026
- 18:00 Litva - Malta, G-skupina, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Holandsko - Poľsko, G-skupina, európska kvalifikácia MS 2026
- 16:00 Kazachstan - Wales, J-skupina, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Lichtenštajnsko - Belgicko, J-skupina, európska kvalifikácia MS 2026
- 17:00 Saudská Arábia - Severné Macedónsko, prípravný zápas
- 18:00 Gibraltár - Albánsko, prípravný zápas
- 18:00 Nórsko - Fínsko, prípravný zápas
- 19:00 Rusko - Jordánsko, prípravný zápas
- 12:00 Slovensko - Česko, prípravný zápas hráčok do 19 rokov
Hokej
- 18:00 HK Levice – HK Žiar nad Hronom, JOJ Šport Slovenský pohár /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 GKS Tychy - Frölunda HC, 3. kolo LM
- 17:30 Ilves Tampere - EC Red Bull Salzburg, 3. kolo LM
- 17:30 KalPa Kuopio - Storhamar Hockey, 3. kolo LM
- 18:30 HC Sparta Praha - Lulea Hockey, 3. kolo LM
- 19:00 Odense Bulldogs - ZSC Lions Zürich, 3. kolo LM
- 19:00 Brynäs IF - KAC Klagenfurt, 3. kolo LM
Tenis
- od 18:00 štvorhry US Open 2025
Cyklistika
- 14:10 Vuelta a Espaňa - 12. etapa: Laredo - Los Corrales de Buelna (144,9 km)
Basketbal
- 14:00 Bosna a Hercegovina - Gruzínsko, ME v basketbale 2025
- 14:00 Francúzsko - Island, ME v basketbale 2025
- 17:00 Izrael - Slovinsko, ME v basketbale 2025
- 17:15 Taliansko - Cyprus, ME v basketbale 2025
- 20:30 Španielsko - Grécko, ME v basketbale 2025
- 20:30 Poľsko - Belgicko, ME v basketbale 2025
Volejbal
- 12:00 Brazília - Francúzsko, štvrťfinále MS vo volejbale žien 2025
- 15:30 USA - Turecko, štvrťfinále MS vo volejbale žien 2025
Vodný slalom
- 14:00 kajak kros individuál, finále SP /účasť SR/
Box
- 12:00 MS, /účasť SR/
Džudo
- 10:00 ME juniorov, (Gopass Aréna Bratislava)
TV program: štvrtok, 4. september
