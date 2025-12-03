Prvý zjazd mužov a pokračovanie hádzanej. Športový program na dnes (4. december)

Švajčiar Marco Odermatt počas tréningovej jazdy zjazdu Svetového pohára v Beaver Creeku v Colorade.
Švajčiar Marco Odermatt počas tréningovej jazdy zjazdu Svetového pohára v Beaver Creeku v Colorade. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|4. dec 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 4. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 4. december

Futbal

  • 21:00 Manchester United - West Ham United, 14. kolo Premier League 

Hokej 

  • 1:00 New Jersey Devils - Dallas Stars, NHL 
  • 1:30 Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres, NHL  
  • 1:30 Montreal Canadiens - Winnipeg Jets, NHL  
  • 4:00 San Jose Sharks - Washington Capitals, NHL  
  • 4:00 Anaheim Ducks - Utah Mammoth, NHL  

  • 11:00 HK Skalica - JOJ ŠPORT Slovensko 18, vložený zápas TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO 

Hádzaná

  • 15:30 Srbsko - Faerské ostrovy, ženy - MS  
  • 18:00 Čierna Hora - Nemecko, ženy - MS  
  • 20:30 Island - Španielsko, ženy - MS 
  • 15:30 Argentína - Poľsko, ženy - MS 
  • 18:00 Francúzsko - Rakúsko, ženy - MS 
  • 20:30 Holandsko - Tunisko, ženy - MS 
  • 11:00 Chorvátsko - Irán, ženy - MS 
  • 13:30 Uruguaj - Paraguaj, ženy - MS 
  • 16:00 Egypt - Čína, ženy - MS 
  • 18:30 Kuba - Kazachstan, ženy - MS 

  • 13:30 tlačová konferencia EHF EURO v hádzanej žien 2026

Basketbal

  • 18:00 BC Prievidza - Spišskí Rytieri, predohrávka 13. kola TIPOS SBL 

Plávanie

  • 10:00 rozplavby, ME v krátkom bazéne /účasť SR/ 
  • 19:00 semifinále a finále, ME v krátkom bazéne 

Skoky na lyžiach

  • 12:00 kvalifikácia, ženy - SP /účasť SR/  
  • 17:15 hlavná súťaž, ženy - SP

Akrobatické lyžovanie

  • 6:40 muži Big Air kvalifikácia, SP /účasť SR/

Alpské lyžovanie

ZOH

  • 10:00 odovzdanie olympijského ohňa organizátorom ZOH v Miláne a Cortine 
TV program: štvrtok, 4. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Prvý zjazd mužov a pokračovanie hádzanej. Športový program na dnes (4. december)
    dnes 00:00
