Prvý zjazd mužov a pokračovanie hádzanej. Športový program na dnes (4. december)

Športový program na štvrtok, 4. december
Futbal
- 21:00 Manchester United - West Ham United, 14. kolo Premier League
Hokej
- 1:00 New Jersey Devils - Dallas Stars, NHL
- 1:30 Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres, NHL
- 1:30 Montreal Canadiens - Winnipeg Jets, NHL
- 4:00 San Jose Sharks - Washington Capitals, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Utah Mammoth, NHL
- 11:00 HK Skalica - JOJ ŠPORT Slovensko 18, vložený zápas TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hádzaná
- 15:30 Srbsko - Faerské ostrovy, ženy - MS
- 18:00 Čierna Hora - Nemecko, ženy - MS
- 20:30 Island - Španielsko, ženy - MS
- 15:30 Argentína - Poľsko, ženy - MS
- 18:00 Francúzsko - Rakúsko, ženy - MS
- 20:30 Holandsko - Tunisko, ženy - MS
- 11:00 Chorvátsko - Irán, ženy - MS
- 13:30 Uruguaj - Paraguaj, ženy - MS
- 16:00 Egypt - Čína, ženy - MS
- 18:30 Kuba - Kazachstan, ženy - MS
- 13:30 tlačová konferencia EHF EURO v hádzanej žien 2026
Basketbal
- 18:00 BC Prievidza - Spišskí Rytieri, predohrávka 13. kola TIPOS SBL
Plávanie
- 10:00 rozplavby, ME v krátkom bazéne /účasť SR/
- 19:00 semifinále a finále, ME v krátkom bazéne
Skoky na lyžiach
- 12:00 kvalifikácia, ženy - SP /účasť SR/
- 17:15 hlavná súťaž, ženy - SP
Akrobatické lyžovanie
- 6:40 muži Big Air kvalifikácia, SP /účasť SR/
Alpské lyžovanie
- 19:00 zjazd mužov, SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
ZOH
- 10:00 odovzdanie olympijského ohňa organizátorom ZOH v Miláne a Cortine
TV program: štvrtok, 4. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.