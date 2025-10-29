Wawrinka vyzve v Bratislave nasadenú jednotku. Športový program na dnes (30. október)

Športový program na štvrtok, 30. október
Futbal
- 18:30 Cagliari Calcio - Sassuolo Calcio, 9. kolo Serie A
- 20:45 SC Pisa - Lazio Rím, 9. kolo Serie A
Hokej
- 0:00 Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs, NHL
Tenis
- Turnaj ATP v Paríži
- Turnaj WTA v Hongkongu, Jiujiang a Meride
- 17:00 R. Collignon (Bel.-1) - S. Wawrinka (Švaj.), osemfinále Challenger Slovak Open 2025 v Bratislave
Volejbal
- 19:00 VK Pirane Brusno - HIT UCM Trnava, štvrťfinále SP žien /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Futsal
- 16:00 MNK Buba Mara - Futsal Minerva, hlavné kolo Ligy majstrov
- 19:00 FUTSAL KLUB Lučenec - Hjorring Futsal Klub, hlavné kolo Ligy majstrov
TV program: štvrtok, 30. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.