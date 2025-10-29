Wawrinka vyzve v Bratislave nasadenú jednotku. Športový program na dnes (30. október)

švajčiarsky tenista Stan Wawrinka
švajčiarsky tenista Stan Wawrinka (Autor: TASR)
30. okt 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 30. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 30. október

Futbal

  • 18:30 Cagliari Calcio - Sassuolo Calcio, 9. kolo Serie A
  • 20:45 SC Pisa - Lazio Rím, 9. kolo Serie A

Hokej

  • 0:00 Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs, NHL

Tenis

  • Turnaj ATP v Paríži
  • Turnaj WTA v Hongkongu, Jiujiang a Meride
  • 17:00 R. Collignon (Bel.-1) - S. Wawrinka (Švaj.), osemfinále Challenger Slovak Open 2025 v Bratislave

Volejbal

Futsal

  • 16:00 MNK Buba Mara - Futsal Minerva, hlavné kolo Ligy majstrov
  • 19:00 FUTSAL KLUB Lučenec - Hjorring Futsal Klub, hlavné kolo Ligy majstrov
TV program: štvrtok, 30. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    dnes 00:00
