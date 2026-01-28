Semifinále žien na Australian Open a Európska liga. Športový program na dnes (29. január)

Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 29. januára. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 29. január

Futbal

  • 21:00 Sturm Graz - Brann Bergen, záverečné 8. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 VfB Stuttgart - Young Boys Bern, záverečné 8. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Panathinaikos Atény - AS Rím, záverečné 8. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Nottingham Forest - Ferencváros Budapešť, záverečné 8. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 21:00 FC Midtjylland - Dinamo Záhreb, záverečné 8. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 21:00 Maccabi Tel Aviv - FC Bologna, záverečné 8. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 21:00 Olympique Lyon - PAOK Solún, záverečné 8. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Ludogorec Razgrad - OGC Nice, záverečné 8. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 21:00 OSC Lille - SC Freiburg, záverečné 8. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 21:00 KRC Genk - Malmö FF, záverečné 8. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 21:00 Go Ahead Eagles - SC Braga, záverečné 8. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 21:00 FCSB - Fenerbahce Istanbul, záverečné 8. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 21:00 FC Porto - Glasgow Rangers, záverečné 8. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 21:00 Crvena Zvezda Belehrad - Celta Vigo, záverečné 8. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 21:00 Celtic Glasgow - FC Utrecht, záverečné 8. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 21:00 Real Betis - Feyenoord Rotterdam, záverečné 8. kolo ligovej fázy Európskej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 21:00 FC Bazilej - Viktoria Plzeň, záverečné 8. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 21:00 Aston Villa - Red Bull Salzburg, záverečné 8. kolo ligovej fázy Európskej ligy

Hokej

  • 1:00 Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers, NHL 
  • 1:30 New York Islanders - New York Rangers, NHL 
  • 1:30 Ottawa Senators - Colorado Avalanche, NHL

  • 13:00 JOJ ŠPORT Slovensko 18 - MHA Martin, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice, 47. kolo českej extraligy 
  • 17:30 HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, 47. kolo českej extraligy 
  • 18:00 HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec, 47. kolo českej extraligy 
  • 18:00 Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň, 47. kolo českej extraligy 
  • 18:30 HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav, 47. kolo českej extraligy

Tenis

  • 9:30 Arina Sobolenková (Biel.-1) - Jelina Svitolinová (Ukr.-12), ženy - dvojhra - semifinále, Australian Open
  • Jessica Pegulová (USA-6) - Jelena Rybakinová (Kaz.-5), ženy - dvojhra - semifinále, Australian Open 

Futsal

  • 17:30 Slovinsko - Bielorusko, ME
  • 17:30 Španielsko - Belgicko, ME
  • 20:30 Taliansko - Maďarsko, ME 
  • 20:30 Portugalsko - Poľsko, ME 

Šport

  • 14:00 ZOH26 - TK národnej prezentácie Slovenska a predstavenie olympijskej fanzóny 

Vodné pólo

  • 10:00 Taliansko - Turecko, ME žien
  • 11:30 Holandsko - Izrael, ME žien
  • 13:15 Rumunsko - Španielsko, ME žien
  • 14:45 Grécko - Nemecko, ME žien
  • 16:30 Maďarsko - Portugalsko, ME žien
  • 18:00 Srbsko - Chorvátsko, ME žien
  • 19:45 Francúzsko - Slovensko, ME žien
  • 21:15 Švajčiarsko - Veľká Británia, ME žien
TV program: štvrtok, 29. január
