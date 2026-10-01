Urazil sa, trucoval a ušiel. Ronaldo nepochopil úpadok vlastnej hegemónie

Neslávny koniec pompéznej éry. Cristiano Ronaldo sa rozlúčil s reprezentačnou kariérou škandálom. Namiesto ovácií čelí portugalský futbalista doma kritike. Po tom, čo svojvoľne opustil reprezentačný zraz, mu hrozí dokonca pokuta.
Ronaldo v stredu večer odišiel z Kodane, kde sa portugalský tím pripravuje na zápas Ligy národov proti Dánsku a odletel súkromným lietadlom do Madridu.
Jesus: Pravidlá sú rovnaké pre všetkých
Napätie medzi 41-ročným futbalistom a reprezentačným trénerom Jorgem Jesusom eskalovalo po tom, čo útočník nenastúpil v nedeľňajšom zápase proti Nórsku a Jesus s ním nepočítal v základnej zostave ani proti Dánsku.
Situáciu sa podujal riešiť šéf Portugalskej futbalovej federácie Pedro Proença, ktorý narýchlo pricestoval do Dánska, ale neuspel.
Ronaldo v stredu netrénoval s mužstvom, namiesto toho cvičil v hotelovej posilňovni. Tréner Jesus na tlačovej konferencii pred zápasom tvrdil, že žiadna kauza Ronaldo neexistuje a všetko si už s hráčom vydiskutovali.
„Rok som pracoval s Cristianom a medzi nami nie je absolútne žiadny problém. Nesnažte sa z toho robiť niečo, čo neexistuje. Mal som plán a povedal som mu ho. Status hráča je jedna vec, ale pravidlá sú rovnaké pre všetkých.
Vždy sa rozhodujem na základe toho, čo je najlepšie pre tím a s rešpektom k hráčom,“ vysvetľoval tréner Jesus novinárom.
Na priamu otázku, či dostane aj proti Dánsku pred Ronaldom prednosť Gonçalo Ramos, odvetil Jesus: „Áno.“
Ronaldo sa cítil zradený
O niekoľko hodín sa na sociálnych sieťach objavili zábery, na ktorých Ronaldo odchádza z hotela, kde je ubytovaná portugalská výprava. „Po tlačovej konferencii reprezentačného trénera a po rozhovore s prezidentom Portugalského futbalového zväzu som sa rozhodol opustiť reprezentačný zraz.
V pravý čas poviem všetkým Portugalcom pravdu o dôvodoch, ktoré ma viedli k odchodu z národného tímu, ktorému som sa vždy naplno venoval.
Teraz je čas popriať Portugalsku a všetkým mojim spoluhráčom bez výnimky veľa šťastia, “ napísal Ronaldo na Instagrame.
Podľa španielskeho športového novinára Edua Aguirreho, ktorý je považovaný za Ronaldovho blízkeho priateľa, bol odchod futbalistu z Dánska výsledkom jeho sklamania z trénerovho vystúpenia na tlačovej konferencii.
„Na stretnutí Cristiana, Jesusa a šéfa futbalovej federácie sa tréner Ronaldovi ospravedlnil, že ho sa počas zápasu v Nórsku Cristiano tridsať minút rozcvičoval bez toho, aby nastúpil. Tréner uznal, že to bola chyba a sľúbil, že sa za to ospravedlní aj verejne. Lenže potom Jorge Jesus na tlačovej konferencie povedal toľko klamstiev, že Cristiano vybuchol. Cítil sa zradený,“ citoval novinára portugalský športový denník A Bola.
Portugalsko v nedeľu vyhralo v Osle nad Nórskom 2:1. Ronaldo sa po zápase nešiel so spoluhráčmi poďakovať fanúšikom.
Mysleli si, že skončí sám
Španielsky denník AS vo štvrtok ráno vyrukoval s informáciou, že Portugalská futbalová federácia počítala s rozlúčkou Cristiana Ronalda po reprezentáciou po majstrovstvách sveta v Severnej Amerike.
Futbalový zväz podľa madridského denníka akceptoval počas výberového konania na nástupcu Roberta Martíneza, že niektorí kandidáti budú vnímať Ronaldov odchod ako podmienku angažmánu. To bol aj prípad Josého Mourinha, ešte skôr než sa dohodol s Realom Madrid.
AS tvrdí, že rozhodnutie skončiť v reprezentácii sa očakávalo od samotného hráča. Ale keďže Ronaldo po vypadnutí Portugalska na MS mlčal, nový tréner Jorge Jesus ho musel zavolať späť do hry.
„Veľkosť športovca sa meria tým, ako dominuje na veľkých pódiách, ale upevňuje ju jeho schopnosť pochopiť úpadok vlastnej hegemónie. Tým, že Ronaldo odmietol akceptovať nevyhnutnosť rotácie alebo druhoradú úlohu v záujme kolektívu, dovolil, aby jeho monumentálny odkaz zatienil akt neprispôsobenia sa, ktorý sa bez odhalení, ktoré sľubuje, javí ako nezrelý,“ napísal v komentári k prípadu denník A Bola.
Ronaldo odohral svoj posledný zápas v portugalskom drese 24. septembra, keď Portugalsko zvíťazilo nad Walesom 1:0.
Jeho reprezentačné štatistiky sú momentálne na číslach 234 zápasov a 146 góloch.
Číslo 7 preberie v portugalskej reprezentácii po Ronaldovi Rafael Leao.