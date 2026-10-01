Hašek kritizuje Ovečkina vo svetovom denníku: Propaguje Putinovo zlo na americkom ľade

„Vzťah Alexandra Ovečkina k Putinovi bol vždy nadštandardný. Aj Malkin je Putinov veľký fanúšik a mnoho športovcov sa správa veľmi lojálne, ale Ovečkin je v tomto ohľade extrém,“ povedal vlani v rozhovore pre Sportnet bývalý ruský novinár Slava Malamud.
Pripomenul Ovečkinove návštevy Kremľa, spoločné fotografie s ruským prezidentom či udalosť z jeho svadby, počas ktorej novomanželom telefonoval Putin. Ovečkin vtedy dal telefonát na hlasný odposluch a na jeho konci prezidentovi povedal: „Všetci vás milujeme.“
Ovečkin svoju podporu Putinovi verejne deklaroval v minulosti už viackrát. V roku 2017 napríklad inicioval hnutie Putin Team, ktorého cieľom bolo združiť podporovateľov ruského prezidenta.
Na sociálnej sieti Instagram doteraz vystupuje s profilovou fotografiou s ruským prezidentom.
Téma sa opäť otvorila pred začiatkom novej sezóny NHL.
Kapitán Washingtonu Capitals sa v septembri objavil v predvolebnom videu strany Jednotné Rusko, ktorá stojí za prezidentom Putinom. Vo videu stál za ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.
„Keď sú k nám úprimní, vždy sa dohodneme. Keď nám klamú, nedodržia slovo, môžu si to sami vyčítať. Kto k nám príde s mečom, nech nečaká milosrdenstvo. Povstaneme ako celý národ, rovnako ako dnes," hovoril v kampani Lavrov.
Strana Jednotné Rusko voľby do Štátnej dumy nakoniec jednoznačne vyhrala a bude mať ústavnú väčšinu.
Keď sa Ovečkina po návrate do Washingtonu zámorskí novinári pýtali na jeho účasť vo videu, povedal, že bol o nakrútenie požiadaný a neváhal.
„Som Rus a podporujem svoju krajinu,“ vyhlásil. Zároveň zdôraznil, že je „za mier a lásku“ a želá si, aby bolo vo svete všetko v poriadku.
Kritika priamo vo Washingtone
Na Ovečkinove vystúpenie opäť reagoval Dominik Hašek.
Bývalý český brankár a člen Hokejovej siene slávy je dlhodobo jedným z najhlasnejších kritikov účasti ruských hokejistov v NHL po ruskej invázii na Ukrajinu.
Už bezprostredne po zverejnení predvolebného videa kritizoval Ovečkina a jeho účasť označil za prejav podpory ruskej vojny.
Tentoraz svoj postoj podrobnejšie vysvetlil v autorskom komentári pre jeden z najvýznamnejších amerických denníkov Washington Post, ktorý má svetový dosah.
Text vyšiel 30. septembra pod titulkom, ktorý v preklade znie: „Alexander Ovečkin propaguje Putinovo zlo na americkom ľade.“
Washington Post sídli v meste, v ktorom Ovečkin strávil celú svoju kariéru v NHL a kde je už viac ako dve desaťročia jednou z najväčších športových osobností.
Hašek v texte vychádza zo svojho dlhodobého presvedčenia, že verejne známy ruský športovec svojím vystupovaním reprezentuje aj svoju krajinu a jej vedenie, pokiaľ sa od jeho krokov verejne nedištancuje.
„Každý občan vystupuje ako predstaviteľ svojej krajiny a je akousi živou reklamou na jej činy – pokiaľ ich, samozrejme, verejne neodsúdi. V súčasnosti to znamená, že každý ruský občan, a najmä každý podporovateľ prezidenta Vladimira Putina, je reklamou na ruskú imperialistickú vojnu na Ukrajine a na strašné zločiny, ktoré sú s ňou spojené,“ napísal Hašek.
Ovečkinove slová o tom, že nie je za vojnu a želá si mier, podľa Hašeka nemenia nič na jeho dlhoročnej podpore Putina.
„Ovečkin hovorí, že nie je za vojnu. Niet však pochýb o tom, že podporuje ľudí, ktorí túto brutálnu vojnu začali a naďalej v nej pokračujú. Aký je v tom rozdiel?“ pýta sa Hašek.
Následne pripomenul aj Ovečkinovo vyjadrenie, že si želá „mier a lásku pre všetkých“ bez ohľadu na to, či ide o Američanov, Rusov alebo Ukrajincov.
„Pre milióny Ukrajincov, ktorí prišli o svojich blízkych a žijú pod neustálymi ruskými raketovými útokmi, sú jeho slová o mieri a láske výsmechom,“ napísal.
„To, ako sa Ovečkin správa a ako prezentuje svoje názory, je jeho vec. Má plné právo myslieť si a konať, ako chce. Treba však povedať, že po takomto verejnom vystúpení sa stal ešte výraznejším propagátorom ruskej agresívnej vojny, než bol predtým – oveľa výraznejším než ostatní ruskí hráči NHL, ktorí zostali ticho.“
Ide o Hašekovo hodnotenie, ktoré český brankár opakuje už od začiatku plnohodnotnej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
NHL je reklama na vojnu
Hašek vo svojom texte nezostal iba pri Ovečkinovi.
Zodpovednosť podľa neho nesie aj NHL, ktorá umožňuje kapitánovi Washingtonu zostať jednou z najvýraznejších tvárí súťaže.
Keď v minulej sezóne Ovečkin prekonal historický gólový rekord Waynea Gretzkého, zápas medzi Washingtonom a NY Islanders sa prerušil a nasledoval ceremoniál, na ktorom sa zúčastnil šéf NHL Gary Bettman aj Gretzky.
Hašek tvrdí, že tým liga poskytuje priestor človeku, ktorý verejne podporuje ruského prezidenta.
„Znamená to, že Washington Capitals – a NHL ako celok – slúžia ako obrovská reklama na ruskú imperialistickú vojnu, pokiaľ Ovečkin zostáva v lige. Keď propagujete produkt, zvyšujete jeho predaj. A keď propagujete agresívnu vojnu, pomáhate ju predlžovať, čím spôsobujete ďalšie úmrtia, zranenia a utrpenie,“ napísal Hašek.
Zároveň pripomína, že minulosť už liga nezmení, no môže podľa neho zmeniť svoj ďalší postup.
„Nič nemôže zmeniť to, ako NHL konala počas štyroch rokov od začiatku ruskej pozemnej ofenzívy na Ukrajine vo februári 2022. To, ako sa rozhodne konať zajtra, však môže byť iné. V konečnom dôsledku je toto rozhodnutie predovšetkým na lige.“
NHL sa po Ovečkinovej účasti v kampani k prípadu priamo nevyjadrila a žiadosť agentúry AP o stanovisko odkázalo na Washington Capitals.
Klub následne uviedol, že Ovečkin je ruský občan, počas leta žije s rodinou v Moskve a po skončení kariéry sa tam plánuje vrátiť.
Capitals zároveň zdôraznili jeho dlhoročné pôsobenie vo Washingtone a uviedli, že klub aj hráč sa sústredia na nadchádzajúcu sezónu.
Odkaz fanúšikom Washingtonu
Hašek v závere komentára oslovil priamo fanúšikov Washingtonu Capitals.
„Chcem, aby ste vedeli, že keď Ovečkin vykorčuľuje na ľad, strelí gól alebo naň prihrá – teda vo chvíľach, keď mu možno tlieskate –, zároveň sú to momenty, ktoré zväčšujú jeho dosah a za súčasnej situácie aj jeho vplyv pri propagovaní zločinného imperialistického režimu.“
Komentár uzavrel slovami, že životy ľudí podľa neho majú „oveľa väčšiu hodnotu než akýkoľvek športový výkon, nech je akokoľvek výnimočný“.