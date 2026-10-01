Dlho váhal, napokon novú výzvu prijal. Vyššia liga mu chutí, strelil už štyri góly

Futbal sa vo Vranove nad Topľou, okresnom meste na východe Slovenska, hrá už od roku 1901.
Dnes miestni futbalisti nastupujú na majstrovské zápasy v III. lige – skupina Východ. MFK Vranov nad Topľou však v sezónach 2001/2002 a 2003/2004 okúsil aj druhú najvyššiu súťaž.
Najvýznamnejšou osobnosťou vranovského futbalu je bývalý medzinárodný rozhodca Vojtech Christov. Ako asistent rozhodoval finále majstrovstiev sveta v roku 1982 a o dva roky neskôr bol hlavným rozhodcom finále majstrovstiev Európy.
Svoje zápasy hráva Vranov na štadióne s kapacitou 5000 divákov. Zaujímavosťou je, že na hlavnom ihrisku je položená umelá tráva. Zemplínčania tak ani v regióne, kde býva počasie nevyspytateľné, nemusia riešiť problémy s kvalitou hracej plochy.
Vranovčania sa v aktuálnom ročníku zatiaľ nevyhli výsledkovým výkyvom a v tabuľke sa pohybujú v jej spodnej časti. Herný potenciál však ukázali napríklad v Slovnaft Cupe, kde dokázali zvíťaziť na ihrisku Partizána Bardejov.
Jednou z letných posíl, ktoré majú pomôcť mužstvu stabilizovať výkony a výsledky, je Miloš Paľo. Dvadsaťdeväťročný útočník pred príchodom do Vranova pôsobil prevažne v regionálnych súťažiach.
„S futbalom som začínal v mojej rodnej obci Vyšná Sitnica. Odtiaľ som prestúpil do dorastu Pakostova, kde si ma všimol Ján Turcovský a dal mi šancu v mužstve Pakostova B. Po roku smerovali moje kroky do Ohradzan, kde som strávil pol sezóny.
Odtiaľ som prestúpil do štvrtoligového mužstva Radvane nad Laborcom, kde som hrával rok a pol. Po pôsobení v Radvani ma oslovili z Jasenova. Tam som odohral veľa sezón, na ktoré veľmi rád spomínam. Zažil som tam množstvo krásnych futbalových chvíľ, na ktoré nikdy nezabudnem.
Aktuálne pôsobím v treťoligovom MFK Vranov nad Topľou, kde som dostal príležitosť posunúť sa vo svojej futbalovej kariére opäť o krok ďalej. Na každé mužstvo, v ktorom som pôsobil, mám množstvo krásnych spomienok.
Najradšej však spomínam na pohárové zápasy v drese Jasenova, kde sme sa mohli konfrontovať s mužstvami z vyšších súťaží,“ približuje skúsený kanonier svoju doterajšiu futbalovú cestu.
Odchod z Jasenova pritom nebol pre Paľa jednoduchým rozhodnutím. Vo svojom dovtedajšom pôsobisku bol spokojný, napokon však prevážila možnosť vyskúšať si futbal na vyššej úrovni.
„Dlho som váhal nad ponukou z Vranova, pretože v mužstve, v ktorom som pôsobil, som bol veľmi spokojný. Napokon som sa však rozhodol, že vyskúšam novú výzvu a posuniem sa do vyššej súťaže, do treťoligového MFK Vranov nad Topľou.“
Nové prostredie mu zatiaľ prinieslo deväť štartov a štyri presné zásahy. Vranov sa však v úvode sezóny nedostal do pozície, ktorú si pred jej začiatkom predstavoval. Útočník preto verí, že mužstvo postupne nájde správny rytmus.
„Jesenná časť sezóny sa nezačala podľa našich predstáv, no každým tréningom a zápasom sa to zlepšuje. Verím, že nadviažeme na posledné výsledky a budeme sa v tabuľke postupne posúvať vyššie.“
Paľo si zároveň uvedomuje, že svoju úlohu môže napĺňať predovšetkým na ihrisku. Streleckú bilanciu by rád ešte vylepšil a zároveň odviedol čo najviac práce v prospech tímu.
„Vo Vranove som odohral deväť zápasov, v ktorých sa mi podarilo štyrikrát skórovať. Určite by som sa chcel strelecky presadzovať ešte viac a pomôcť tak mužstvu k čo najlepším výsledkom. Zároveň by som sa chcel poďakovať trénerom za dôveru, ktorú mi dávajú. Verím, že ich nesklamem a budem na ihrisku robiť maximum pre mužstvo.“
Práve góly môžu byť jedným z jeho príspevkov k tomu, aby Vranovčania postupne opustili spodné priečky tabuľky. Pre Paľa je zároveň aktuálna sezóna zaujímavou skúsenosťou a ďalším krokom na ceste od regionálneho futbalu k vyššej súťaži.
Po rokoch strávených v Jasenove dostal možnosť ukázať svoje schopnosti medzi treťoligistami a zatiaľ ju využíva aj strelecky. Teraz bude chcieť na doterajšiu bilanciu nadviazať a pomôcť Vranovu k stabilnejším výkonom v ďalšom priebehu sezóny.