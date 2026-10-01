VIDEO: Zákrok na slovenského obrancu má dohru. Fínsky útočník dostal dištanc

Útočník Kladna Niko Ojamäki vynechá po faule na třineckého a slovenského reprezentačného obrancu Patrika Kocha jeden zápas českej hokejovej extraligy pre disciplinárny trest.
Disciplinárna komisia mu vo štvrtok zastavila činnosť na jedno stretnutie, Rytierom bude chýbať v piatok doma proti Hradcu Králové.
Ojamäki otvoril skóre utorňajšieho duelu v 7. minúte, o štyri minúty neskôr však poslal Kocha k ľadu a po zhliadnutí videa dostal od rozhodcov trest na päť minút a do konca zápasu.
VIDEO: Faul na Kocha
Disciplinárna komisia na čele s predsedom Radimom Bičánkom vo štvrtok v komuniké uviedla, že sa dopustil nedovoleného zásahu do oblasti hlavy alebo krku.
Koch v zápase pokračoval.