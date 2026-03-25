Slováci bojujú v baráži o postup na MS. Športový program na dnes (26. marec)

Športový program na štvrtok, 26. marec
Futbal
- 18:00 Turecko - Rumunsko, semifinále európskej baráže MS 2026
- 20:45 Slovensko - Kosovo, semifinále európskej baráže MS 2026
- 20:45 Taliansko - Severné Írsko, semifinále európskej baráže MS 2026
- 20:45 Wales - Bosna a Hercegovina, semifinále európskej baráže MS 2026
- 20:45 Ukrajina - Švédsko, semifinále európskej baráže MS 2026
- 20:45 Poľsko - Albánsko, semifinále európskej baráže MS 2026
- 20:45 Dánsko - Severné Macedónsko, semifinále európskej baráže MS 2026
- 20:45 Česko - Írsko, semifinále európskej baráže MS 2026
- 23:00 Bolívia - Surinam, semifinále interkontinentálnej baráže MS 2026
- 14:00 Moldavsko - Litva, prípravný zápas
- 18:00 Gruzínsko - Izrael, prípravný zápas
- 18:00 Cyprus - Bielorusko, prípravný zápas
- 21:00 Brazília - Francúzsko, prípravný zápas
- 18:00 Gibraltár - Lotyšsko, baráž o C-divíziu Ligy národov (prvý zápas)
- 18:00 Malta - Luxembursko, baráž o C-divíziu Ligy národov (prvý zápas)
Hokej
- 0:30 Buffalo Sabres - Boston Bruins, NHL
- 0:30 Toronto Maple Leafs - New York Rangers, NHL
- 17:30 HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica, štvrťfinále play off Tipsport ligy (5. zápas)
- 17:30 Vlci Žilina - HK Poprad, štvrťfinále play off Tipsport ligy (5. zápas) vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 Škoda Plzeň - Sparta Praha, štvrťfinále play-off českej extraligy (štvrtý zápas)
Tenis
- Turnaj WTA v Miami
- Turnaj ATP v Miami
Krasokorčuľovanie
- 11:30 muži - krátky program /HAGARA/, MS 2026 vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:15 športové dvojice - voľné jazdy, MS 2026 vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Cyklistika
- 13:10 Mataró – Vallter (173 km), 4. etapa Okolo Katalánska
Skoky na lyžiach
- 10:00 kvalifikácia letov v Planici, finále Svetového pohára
Hádzaná
- 19:00 žreb kvalifikácie ME 2028 vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
TV program: štvrtok, 26. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.