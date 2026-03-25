Slováci bojujú v baráži o postup na MS. Športový program na dnes (26. marec)

Autor: TASR
Sportnet|26. mar 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 26. marca. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 26. marec

Futbal

  • 18:00 Turecko - Rumunsko, semifinále európskej baráže MS 2026
  • 20:45 Slovensko - Kosovo, semifinále európskej baráže MS 2026
  • 20:45 Taliansko - Severné Írsko, semifinále európskej baráže MS 2026
  • 20:45 Wales - Bosna a Hercegovina, semifinále európskej baráže MS 2026
  • 20:45 Ukrajina - Švédsko, semifinále európskej baráže MS 2026
  • 20:45 Poľsko - Albánsko, semifinále európskej baráže MS 2026
  • 20:45 Dánsko - Severné Macedónsko, semifinále európskej baráže MS 2026
  • 20:45 Česko - Írsko, semifinále európskej baráže MS 2026
  • 23:00 Bolívia - Surinam, semifinále interkontinentálnej baráže MS 2026

  • 14:00 Moldavsko - Litva, prípravný zápas
  • 18:00 Gruzínsko - Izrael, prípravný zápas
  • 18:00 Cyprus - Bielorusko, prípravný zápas
  • 21:00 Brazília - Francúzsko, prípravný zápas

  • 18:00 Gibraltár - Lotyšsko, baráž o C-divíziu Ligy národov (prvý zápas)
  • 18:00 Malta - Luxembursko, baráž o C-divíziu Ligy národov (prvý zápas)

Hokej

  • 0:30 Buffalo Sabres - Boston Bruins, NHL
  • 0:30 Toronto Maple Leafs - New York Rangers, NHL

  • 17:30 HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica, štvrťfinále play off Tipsport ligy (5. zápas)
  • 17:30 Vlci Žilina - HK Poprad, štvrťfinále play off Tipsport ligy (5. zápas) vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 17:30 Škoda Plzeň - Sparta Praha, štvrťfinále play-off českej extraligy (štvrtý zápas)

Tenis

  • Turnaj WTA v Miami
  • Turnaj ATP v Miami

Krasokorčuľovanie

Cyklistika

  • 13:10 Mataró – Vallter (173 km), 4. etapa Okolo Katalánska

Skoky na lyžiach

  • 10:00 kvalifikácia letov v Planici, finále Svetového pohára

Hádzaná

TV program: štvrtok, 26. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

