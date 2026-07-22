Žilina a DAC v predkole Konferenčnej ligy. Športový program na dnes (23. júl)

Športový program na štvrtok, 23. júla
Futbal
- 16:30 FC Malisheva - Hibernian FC, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 17:00 FC Alaškert - CFR Kluž, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 17:00 FK Liepaja - Austria Viedeň, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 17:30 FK Panevežys - Tobol Kostanaj, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 18:00 Debreceni VSC - Pjunik Jerevan, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 18:00 Dila Gori - Apollon Limassol, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 18:00 Flora Tallinn - The New Saints FC, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 18:00 HJK Helsinki - Coleraine FC, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 18:00 Paide Linnameeskond - Zirə FK, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 18:30 FC DAC 1904 Dunajská Streda - Velež Mostar, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 18:30 AEK Larnaka - Beitar Jeruzalem, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 18:30 Raków Čenstochová - Valletta FC, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 18:30 Rigas FS - FC Vestri, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 19:00 BATE Borisov - FC Sion, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 19:00 Dinamo Tbilisi - Žalgiris Vilnius, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 19:00 FC Santa Coloma - Rapid Viedeň, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 19:00 GAIS Göteborg - FC Nordsjaelland, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 19:00 FC Vitebsk - Sutjeska Nikšić, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 19:00 Universitatea Kluž - Brann Bergen, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 19:00 Zimbru Kišiňov - FC Noah, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 19:30 FC Vaduz - Atletic Club d'Escaldes, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 20:00 NK Aluminij - Dinamo Tirana, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 20:00 Paksi FC - Panathinaikos Atény, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 20:00 NK Varaždin - FK Jablonec, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 20:00 Vojvodina Novi Sad - Ajax Amsterdam, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 20:00 Polissja Žytomyr - FC Kodaň, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 20:30 MŠK Žilina - GKS Katovice, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 20:30 Hapoel Tel Aviv - Ludogorec Razgrad, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 20:30 Borac Banja Luka - Petrocub Hîncești, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 20:30 LNZ Čerkasy - KAA Gent, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 20:30 FC Lugano - KF Dukagjini, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 20:45 NK Bravo - KF Škendija, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 20:45 Motherwell FC - HB Tórshavn, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 20:45 HNK Rijeka - Derry City, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 20:45 NSÍ Runavík - FC Koper, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 20:45 Shelbourne FC - Nõmme Kalju, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 21:00 Partizan Belehrad - UNA Strassen, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 21:00 FC Stjarnan - Tampereen Ilves, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 21:15 Valur Reykjavík - Zrinjski Mostar, 2. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 18:00 Karabach FK - PFK CSKA Sofia, 2. predkolo Európskej ligy (1. zápas)
- 19:00 Dynamo Kyjev - PAOK Solún, 2. predkolo Európskej ligy (1. zápas)
- 19:00 Hammarby IF - Anderlecht Brusel, 2. predkolo Európskej ligy (1. zápas)
- 19:00 Šeriff Tiraspoľ - Maccabi Tel Aviv, 2. predkolo Európskej ligy (1. zápas)
- 19:00 Tromsö IL - FC Hradec Králové, 2. predkolo Európskej ligy (1. zápas)
- 20:00 Besiktas Istanbul - FC Midtjylland, 2. predkolo Európskej ligy (1. zápas)
- 20:00 FC St. Gallen - Benfica Lisabon, 2. predkolo Európskej ligy (1. zápas)
- 20:00 FC Twente - Ferencváros Budapešť, 2. predkolo Európskej ligy (1. zápas)
- 21:00 Hajduk Split - Pafos FC, 2. predkolo Európskej ligy (1. zápas)
Cyklistika
- 12:50 18. etapa: Voiron – Orcières-Merlette (185,2 km), Tour de France 2026
Tenis
- Turnaj WTA v Prahe (ČR)
- Turnaj WTA v Hamburgu (Nemecko)
- Turnaj ATP v Kitzbüheli (Rakúsko)
- Turnaj ATP v Estoril (Portugalsko)
Šerm
- 04:00 MS v Hong Kongu /účasť SR/
Športové lezenie
- 10:00 MS mládeže v Arcu (Taliansko) /účasť SR/
Strelectvo
- 7:00 ľubovoľná malokalibrovka 3x20 ženy - finále, Svetový pohár v Číne
- 10:15 skeet ženy - finále, Svetový pohár v Číne
Rýchlostná kanoistika
- 9:00 ME juniorov a do 23 rokov v Maďarsku
Vodný slalom
- 17:05 K1 ženy - semifinále, MS 2026 v USA
- 18:15 K1 muži - semifinále, MS 2026 v USA
- 21:05 K1 ženy - finále, MS 2026 v USA
- 21:46 K1 muži - finále, MS 2026 v USA
TV program: štvrtok, 23. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.