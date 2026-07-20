Zomrel prvý kórejský majster sveta v olympijskom športe. Legenda zápasnenia mala 83 rokov

Vo veku 83 rokov zomrel v pondelok bývalý kórejský zápasník Džang Čang-son.
Pre Kórejskú republiku získal prvý titul majstra sveta v akomkoľvek olympijskom športe, keď v roku 1966 na MS v americkom Tolede triumfoval v kategórii do 52 kg vo voľnom štýle.
Dva roky predtým vybojoval aj striebro na OH v Tokiu.
Džang po ukončení športovej kariéry pôsobil ako funkcionár v Kórejskej zápasníckej federácii a neskôr aj ako člen prípravného výboru Ázijských hier 2014, ktoré sa konali v jeho rodnom Inčchone.
„Džang Čang-son začal písať novú históriu kórejského športu. Stal sa našim prvým majstrom sveta.
Budeme si navždy pamätať na jeho vznešeného ducha a úspechy,“ uviedol podľa agentúry Yonhap prezident Kórejského olympijského a športového výboru (KSOC) Rju Sung-min.