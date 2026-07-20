Zomrel prvý kórejský majster sveta v olympijskom športe. Legenda zápasnenia mala 83 rokov

Džang Čang-son
Džang Čang-son (Zdroj: x/ LegacyTributes, Autor: x/ LegacyTributes)
TASR|20. júl 2026 o 11:15
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Vo veku 83 rokov odišiel zápasník, ktorý zapísal krajinu do športovej histórie.

Vo veku 83 rokov zomrel v pondelok bývalý kórejský zápasník Džang Čang-son.

Pre Kórejskú republiku získal prvý titul majstra sveta v akomkoľvek olympijskom športe, keď v roku 1966 na MS v americkom Tolede triumfoval v kategórii do 52 kg vo voľnom štýle.

Dva roky predtým vybojoval aj striebro na OH v Tokiu.

Džang po ukončení športovej kariéry pôsobil ako funkcionár v Kórejskej zápasníckej federácii a neskôr aj ako člen prípravného výboru Ázijských hier 2014, ktoré sa konali v jeho rodnom Inčchone.

„Džang Čang-son začal písať novú históriu kórejského športu. Stal sa našim prvým majstrom sveta.

Budeme si navždy pamätať na jeho vznešeného ducha a úspechy,“ uviedol podľa agentúry Yonhap prezident Kórejského olympijského a športového výboru (KSOC) Rju Sung-min.

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    Džang Čang-son
    Džang Čang-son
    Zomrel prvý kórejský majster sveta v olympijskom športe. Legenda zápasnenia mala 83 rokov
    dnes 11:15
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