Žreb Slovnaft Cupu či predstavenie trasy Tour de France. Športový program na dnes (22. október)

Športový program na štvrtok, 22. októbra
Futbal
- 13:30 Žreb osemfinále Slovnaft Cupu
- 16:30 Kajrat Almaty – Panathinaikos Atény, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 Iberia Tbilisi – Mjällby AIF, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 FC Nordsjaelland – CSKA Sofia, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 Crvena Zvezda Belehrad – FC Kodaň, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 FK Jablonec – Brighton & Hove Albion, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 Kauno Žalgiris – Brann Bergen, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 Getafe CF – FC Lugano, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 Inter Escaldes – Universitatea Craiova, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 Pafos FC – Riga FC, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 Trabzonspor – Heart of Midlothian, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 Ajax Amsterdam – Atalanta Bergamo, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 Aarhus GF – KF Egnatia, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 AS Monaco – SC Freiburg, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 FC Midtjylland – Saint-Truidense, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 FC Thun – Hajduk Split, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 Borac Banja Luka – KuPS Kuopio, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 Lincoln Red Imps – Twente Enschede, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 Sporting Braga – KAA Gent, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 Ararat-Armenia – AZ Alkmaar, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Ferencváros Budapešť – SC Torreense, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Dinamo Záhreb – NEC Nijmegen, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Juventus Turín – Stade Rennes, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Lech Poznaň – AFC Sunderland, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 OFI Kréta – Bayer Leverkusen, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Union Saint-Gilloise – Hapoel Beer Ševa, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Sturm Graz – Olympique Marseille, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 AFC Bournemouth – AC Miláno, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Besiktas Istanbul – Crystal Palace, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 21:00 Celtic Glasgow – Celta Vigo, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Viktoria Plzeň – Levski Sofia, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Jagiellonia Bialystok – Anderlecht Brusel, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Lilleström SK – Real Sociedad, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 NK Celje – Red Bull Salzburg, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Olympiacos Pireus – Sparta Praha, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Omonia Nikózia – Benfica Lisabon, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 TSG Hoffenheim – Olympique Lyon, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
Hokej
- 1:30 Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers, NHL
- 1:30 Ottawa Senators - Florida Panthers, NHL
- 11:00 HK Detva - JOJ Šport Slovensko 18, Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HC Olomouc - BK Mladá Boleslav, 13. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaj WTA Ning-po a Osaka
- Turnaj ATP Almaty, Brusel a Lyon
Cyklistika
- 11:00 Predstavenie kompletnej trasy Tour de France 2027
Basketbal
- 1:00 Washington Wizards – Milwaukee Bucks, NBA
- 1:00 Orlando Magic – Atlanta Hawks, NBA
- 1:30 Brooklyn Nets – Charlotte Hornets, NBA
- 1:30 Toronto Raptors – Chicago Bulls, NBA
- 1:30 Miami Heat – Minnesota Timberwolves, NBA
- 2:00 New Orleans Pelicans – Indiana Pacers, NBA
- 2:00 Memphis Grizzlies – Utah Jazz, NBA
- 2:30 Houston Rockets – Dallas Mavericks, NBA
- 4:00 Portland Trail Blazers – Phoenix Suns, NBA
- 4:00 Los Angeles Lakers – Golden State Warriors, NBA
- 4:30 Los Angeles Clippers – Sacramento Kings, NBA
- 2:00 Atlanta Dream – Golden State Valkyries, finále WNBA
- 19:00 Patrioti Levice - NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz, Európsky pohár FIBA /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 20:00 HKK Široki TT Kabeli - BC Slovan Bratislava, 5. kolo Jadranskej ligy
Golf
- 16:30 Tlačová konferencia SKGA k projektu NEXT GEN CUP
Športová gymnastika
- 19:30 Finále viacboja - muži, MS v Rotterdame
TV program: štvrtok, 22. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.