Žreb Slovnaft Cupu či predstavenie trasy Tour de France. Športový program na dnes (22. október)

Trofej pre víťaza Slovnaft Cupu.
Trofej pre víťaza Slovnaft Cupu. (Autor: Facebook / Slovnaft Cup)
Sportnet|22. okt 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok 22. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 22. októbra

Futbal

  • 13:30 Žreb osemfinále Slovnaft Cupu

  • 16:30 Kajrat Almaty – Panathinaikos Atény, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 Iberia Tbilisi – Mjällby AIF, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 FC Nordsjaelland – CSKA Sofia, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 Crvena Zvezda Belehrad – FC Kodaň, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 FK Jablonec – Brighton & Hove Albion, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 Kauno Žalgiris – Brann Bergen, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 Getafe CF – FC Lugano, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 Inter Escaldes – Universitatea Craiova, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 Pafos FC – Riga FC, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 Trabzonspor – Heart of Midlothian, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 Ajax Amsterdam – Atalanta Bergamo, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 Aarhus GF – KF Egnatia, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 AS Monaco – SC Freiburg, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 FC Midtjylland – Saint-Truidense, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 FC Thun – Hajduk Split, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 Borac Banja Luka – KuPS Kuopio, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 Lincoln Red Imps – Twente Enschede, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 Sporting Braga – KAA Gent, 2. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy

  • 18:45 Ararat-Armenia – AZ Alkmaar, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 Ferencváros Budapešť – SC Torreense, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 Dinamo Záhreb – NEC Nijmegen, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 Juventus Turín – Stade Rennes, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 Lech Poznaň – AFC Sunderland, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 OFI Kréta – Bayer Leverkusen, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 Union Saint-Gilloise – Hapoel Beer Ševa, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 Sturm Graz – Olympique Marseille, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 AFC Bournemouth – AC Miláno, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Besiktas Istanbul – Crystal Palace, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 
  • 21:00 Celtic Glasgow – Celta Vigo, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Viktoria Plzeň – Levski Sofia, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Jagiellonia Bialystok – Anderlecht Brusel, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Lilleström SK – Real Sociedad, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 NK Celje – Red Bull Salzburg, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Olympiacos Pireus – Sparta Praha, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Omonia Nikózia – Benfica Lisabon, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 TSG Hoffenheim – Olympique Lyon, 3. kolo ligovej fázy Európskej ligy

Hokej

  • 1:30 Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers, NHL 
  • 1:30 Ottawa Senators - Florida Panthers, NHL  

  • 11:00 HK Detva - JOJ Šport Slovensko 18, Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 

  • 18:00 HC Olomouc - BK Mladá Boleslav, 13. kolo českej extraligy

Tenis

  • Turnaj WTA Ning-po a Osaka
  • Turnaj ATP Almaty, Brusel a Lyon

Cyklistika

  • 11:00 Predstavenie kompletnej trasy Tour de France 2027

Basketbal

  • 1:00 Washington Wizards – Milwaukee Bucks, NBA
  • 1:00 Orlando Magic – Atlanta Hawks, NBA
  • 1:30 Brooklyn Nets – Charlotte Hornets, NBA
  • 1:30 Toronto Raptors – Chicago Bulls, NBA
  • 1:30 Miami Heat – Minnesota Timberwolves, NBA
  • 2:00 New Orleans Pelicans – Indiana Pacers, NBA
  • 2:00 Memphis Grizzlies – Utah Jazz, NBA
  • 2:30 Houston Rockets – Dallas Mavericks, NBA
  • 4:00 Portland Trail Blazers – Phoenix Suns, NBA
  • 4:00 Los Angeles Lakers – Golden State Warriors, NBA
  • 4:30 Los Angeles Clippers – Sacramento Kings, NBA

  • 2:00 Atlanta Dream – Golden State Valkyries, finále WNBA

  • 19:00 Patrioti Levice - NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz, Európsky pohár FIBA /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/ 

  • 20:00 HKK Široki TT Kabeli - BC Slovan Bratislava, 5. kolo Jadranskej ligy

Golf

  • 16:30 Tlačová konferencia SKGA k projektu NEXT GEN CUP

Športová gymnastika

  • 19:30 Finále viacboja - muži, MS v Rotterdame

TV program: štvrtok, 22. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Žreb Slovnaft Cupu či predstavenie trasy Tour de France. Športový program na dnes (22. október)
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