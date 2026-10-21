Slovan má hrozivé skóre a je posledný, päť klubov je stopercentných. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov

Nová sezóna Ligy majstrov má za sebou kompletné zápasy 3. kola ligovej fázy.
Slovenský majster Slovan Bratislava po prehre 0:4 s AS Rím figuruje v tabuľke na poslednej 36. priečke s hrozivým skóre 1:13.
Pred ním je francúzske Lille, ktoré má na svojom konte rovnako tri prehry, no skóre má 4:10. Bez bodu je aj FC Porto so skóre 2:6.
Na opačnom konci tabuľky figuruje päť tímov, ktoré nestratili ešte ani bod - obhajca titulu Paríž St. Germain s najlepším skóre 14:5, za ním nasleduje Aston Villa, Liverpool, Real Madrid a Real Betis.
Pozrite si, ako vyzerá tabuľka ligovej fázy Ligy majstrov.
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
3
3
0
0
14:5
9
V
V
V
2
Aston VillaAVL
3
3
0
0
12:3
9
V
V
V
3
LiverpoolLIV
3
3
0
0
12:7
9
V
V
V
4
Real MadridRMA
3
3
0
0
10:5
9
V
V
V
5
BetisBET
3
3
0
0
7:4
9
V
V
V
6
StuttgartSTU
3
2
1
0
7:2
7
R
V
V
7
ArsenalARS
3
2
1
0
6:2
7
R
V
V
8
BarcelonaBAR
3
2
0
1
11:6
6
P
V
V
9
ComoCOM
3
2
0
1
10:5
6
V
P
V
10
Manchester CityMCI
3
2
0
1
9:5
6
V
P
V
11
BruggyBRU
3
2
0
1
9:6
6
V
V
P
12
SportingSPO
3
2
0
1
7:4
6
P
V
V
13
DortmundBVB
3
2
0
1
5:4
6
V
P
V
14
Bayern MníchovFCB
3
1
2
0
10:5
5
R
R
V
15
AS RímROM
3
1
1
1
8:5
4
V
P
R
16
Atlético MadridATM
3
1
1
1
4:3
4
R
V
P
17
ŠachtarSHK
3
1
1
1
4:3
4
P
V
R
18
PSVPSV
3
1
1
1
2:2
4
V
P
R
19
VillarrealVIL
3
1
0
2
8:8
3
P
V
P
20
Manchester UnitedMUN
3
1
0
2
5:6
3
P
P
V
21
Inter MilánoINT
3
1
0
2
5:6
3
V
P
P
22
NeapolNAP
3
1
0
2
5:7
3
V
P
P
23
GalatasarayGAL
3
1
0
2
6:9
3
V
P
P
24
LASKLSK
3
1
0
2
6:9
3
V
P
P
25
SabahSAB
3
1
0
2
3:6
3
P
V
P
26
FeyenoordFEY
3
1
0
2
4:8
3
P
V
P
27
LensLEN
3
1
0
2
3:7
3
P
P
V
28
Bodo GlimtBOD
3
1
0
2
4:9
3
P
V
P
29
AEKAEK
3
1
0
2
3:8
3
P
P
V
30
RB LipskoLEI
3
1
0
2
3:8
3
P
V
P
31
FenerbahceFEN
3
0
2
1
3:9
2
R
P
R
32
SlaviaSLA
3
0
1
2
4:7
1
R
P
P
33
VikingVIK
3
0
1
2
5:9
1
P
R
P
34
PortoPOR
3
0
0
3
2:6
0
P
P
P
35
LilleLIL
3
0
0
3
4:10
0
P
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
3
0
0
3
1:13
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body