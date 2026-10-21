    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    Liga majstrov
    21.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    2 - 2
    1:1
    Arsenal
    Arsenal
    Futbalisti Manchestru United.
    VIDEO: Totálna demontáž Manchestru United. Výkon je jedným slovom žalostný, vravel komentátor
    Vľavo Harry Kane a Declan Rice v zápase Bayern Mníchov - Arsenal FC.
    Liga majstrov: Arsenal stratil prvýkrát body. Na pôde Bayernu zachraňoval remízu
    Futbalisti Realu Madrid sa tešia z gólu.
    Liga majstrov: Real Madrid si pripísal tretí triumf. Lipsko hrozilo najmä v prvom polčase
    Futbalisti Interu Miláno oslavujú triumf nad Šachtarom Doneck.
    Liga majstrov: Inter Miláno sa konečne dočkalo víťazstva. Záver zvládlo aj v oslabení
    Futbalisti LASK Linz oslavujú gól do siete Sportingu Lisabon.
    Liga majstrov: Rakúsky Linz sa na Slovan naladil výborne a uspel na horúcej pôde v Lisabone
    Fotka po zápase Aston Villa - Viking FK.
    Liga majstrov: Aston Villa nemala žiadny problém. Proti nórskemu klubu potvrdila formu
    Lille - GalatasarayComo - Manchester UnitedVýsledkyTabuľkaSúvisiace

    Slovan má hrozivé skóre a je posledný, päť klubov je stopercentných. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava reagujú po inkasovanom góle.
    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava reagujú po inkasovanom góle. (Autor: TASR)
    Sportnet|21. okt 2026 o 22:58
    ShareTweet0

    Pozrite si tabuľku Ligy majstrov po kompletnom 3. kole ligovej fázy. Na ktorom mieste je Slovan Bratislava?

    Nová sezóna Ligy majstrov má za sebou kompletné zápasy 3. kola ligovej fázy.

    Slovenský majster Slovan Bratislava po prehre 0:4 s AS Rím figuruje v tabuľke na poslednej 36. priečke s hrozivým skóre 1:13.

    Pred ním je francúzske Lille, ktoré má na svojom konte rovnako tri prehry, no skóre má 4:10. Bez bodu je aj FC Porto so skóre 2:6.

    Na opačnom konci tabuľky figuruje päť tímov, ktoré nestratili ešte ani bod - obhajca titulu Paríž St. Germain s najlepším skóre 14:5, za ním nasleduje Aston Villa, Liverpool, Real Madrid a Real Betis.

    Pozrite si, ako vyzerá tabuľka ligovej fázy Ligy majstrov.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    3
    3
    0
    0
    12:3
    9
    V
    V
    V
    3
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    4
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    5
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    8
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    9
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    11
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    12
    SportingSportingSPO
    3
    2
    0
    1
    7:4
    6
    P
    V
    V
    13
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    3
    1
    2
    0
    10:5
    5
    R
    R
    V
    15
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    16
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    P
    V
    R
    18
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    P
    P
    V
    21
    Inter MilánoInter MilánoINT
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    V
    P
    P
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    GalatasarayGalatasarayGAL
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    24
    LASKLASKLSK
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    FeyenoordFeyenoordFEY
    3
    1
    0
    2
    4:8
    3
    P
    V
    P
    27
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    28
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    29
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    30
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    35
    LilleLilleLIL
    3
    0
    0
    3
    4:10
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava reagujú po inkasovanom góle.
    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava reagujú po inkasovanom góle.
    Slovan má hrozivé skóre a je posledný, päť klubov je stopercentných. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov
    st 22:58
    Isco premieňa penaltu v zápase Real Betis - Feyenoord Rotterdam.
    st 18:00
    Liga majstrov: Real Betis zostáva stopercentný. Na domácej pôde mu stačil na triumf jediný gólPozrite si sumár z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Real Betis - Feyenoord Rotterdam.
    st 18:00
    Hans Vanaken (druhý vpravo) z Clubu Bruggy oslavuje gól.
    st 18:00
    Liga majstrov: Bruggy opanovali domáci zápas. Francúzsky klub prehral rozdielom triedyPozrite si sumár z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Club Bruggy - RC Lens.
    st 18:00
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava reagujú po inkasovanom góle.
    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava reagujú po inkasovanom góle.
    Slovan má hrozivé skóre a je posledný, päť klubov je stopercentných. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov
    st 22:58
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Slovan má hrozivé skóre a je posledný, päť klubov je stopercentných. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov