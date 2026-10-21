    Como
    Como
    Liga majstrov
    21.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    4 - 1
    1:0
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    VIDEO: Totálna demontáž Manchestru United. Výkon je jedným slovom žalostný, vravel komentátor

    Futbalisti Manchestru United.
    Futbalisti Manchestru United. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|21. okt 2026 o 20:38
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    Naposledy sa tešili z víťazstva ešte 10. septembra, keď doma zdolali Sabah.

    Futbalisti Manchesteru United prehrali v stredajšom dueli 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov na pôde talianskeho Coma 1:4.

    Como má na konte šesť bodov, zatiaľ čo „červení diabli“ pokračujú s troma a ich séria bez víťazstva vo všetkých súťažiach trvá už sedem zápasov. Naposledy sa tešili z víťazstva ešte 10. septembra, keď doma zdolali Sabah.

    Jednoznačný duel hodnotil na sociálnych sieťach aj známy český komentátor Jaromír Bosák. "Povedal by som, že Michael Carrick je akýsi zamyslený.

    Je dosť možné, že jeho dni na Old Trafforde sa krátia. Výkon Manchesteru United v Come je jedným slovom žalostný. Fernandes a spol. budú radi, ak nedostanú päťku...," napísal Bosák.

    Domácich poslal do vedenia už v 2. minúte Nicolas Paz, keď sa presadil obaľovačkou zvnútra šestnástky.

    V úvode druhého polčasu zvýšil na 2:0 Tasos Douvikas, ktorý si nabehol do voľného priestoru a poslal loptu do horných poschodí brány.

    VIDEO: Góly Coma na 2:0 a 3:0

    Anglický tím značne zaostával za súperom a Como urobilo z výsledku jasnú záležitosť. Paz skóroval opäť v 57. minúte, tentokrát po úniku po pravom krídle.

    Na 4:0 upravil v 76. minúte hlavičkou Jacobo Ramon a v závere dal výsledku konečnú podobu útočník hostí Joshua Zirkzee.

    Galatasaray Istanbul na severe Francúzska zdolal Lille 4:2 a pripísali si prvé body do tabuľky, zatiaľ čo domáci naďalej nemajú ani jeden. Hostia z Turecka sa ujali vedenia už v 2. minúte zásluhou Yunusa Akguna a jeho gólovej dorážky.

    Futbalisti Galatasarayu oslavujú víťazstvo.
    Futbalisti Galatasarayu oslavujú víťazstvo. (Autor: TASR/AP)

    Lille následne skóre otočilo, keď v 7. minúte vyrovnal peknou koncovkou Soriba Diaoune, ktorý k svojmu prvému gólu v „milionárskej súťaži“ pridal v 39. minúte druhý, a to z dorážky po akcii Dilaneho Bakwu.

    Galatasaray však stihol ešte do prestávky vyrovnať, po centri z pravého krídla rozvlnil sieť Aleksej Batrakov. Po zmene strán dával góly už len turecký tím.

    Po rohovom kope a koncovke Lucasa Torreiru v 52. minúte usmernil loptu do vlastnej brány Nabil Bentaleb a na konečných 4:2 pre Galatasaray upravil v 61. minúte po rýchlom protiútoku Victor Osimhen.

    Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy

    Como 1907 - Manchester United 4:1 (1:0)

    Góly: 2. a 57. Paz, 49. Douvikas, 76. Ramon - 90.+1 Zirkzee

    Lille OSC - Galatasaray Istanbul 2:4 (2:2)

    Góly: 7. a 39. Diaoune - 2. Akgun, 44. Batrakov, 52. Bentaleb (vlastný), 61. Osimhen

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    3
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    4
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    5
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    6
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    7
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    8
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    9
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    10
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    11
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    13
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    14
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    15
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    16
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    17
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    18
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    19
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    20
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    P
    P
    V
    21
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    24
    GalatasarayGalatasarayGAL
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    25
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    26
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    27
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    28
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    29
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    30
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    31
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    32
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    33
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    34
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    35
    LilleLilleLIL
    3
    0
    0
    3
    4:10
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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