Slovenka nepostúpila do finále na svojich tradičných náradiach: Atmosféra bola skvelá

Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Barbora Kundrátová obsadila v kvalifikácii na MS v Rotterdame 34. miesto na bradlách a 59. priečku na kladine. Na oboch svojich tradičných náradiach tak nepostúpila do osemčlenného finále.
Na bradlách získala Kundrátová v kvalifikácii 13,266 bodu, najlepšia bola Alžírčanka Kaylia Nemourová so známkou 14,933.
Na kladine dostala Slovenka 12,633 bodu, kvalifikáciu ovládla Číňanka Čang Čching-jing so ziskom 15,100 bodu.
VIDEO: Kundrátová po kvalifikácii
Dvadsaťdeväťročná slovenská gymnastka napriek tomu hodnotila svoje vystúpenie pozitívne. „Som veľmi spokojná so svojím výkonom. Myslím si, že bradlá boli veľmi dobré a kladina za 12,6.
Naozaj som si to dnes užila, tá atmosféra bola skvelá. Som veľmi rada, že mi to vyšlo tak, ako sme to mali natrénované.
Ďakujem aj pánovi trénerovi, ktorý ma tu sprevádzal a veľmi dobre pripravil, takisto aj celému môjmu tímu, ktorý stojí vždy pri mne, a celému gymnastickému centru,“ uviedla Kundrátová vo videu Slovenskej gymnastickej federácie.
Finále bradiel je na programe v sobotu 24. októbra, o medaily na kladine sa bude bojovať v nedeľu 25. októbra.
MS v športovej gymnastike
Bradlá: 1. Kaylia Nemourová (Alž.) 14,933 b., ... 34. Barbora Kundrátová (SR) 13,266
Kladina: 1. Čang Čching-jing (Čína) 15,100 b., ... 59. Barbora Kundrátová (SR) 12,633