Vlhovej pomohla výnimka v pravidlách. Štartové číslo si môže opäť vytiahnuť sama

Ešte vo februári v Cortine išla na štart olympijského slalomu až ako 23. v poradí. V novej sezóne môže Petra Vlhová opäť stáť na pódiu pri žrebovaní štartových čísel.
Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS) sa 18. októbra skončila osemmesačná lehota. Vlhová ju dodržala: od olympijského slalomu v Cortine neodštartovala na žiadnych pretekoch FIS, a to ani na tých nižšej kategórie.
V štartovej listine sa jej preto uplatní plná ochrana. Pred úvodným obrovským slalomom v Söldene 24. októbra si oproti olympiáde polepší v oboch disciplínach. V slalome dokonca výrazne.
Výnimka pre prechodnú sezónu
Vlhová mala status zranenej už v ročníku 2024/2025. Vo februári 2026 jediný raz odštartovala – v olympijskom slalome – a potom o status požiadala znova.
Za normálnych okolností by sa jej nové poradie počítalo od postavenia po olympiáde. Vtedy už bola v rebríčku mimo prvej dvadsiatky.
Pravidlá však pre pretekárky, ktoré v sezóne 2025/2026 štartovali v disciplíne iba raz, umožňujú vychádzať z rebríčka na začiatku tohto ročníka. Olympijský štart sa tak pre výpočet fakticky nezapočíta.
Zranená pretekárka si nemôže nechať svoje miesto v rebríčku zadarmo. Kým rehabilituje, súperky jazdia a zbierajú body. Keby jej FIS miesto iba podržala, vrátila by sa na pozíciu, ktorú si v tom čase na trati nikto neobhájil. Ak by ju naopak nechala voľne klesať, po dlhom zranení by začínala úplne odzadu.
Pravidlá preto volia kompromis: pretekárke sa poradie zachová, no posunie sa o niekoľko priečok dozadu.
Čím vyššie bola, tým menej stratí. Lyžiarky z prvej päťky klesnú o dve miesta, zo 6. až 10. miesta o tri.
Slalom so žrebovaním
Vlhová bola v slalome na začiatku minulej sezóny siedma. Už toto číslo zahŕňalo penalizáciu podľa starých pravidiel, pred zranením totiž patrila medzi najlepšiu trojku.
K siedmemu miestu sa teraz pripočítali ďalšie tri priečky. Výsledok: číslo desať. V štartovej listine ju zaradia na rovnaké miesto s pretekárkou, ktorá je v slalome desiata, a dostane rovnaký počet bodov ako ona.
V slalome tak patrí medzi najlepšiu pätnástku, ktorá si čísla žrebuje. Prvá sedmička ťahá čísla 1 až 7, Vlhová bude žrebovať spolu s pretekárkami z 8. až 15. miesta čísla 8 až 15. Prvý slalom sezóny je na programe 14. novembra v Levi.
V obrovskom slalome rozhodnú absencie
V obrovskom slalome je situácia iná. Vlhová bola na začiatku minulej sezóny štrnásta a pre miesta 11 až 15 platí penalizácia štyri priečky. Klesla tak na 18. miesto, len kúsok za pätnástku, ktorá si čísla žrebuje. Za ňou sa už štartuje podľa poradia.
Do žrebovanej skupiny sa však ešte môže dostať. V Söldene bude chýbať Valérie Grenierová, siedma pretekárka minuloročného hodnotenia obrovského slalomu, ktorá si pri tréningu na ľadovci poranila koleno.
Na štart nenastúpi ani Sofia Goggiová, ktorá by sa inak zaradila pred Vlhovú. Pomáha jej pravidlo, podľa ktorého sa lyžiarky s aspoň 500 bodmi v štartovej listine naprieč disciplínami, ktoré sú v danej disciplíne v najlepšej tridsiatke, automaticky radia hneď za pätnástku.
Rovnaké pravidlo však môže Vlhovú posunúť aj opačným smerom. Emma Aicherová je v rebríčku obrovského slalomu tesne pri nej, no s viac ako tisíckou bodov naprieč disciplínami pôjde v Söldene hneď za pätnástkou.
Definitívne štartové číslo Vlhovej tak ukáže až štartová listina zverejnená deň pred pretekmi.