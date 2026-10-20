Chára bol zviera a Ružička mal potenciál. Kanaďana zo Žiliny prekvapili slovenské potraviny

Priezvisko Ritchie je v hokejovom svete dobre známe. Bratská dvojica Nick a Brett sa prebojovala do NHL a bola dokonca súčasťou historicky jedinej výmeny brata za brata. Obaja sa počas svojej kariéry dostali aj na Slovensko.
BRETT RITCHIE sem prišiel už druhýkrát. Kanadský útočník, ktorého si Dallas vybral v druhom kole draftu 2011 a v NHL odohral 391 zápasov, je súčasťou nabitého kádra žilinských Vlkov.
V rozhovore pre Sportnet hovoril o ambíciách Žiliny, skúsenostiach z NHL, či o Zdenovi Chárovi.
Žilina je momentálne druhá v tabuľke, no liga je na čele veľmi vyrovnaná. Ako by ste zhodnotili doterajší priebeh sezóny?
Ťažko to celkovo hodnotiť. Povedal by som, že to zatiaľ nebolo zlé, ale myslím si, že máme ešte veľa priestoru na zlepšenie a môžeme ukázať oveľa viac. Pravdepodobne by to isté povedalo aj veľa ďalších tímov v lige.
Na začiatku sezóny je to celkom bežné. V tíme sú noví hráči, budujete chémiu, pracujete na systémoch a na tom, ako chcete ako mužstvo hrať. Veci sa postupne menia a každý tím si musí prejsť obdobím adaptácie. Myslím si, že aj my si ešte formujeme svoju identitu a snažíme sa postupne zlepšovať. Dôležité je, aby sme sa neustále posúvali dopredu.
Aké sú vaše prvé dojmy z klubu či z mesta?
Na Slovensku som už predtým pôsobil. Istý čas som hral v Nitre, takže to pre mňa nebol kultúrny šok ani nič podobné. Žilina je veľmi dobré mesto a nemám žiadne výhrady.
Mal som dobrého kamaráta, ktorý tu hral aj v minulej sezóne, takže som sa ho ešte pred podpisom zmluvy pýtal, ako to v klube funguje. Veľmi mi to pomohlo. Keď som potom prišiel, zistil som, že organizácia je skvelá.
Správajú sa ku mne výborne a nemôžem sa na nič sťažovať. Myslím si, že ostatní chalani v tíme by so mnou súhlasili. Z tohto pohľadu bolo všetko dobré, či už ide o klub, alebo mesto.
Akú rolu vám načrtol trénerský štáb? Predpokladám, že sa líši od tej, ktorú ste mali v NHL, ale je odlišná aj v porovnaní s inými európskymi tímami, v ktorých ste pôsobili?
Samozrejme, oproti NHL je to iné. Povedal by som však, že v porovnaní s ostatnými európskymi klubmi, v ktorých som hral, ide o podobnú rolu.
Už aj ja trochu starnem a v tíme máme veľa mladších hráčov. Môžu sa o mňa v niektorých veciach oprieť, podobne ako som sa ja v mladosti opieral o starších spoluhráčov. Chodieval som za nimi po rady alebo sa ich pýtal na drobné detaily hry. Každý hráč, ktorý má za sebou dostatočne dlhú kariéru, môže v tomto smere pomôcť.
S pribúdajúcim vekom sa moja rola každý rok trochu mení. Samotná úloha v Žiline mi však vyhovuje. Snažím sa pomáhať tímu vo viacerých smeroch, nielen na ľade.
Ako ste zatiaľ spokojný so svojimi individuálnymi výkonmi?
Myslím si, že je to celkom dobré. Pri strieľaní gólov som mal trochu smolu. Mal som veľa šancí a striel, ale puky mi tam jednoducho nepadali.
Celkovo som však spokojný. Už nejaký čas hrávam s Harrisom na centri, takže sa postupne začíname navzájom lepšie spoznávať. Myslím si, že podobne to vnímajú aj niektoré ďalšie formácie v našom tíme.
Ako som už povedal, musíme ďalej napredovať, hrať dobre a postupne sa zlepšovať. Ak to budeme robiť, výsledky sa časom dostavia.
Čo by pre vás osobne znamenalo úspešnú sezónu? Záleží vám viac na individuálnej produktivite, zisku titulu alebo na niečom inom?
Do Žiliny ma pritiahlo najmä to, že klub má skutočne veľké ambície. Od príchodu do ligy dosahoval dobré výsledky a umiestňoval sa vysoko v tabuľke. Ľudia v klube však boli od začiatku neoblomní v tom, že chcú urobiť ďalší krok.
Myslím si, že aj vďaka hráčom, ktorých sme získali, a dôvere, ktorú vedenie prejavilo voči tomuto mužstvu, máme skupinu, ktorá môže dosiahnuť niečo viac. Každý tím chce vyhrať titul.
Myslím si však, že ak budeme správne využívať svoje silné stránky a hrať na hranici svojich možností, môžeme mať naozaj dobrú šancu uspieť. Práve to ma na tejto príležitosti najviac oslovilo.
Nikdy som nebol hráč, ktorý by sa príliš sústredil na štatistiky. Počas kariéry som sa nehnal za tým, aby som nazbieral obrovské množstvo bodov.
Verím, že keď sa sústredíte na ostatné veci a tímu sa darí, individuálne štatistiky prídu. Keď mužstvo vyhráva, ste často v plusových číslach a zbierate body aj vďaka tomu, že tím hrá dobre. Takto som sa vždy snažil pristupovať k hokeju.
V rozhovore sa dozviete:
- ktorý moment z NHL mu najviac utkvel v pamäti
- ktoré mesto NHL, v ktorom hral, bolo najlepšie
- aké je to hrať proti McDavidovi
- v čom všetkom bol výnimočný Zdeno Chára
- čo si pomyslel, keď sa dozvedel, že ho vymenili za vlastného brata
- aký bol jeho koniec v Nitre
- v čom by sa mala extraliga zlepšiť
- či mu chutí bryndza
- ako mu pôsobenie v KHL obmedzilo možnosti
Pred sezónou prišlo do Žiliny veľa nových hráčov. Pravdepodobne išlo o jedno z najlepších prestupových období slovenského klubu vôbec. Aká je atmosféra v šatni? Vnímate, že ste reálny kandidát na titul?
Samozrejme, že áno. Ako ste povedali, získali sme veľa hráčov, ktorí predtým podávali veľmi dobré výkony v iných kluboch.
Keď však privediete toľko nových hráčov, chvíľu trvá, kým si všetko sadne a mužstvo nájde správny rytmus. Aj ostatné popredné tímy ligy menili svoje kádre, ale myslím si, že u nás bola obmena o niečo výraznejšia. Preto potrebujeme čas.
Ako som už spomínal, ak sa budeme naďalej zlepšovať, lepšie sa zohráme a postupne sa dostaneme do dobrej pozície pred play-off, budeme presne tam, kde chceme byť. Viac si človek nemôže priať.
Keď je v tíme veľa kvalitných hráčov, môže to byť ako viac kohútov na jednom smetisku. Niektorí musia prijať menšiu rolu. Bol to v Žiline problém alebo si každý dokázal nájsť svoje miesto a stotožniť sa s ním?
Z toho, čo vidím v šatni, si nemyslím, že by sme s tým mali nejaký problém. Môžem hovoriť najmä za seba, ale nevidím, že by to medzi nami predstavovalo prekážku.
Keď sa pozriete na Slovan alebo Nitru, aj tieto tímy majú veľa kvalitných hráčov. Ak chcete vyhrať titul, nemôžete sa spoliehať iba na troch či štyroch hokejistov. Musí to byť kolektívne úsilie. V mužstvách, ktoré získajú titul, má často dobrú sezónu desať, dvanásť alebo štrnásť hráčov, nielen zopár jednotlivcov.
Myslím si, že každý si uvedomuje, že keď sa darí tímu, darí sa aj jednotlivcom. Práve takúto mentalitu podľa mňa máme v šatni.
Ktoré tímy považujete za najväčších súperov, respektíve favoritov na titul?
Ešte som nehral proti všetkým tímom, takže je priskoro robiť definitívne závery. Liga je však veľmi vyrovnaná.
Mám pocit, že úroveň ligy sa v priemere zvyšuje. Už keď som tu pôsobil pred dvoma rokmi, bolo vidieť, že slovenská extraliga napreduje. Vrátilo sa do nej viac kvalitných slovenských hráčov a prišli aj legionári s vysokou výkonnosťou. Celkovo sa liga zlepšila.
Proti žiadnemu tímu nemôžete nastúpiť s tým, že ho podceníte. Ťažko sa mi však vyberajú najväčší súperi, pretože proti niektorým mužstvám som hral zatiaľ iba raz. Navyše, keď hráme zápasy v rovnakom čase, nemám veľa príležitostí sledovať ostatné stretnutia.
Ešte pred sezónou som sa pri pohľade na súpisky domnieval, že Bratislava a Nitra budú vyzerať veľmi dobre. Nikdy však neviete, ako sa veci vyvinú. Ako som povedal, liga je vyrovnaná a ak chcete byť vysoko v tabuľke, nemôžete poľaviť v žiadnom zápase.
Na Slovensko ste sa vrátili už so skúsenosťami z predchádzajúceho pôsobenia v Nitre. Vedeli ste, aké má Žilina ambície a ako buduje káder. Mali ste aj ďalšie ponuky? Ako prebiehalo vaše rozhodovanie?
Toto je prvý rok, keď som podpísal zmluvu s novým klubom tak skoro v období medzi sezónami. Chcel som to tak urobiť aj s ohľadom na rodinu. Nechceli sme čakať príliš dlho. Chceli sme prísť na nové miesto, usadiť sa a pripraviť sa na sezónu.
Počul som o klube dobré veci a keďže som na Slovensku už pôsobil, vedel som, do čoho idem. Nemal som pocit, že by ma čakala náročná adaptácia. Vnímal som to ako dobrú príležitosť. Navyše sa mi páči štýl hokeja, ktorý sa tu hrá.
V posledných rokoch som si vyskúšal viacero rôznych líg a cítil som, že Žilina je pre mňa správnou voľbou a zatiaľ som s ňou spokojný.
Máte za sebou zaujímavú kariéru. V NHL ste hrali za Dallas, Boston, Calgary aj Arizonu. Keď sa obzriete za svojím pôsobením v najlepšej lige sveta, ktoré spomienky vám najviac utkveli v pamäti?
Ťažko vybrať iba jednu vec. Keď sa vám skončí kariéra v NHL, prirodzene sa obzeráte späť za všetkým, čo ste zažili. Nikdy som nevyhral Stanleyho pohár, takže ak by sa mi to podarilo, určite by to bola spomienka číslo jeden.
Keď však premýšľam nad kariérou, vybavujú sa mi aj všetky zábavné chvíle na ľade a mimo neho, cestovanie so spoluhráčmi a rôzne zážitky. Každý tím je iný a každý rok prináša niečo nové. Pamätám si aj niekoľko veľkých zápasov play-off. Hral som vo viacerých zápasoch číslo sedem.
Pravdepodobne najúžasnejším momentom bolo obdobie v Calgary, keď sme v siedmom zápase vyradili Dallas, môj bývalý tím. Johnny Gaudreau vtedy strelil víťazný gól v predĺžení. Bolo to šialené.
VIDEO: Gól Gaudreaua v predĺžení zápasu číslo 7 proti Dallasu
V tom roku sme mali naozaj dobrý tím a skončili sme na prvom mieste Západnej konferencie. Bola to výnimočná skupina hráčov. Hoci sme napokon nedosiahli úplne na vrchol, atmosféra v mužstve pred play-off a víťazstvo v siedmom zápase po góle v predĺžení vo mne zanechali mimoriadny dojem. Tento zápas je jeden z momentov, na ktoré si spomínam najradšej.
Ktorá z organizácií NHL bola vaším najobľúbenejším pôsobiskom a prečo?
Dallasu sa ťažko niečo vyrovná. Žije sa tam výborne a podľa mňa patrí medzi najlepšie mestá v NHL. Myslím si, že veľa hráčov by so mnou súhlasilo.
Zároveň však každý rok prináša iné zloženie mužstva a veľa závisí od spoluhráčov. Sezóna v Calgary, keď sme skončili na prvom mieste Západnej konferencie, bola naozaj výnimočná. Mali sme súdržnú skupinu a cítil som, že práve vtedy sme boli najbližšie k tomu, aby sme dosiahli niečo veľké. Boli sme skutoční kandidáti na titul.
Napokon nás vyradil Connor McDavid. Taký je hokej. Napriek tomu sme mali výnimočné mužstvo. V tom čase som už bol aj trochu starší a človek si vtedy viac uvedomuje, že nič nie je samozrejmosťou. Práve preto si na túto skupinu spomínam tak rád.
V základnej časti NHL ste odohrali 391 zápasov, nazbierali 85 bodov a zaznamenali 255 trestných minút. Cítili ste, že ste museli hrať úlohu tvrdého hráča, aby ste si udržali miesto v zostave?
Určite som musel prijať konkrétnu rolu. Nemuselo to však nevyhnutne znamenať, že som mal byť bitkár a každý večer sa s niekým pobiť. Mojou úlohou bolo najmä byť nepríjemný súper a hrať v tretej či štvrtej formácii.
Je to iný typ úlohy, než akú mám teraz v Žiline. Po prvých rokoch v NHL som sa v nej však dokázal nájsť. Aj vďaka tomu som si dokázal dlhé roky udržať miesto v kádri ako hráč do hĺbky zostavy.
Musel som trochu zmeniť svoju hru oproti tomu, ako som do NHL prichádzal. Nebolo to jednoduché. Keď som bol mladší, patril som medzi strelcov, podobne ako veľa ďalších hráčov. V AHL som nastupoval v prvých formáciách a mal som ofenzívnu úlohu. Ak si však chcete udržať miesto v NHL, niekedy sa musíte prispôsobiť a nájsť si inú cestu.
Nebolo to ľahké, ale myslím si, že som sa dokázal dobre adaptovať.
Mali ste niekedy pocit, že ste mohli ofenzívne ponúknuť viac, než vám vaša rola v NHL umožňovala?
Samozrejme, že si myslím, že som mohol ponúknuť viac aj v ofenzíve. Na druhej strane, v NHL je obrovské množstvo kvalitných hráčov a už samotné pôsobenie v tejto lige je niečo výnimočné.
Pomaly každý prichádza do NHL ako strelec, hráč do presilovky alebo produktívny útočník. Potom však mnohí zistia, že ak si chcú miesto udržať, musia svoju hru úplne zmeniť a prispôsobiť sa inej úlohe. Stáva sa to mnohým hráčom. Taký je jednoducho hokej.
Nič z toho neľutujem. Robil som všetko, čo bolo v mojich silách, aby som v NHL zostal čo najdlhšie.
Hrať v NHL znamená nastupovať proti najlepším hokejistom na svete. Spomenuli ste Connora McDavida, proti ktorému ste hrali mnohokrát. Aké je to nastupovať proti nemu?
Najmä v covidovej sezóne, keď sme mali kanadskú divíziu, sme proti nemu hrali veľmi často. Bol na úplne inej úrovni. V tej sezóne sa mu proti nám mimoriadne darilo. Myslím si, že proti Calgary mal vtedy aj niekoľko päťbodových zápasov.
Niekedy sme mali pocit, že nech sme urobili čokoľvek, proti nám vždy predviedol svoj najlepší hokej. Keď sme potom išli do série druhého kola play-off, do bitky o Albertu, dobre sme vedeli, proti komu stojíme.
McDavid je jednoducho fenomén. Je to najlepší hráč na svete a podľa môjho názoru aj najlepší hokejista tejto generácie.
Stačí sa pozrieť na to, ako vstúpil do tejto sezóny. Keď je oddýchnutý a vo forme, snažíte sa ho čo najviac obmedziť. Aj keď sa vám podarí niekoľkokrát ho zastaviť, je mimoriadne náročné udržať ho na uzde počas celého zápasu.
V Bostone ste hrali aj so Zdenom Chárom, ktorý bol kapitán tímu. Na čo si najviac spomínate z obdobia, keď ste s ním hrávali? Aký bol líder a aký vplyv mal na mužstvo aj na vás osobne?
Zdeno je absolútny profesionál v každom ohľade. Pamätám si jeden z prvých momentov po príchode do Bostonu. Prišiel som tam ešte pred začiatkom sezóny, možno počas prípravného kempu alebo tesne pred ním.
Vošiel som do posilňovne a Zdeno tam už bol sám. Mal za sebou približne 45 minút mimoriadne náročného tréningu.
Robieval cvičenia, aké som predtým nikdy nevidel, vrátane posilňovania krku. Vtedy som si povedal, že tento chlap je úplne iné zviera.
Rovnako dôsledný bol aj v stravovaní. Veľmi si dával pozor na to, čo jedol, a všetko, čo prijal, mal presne premyslené.
Ako líder bol výborný aj počas zápasov. Vedel, kedy treba niečo povedať celému mužstvu alebo riešiť určitú situáciu. Myslím, že počas jedného mesiaca mal aj päť či šesť bitiek, a to mal asi 41 rokov.
Robil jednoducho všetko. Mal množstvo spôsobov, ako ovplyvniť tím aj samotnú hru. Aj vo vyššom veku bol fenomenálny. O hráčovi, akým je on, by som dokázal hovoriť celý deň. Pri všetkom, čo robil, ste si často povedali, že je to niečo výnimočné.
Stále súťaží aj na bicykli, behá a venuje sa podobným veciam. Je šialený.
Zo slovenských hráčov ste v Calgary hrávali aj s Adamom Ružičkom. Spomínate si na spoločné pôsobenie? Aký bol hráč a človek?
Niekoľko rokov som s ním hrával aj v jednej formácii. Je to mimoriadne talentovaný hokejista. Myslím si, že mal potenciál naozaj dlho pôsobiť v NHL.
Keď som ho spoznal, prekvapilo ma, aký je dobrý hráč. Predtým som ho veľmi nepoznal, pretože prichádzal z farmárskeho tímu. Bol však naozaj kvalitný. Je inteligentný, šikovný, má výbornú strelu a celkovo je to veľmi dobrý hokejista.
Váš brat Nick má tiež za sebou dlhú kariéru v NHL. Vás Calgary vás vymenilo do Arizony práve za neho. Takáto výmena bratov sa v NHL predtým nestala. Ako ste reagovali, keď ste sa o nej dozvedeli?
Pamätám si, ako mi zavolal agent a povedal: „Hej, vymenili ťa.“ Odpovedal som mu: „Nie, to hádam nie.“ Bol to šok.
Potom mi povedal: „Hádaj, za koho ťa vymenili? Za tvojho brata.“ Bol to jednoducho šialený moment.
Samozrejme, nikdy predtým sa nič podobné nestalo. Bolo to jedinečné a zároveň celkom zaujímavé. Navyše, keďže Nick už v Arizone pôsobil, vedel som od neho zistiť všetko potrebné o novom pôsobisku. Ja som mu zase mohol povedať všetko, čo potreboval vedieť o Calgary. Celá situácia tak bola o niečo jednoduchšia.
Vymenili ste si aj autá, domy alebo iné veci, ktoré ste mali v jednotlivých mestách?
Nie, tím vám zabezpečí auto a ďalšie potrebné veci, takže sme si ich nemuseli navzájom odovzdávať. Každý z nás však poznal detaily o svojom meste, takže sme si vedeli navzájom poradiť. Určite nám to celé trochu uľahčilo.
Obaja ste si vybudovali veľmi dobré profesionálne kariéry. Keď ste spolu vyrastali, panovala medzi vami rivalita alebo ste sa skôr podporovali? Aké to bolo mať brata, ktorý sa venoval rovnakému športu?
Nick je odo mňa o dva roky mladší. Vždy do určitej miery nasledoval to, čo som robil ja, či už išlo o hokej, iné športy, golf, lakros alebo čokoľvek podobné.
Už ako veľmi mladý bol výborný hráč. Mal som pocit, že má veľkú šancu dostať sa do NHL, a uvedomoval som si to už v pomerne skorom veku. Medzi nami však nikdy nebola rivalita. Vyrastali sme spolu, mali sme rovnaké záujmy a venovali sme sa rovnakým veciam.
Doma sme mali na dvore klzisko a počas zimy sme tam boli stále. Mať pri sebe niekoho, kto má rovnaké ciele ako vy, vám veľmi pomáha.
Nikdy ste však nemali príležitosť zahrať si spolu v jednom tíme. Bol to váš spoločný sen?
V prvom rade sme sa chceli dostať do NHL. Už to samo osebe je náročné, takže naplánovať si, že budeme hrať spolu, by bolo ešte komplikovanejšie.
Ak by sa taká príležitosť naskytla, samozrejme, bolo by to skvelé. Možno by to vyšlo, keby sme boli o niečo starší a jeden z nás mohol podpísať zmluvu s tímom, v ktorom už pôsobil ten druhý. Nikdy sme však nemali pocit, že to musíme za každú cenu dosiahnuť. Boli sme jednoducho radi, že sme sa dostali do NHL, mohli pokračovať v kariérach a navzájom sa podporovať.
Jednou z vašich prvých zastávok v Európe bolo Slovensko. Ako sa táto príležitosť naskytla?
Úprimne, presne si už nepamätám. Tieto veci rieši môj agent. Prišiel za mnou s ponukou a povedal mi, že mám takúto príležitosť. Nitra patrila medzi najlepšie tímy v lige, takže som si povedal, že by to mohla byť dobrá voľba.
V tom čase som o európskom hokeji veľa nevedel. Bola to moja prvá skúsenosť v Európe a chcel som si to vyskúšať.
Ako by ste zhodnotili svoje pôsobenie v Nitre?
Bolo to dobré obdobie. O Nitre nemôžem povedať nič zlé. V polovici sezóny som napokon odišiel do Nemecka, ale nebolo to preto, že by som Nitru nemal rád.
Chcel som jednoducho spoznať rôzne prostredia, vyskúšať si viacero možností a zistiť, čo mi vyhovuje. Potom prišla príležitosť v Nemecku a rozhodol som sa ju využiť.
V Nitre sa ku mne správali skvele. Tomáš Chrenko bol ku mne výborný. Nitra je výborná organizácia a každý rok má kvalitný tím. Chápem, prečo sa jej darí.
Klub po vašom odchode vo svojom vyjadrení naznačil, že vaše výkony nenaplnili očakávania. Ako ste tú situáciu vnímali?
Neviem, osobne mi to nikdy nepovedali. Ani keď som odchádzal, nič podobné mi neoznámili.
Tomáš Chrenko mi v skutočnosti veľmi pomohol. Keď sa objavila príležitosť odísť, bol rád, že ju mám. Mali sme dobrý vzťah. Je to skvelý človek a celá situácia sa javila ako dobrá príležitosť pre mňa a moju manželku. Nevznikli medzi nami žiadne negatívne emócie ani konflikt.
Klub vo svojom vyjadrení spomínal aj to, že hráči sa museli vyrovnávať s nekvalitným rozhodovaním rozhodcov. Podobné veci hovoria občas aj ďalší legionári. Myslíte si, že úroveň rozhodovania je na Slovensku problém? Ako by ste ju porovnali s ligami, v ktorých ste pôsobili?
Nikdy som sa na rozhodcov nesťažoval. Samozrejme, v Európe je rozhodovanie v mnohých ohľadoch odlišné od toho v Severnej Amerike.
V Severnej Amerike je to pre väčšinu rozhodcov zamestnanie na plný úväzok. Sú tam lepšie platení, takže sa tomu môžu venovať profesionálne. Myslím si, že to výrazne pomáha kvalite rozhodovania.
Neviem presne, ako je to nastavené na Slovensku. Možno je rozdiel v školení a podpore, ktorú rozhodcovia dostávajú. V tomto smere to nemusí byť na rovnakej úrovni ako v Severnej Amerike.
Zároveň je však európsky hokej iný. Hrá sa tu odlišným štýlom a podľa iných zvyklostí, čo môže mať tiež vplyv na rozhodovanie.
V konečnom dôsledku sa rozhodcovia snažia robiť správne rozhodnutia. Keby som mal rozhodovať zápas ja, určite by som tiež urobil niekoľko chýb. Nie je to jednoduchá práca a je náročná v každej lige.
Sena Acolatse, ktorý hrá na Slovensku už štvrtú sezónu, v rozhovore povedal, že sa musel ťažkou cestou naučiť, že nemôže hrať rovnakým štýlom ako v Severnej Amerike. Za fyzickú hru, ktorá by mu v USA prešla, by tu dostal trest. Zažili ste niečo podobné?
Áno. Ako som už povedal, je to jednoducho iná hra a s niektorými vecami tu určite neprejdete tak ľahko. Najdôležitejšia je však podľa mňa konzistentnosť. Hráči chcú vedieť, čo si môžu dovoliť.
Nechcete, aby vám jeden večer prešlo prakticky čokoľvek, no nasledujúci zápas rozhodcovia pískajú tresty aj za drobnosti. Rozhodovanie by malo byť čo najkonzistentnejšie. Hráči bývajú frustrovaní najmä vtedy, keď sa jeden večer posudzuje určitá situácia jedným spôsobom a na druhý deň úplne inak.
Na konci dňa sa však rozhodcovia snažia odviesť čo najlepšiu prácu. Každý tím je v rovnakej situácii a musí sa vyrovnať s tým istým rozhodcovským metrom. My hráči sa musíme snažiť zostať disciplinovaní, vyhýbať sa zbytočným trestom a tráviť čo najmenej času na trestnej lavici.
Po odchode z Nitry ste hrali v Nemecku, Rakúsku a Anglicku. Zažili ste teda pomerne veľa európskeho hokeja. Aké to boli skúsenosti? Bolo náročné tak často sa sťahovať do inej krajiny a nového tímu?
Každá skúsenosť bola trochu iná. Keď prídete do nového tímu, vždy sa musíte prispôsobiť. Vo všetkých týchto krajinách som však mal dobré skúsenosti.
Lákala ma na tom možnosť spoznávať nové miesta a získavať nové zážitky. S manželkou radi cestujeme po Európe aj počas leta, keď máme dovolenku. Navštívili sme veľa rôznych krajín, takže keď som sa prvýkrát rozhodol prísť hrať do Európy, chcel som spoznať čo najviac nových miest. To sa mi podarilo.
Teraz mám syna, ktorý sa narodil túto jar, takže cestovanie je trochu náročnejšie. Človek musí viac premýšľať aj nad rodinou a časté presuny už nie sú také jednoduché. Keď sa však obzriem za poslednými rokmi, boli naozaj zábavné.
Ako by ste ohodnotili kvalitu slovenskej extraligy?
Myslím si, že je naozaj dobrá. Určite je aspoň tak dobrá ako ostatné európske ligy, v ktorých som hral. Ako som už povedal, slovenská extraliga podľa mňa patrí medzi súťaže, ktorých kvalita rastie veľmi rýchlo.
Každý rok si všímam, že čoraz viac kvalitných hráčov má záujem prísť na Slovensko. Myslím si, že to lige výrazne pomáha.
V ktorých oblastiach by sa podľa vás liga mala zlepšiť, aby bola ešte kvalitnejšia?
To je ťažká otázka, pretože porovnávať slovenskú extraligu s NHL by nebolo úplne spravodlivé.
Mám skúsenosti z Nitry a zo Žiliny. Z môjho pohľadu je rozdiel medzi týmito klubmi a tímami, v ktorých som pôsobil v Nemecku či Rakúsku, malý. Preto je pre mňa ťažké povedať, čo konkrétne by sa malo zmeniť.
Veľa závisí od toho, či sa hráči cítia dobre aj mimo zimného štadióna. Ak im klub pomáha s bývaním a každodennými záležitosťami a snaží sa im uľahčiť život, je to veľké plus. Dobrá reputácia v tomto smere dokáže prilákať ďalších hráčov.
Ako legionár viem, že keď sa ma niekto zo Severnej Ameriky opýta, aké to bolo na Slovensku, a ja mu poviem, že sa ku mne správali výborne a klub mi so všetkým pomohol, má to veľkú váhu. Práve takéto informácie hráči pri výbere nového pôsobiska hľadajú.
V Nemecku, najmä v najlepších kluboch, majú veľmi dobrú povesť, pokiaľ ide o starostlivosť o hráčov mimo ľadu. Všetko tam funguje profesionálne a na vysokej úrovni. Myslím si, že čím viac slovenských klubov bude dbať na pohodlie hráčov a pomáhať im aj v každodennom živote, tým viac to pomôže rozvoju celej ligy.
Ako sa vám páči Slovensko?
Veľmi. Z hľadiska polohy je to skvelé miesto. Keď máme voľný deň, je tu množstvo úžasných miest, ktoré môžeme navštíviť. Viedeň a Bratislava sú pomerne blízko a sú to skvelé mestá.
Počas prestávok môžeme cestovať po okolí, ísť do hôr, navštíviť Vysoké Tatry. Z pohľadu polohy aj samotného mesta je to výborné.
Úprimne, keby som si nemyslel, že Slovensko je dobrá krajina na život, do tejto ligy by som sa nevrátil. To, že som sa sem vrátil, jasne ukazuje, že sa mi tu páči a že si vážim všetko, čo táto krajina ponúka.
Chýba vám Severná Amerika?
Áno aj nie. Počas leta sa stále môžem vracať domov. Európu milujem a pravidelne sem cestujem aj na dovolenky.
Samozrejme, teraz tu nie som na dovolenke, ale niekedy sa človek rozhliadne a uvedomí si, aké úžasné je žiť v Európe. Navyše tu môžem hrať hokej a dostávať za to zaplatené. Je to výnimočná možnosť a myslím si, že veľa severoamerických hráčov by so mnou súhlasilo.
Čo bolo pre vás najväčšou výzvou pri prispôsobovaní sa životu na Slovensku mimo hokeja?
Úprimne, nebolo toho veľa. Sú tu dobré reštaurácie a všetko, čo človek potrebuje na každodenný život, je ľahko dostupné. Ľudia hovoria po anglicky, takže sa tu necítim ako v úplne cudzom prostredí.
Nemám žiadne zásadné výhrady. Adaptácia bola pomerne jednoduchá. Keď som prvýkrát prišiel do Európy, bolo to trochu náročnejšie, ale časom si zvyknete. Či ste v Rakúsku, Nemecku alebo na Slovensku, veľa vecí je podobných. Ľudia väčšinou hovoria celkom dobre po anglicky, takže je to úplne v pohode.
Objavili ste nejaké slovenské jedlá, miesta alebo tradície, ktoré ste si obzvlášť obľúbili? Mali ste možnosť niečo z toho vyskúšať?
Áno, vyskúšal som toho už pomerne veľa. Veľmi mi chutí ovčí syr, ktorý používate.
Bryndza?
Áno, presne. Mám ju veľmi rád. Chutia mi jedlá, v ktorých sa používa ovčí syr. Neviem presne, ako sa všetky volajú, ale vždy, keď idem do nejakej tradičnej slovenskej reštaurácie, jedlo je výborné a pôsobí veľmi čerstvo.
Mám tiež pocit, že potraviny v obchodoch sú možno o niečo kvalitnejšie než v Kanade. Možno je to prekvapujúce, ale celková kvalita potravín a ich zdravotný aspekt na mňa pôsobia veľmi dobre. Takže áno, mám s tým dobré skúsenosti.
Čo zvyčajne robíte, keď máte voľný čas v Žiline?
Veľmi rád varím. Asi aj preto stále spomínam potraviny a obchody. Po tréningu končíme približne na poludnie, takže potom máte pred sebou celý deň a musíte si nájsť program.
Samozrejme, máme doma malého chlapca, o ktorého sa staráme. Ten nás neustále zamestnáva. Ja však naozaj rád varím, takže zvyčajne chodím do obchodov, beriem ho na prechádzky a nakupujem, čo potrebujem. Potom si pripravíme dobrú večeru a na druhý deň to celé zopakujeme.
Máte 33 rokov a za sebou už dlhú profesionálnu kariéru. Máte ešte nejaké osobné ciele, ktoré by ste chceli dosiahnuť? Prípadne ligu, v ktorej by ste si ešte radi zahrali?
Jeden rok som pôsobil v KHL, takže teraz nemôžem hrať v mnohých z ostatných európskych líg.
Väčšinu líg a krajín, v ktorých som chcel hrať, som už vyskúšal. V tejto fáze kariéry je pre mňa najdôležitejšie nájsť pohodlné miesto pre rodinu. To bol aj môj hlavný cieľ v tomto roku. Preto som chcel podpísať zmluvu skoro, usadiť sa a absolvovať celú sezónu na jednom mieste.
Zatiaľ som v Žiline spokojný a môžem o nej hovoriť len pozitívne. Keďže mám teraz syna, je to trochu iné než predtým. Je príjemné nájsť miesto, ktoré sa nám naozaj páči.
Uvažovali ste napríklad o Švédsku, Fínsku alebo Česku, ale pre ligové pravidlá, ktoré zakazujú pôsobenie hráčov, ktorí aj po ruskej invázii na Ukrajinu išli hrať do KHL (vy ste tam odohrali 14 zápasov), ste tam nemohli prestúpiť?
Áno, myslím si, že je to tak. Keď som vtedy podpísal zmluvu v KHL, ani som nevedel, že také pravidlo existuje. Mám pocit, že ho zaviedli práve v tom období.
Samozrejme, hrať v Škandinávii by bolo úžasné. Najmä Švédsko ma veľmi lákalo. Taká je však situácia a musím ju rešpektovať.
Zároveň som rád, že som mohol hrať aj na ďalších skvelých miestach, ktoré som mal na svojom zozname. Nie je to koniec sveta. Som vďačný, že som mohol zažiť všetko, čo som zažil, a myslím si, že som teraz našiel dobré miesto aj na Slovensku.
Pre mnohých severoamerických hráčov môže byť táto téma vzdialenejšia, zatiaľ čo pre nás Európanov je vojna na Ukrajine osobnejšia. Súvisí s ňou viacero pravidiel a obmedzení.
Áno. Úprimne, nepoznám všetky podrobnosti, takže sa k nim nechcem príliš vyjadrovať. Je to však tak, ako to je. Pravidlá sú pravidlá a veľa sa s tým nedá robiť.
Keby ste o tomto pravidle vedeli už v čase podpisu zmluvy v KHL, rozhodovali by ste sa inak?
Určite by to bolo oveľa ťažšie rozhodnutie. Ako som už povedal, keď som tam podpisoval zmluvu, vôbec som nevedel, že také pravidlo existuje. Preto je ťažké spätne povedať, čo by som urobil.
Je však nepríjemné, že toto pravidlo zaviedli a obmedzili tým hráčom možnosti. Najmä severoamerickí hokejisti možno úplne nerozumejú tomu, čo sa v Rusku deje. V tom čase som ani ja nemal o všetkom dostatočné informácie.
Je to jednoducho špecifická situácia. Dúfam, že sa všetko vyrieši, že vo svete zavládne mier a ľudia budú môcť žiť spokojne.
Na záver ešte jedna otázka. Máte už nejaké predstavy o živote po skončení kariéry? Chceli by ste sa vrátiť do Severnej Ameriky alebo máte iné plány?
Samozrejme, myslím si, že sa vrátim do Severnej Ameriky. Rád by som však zostal pri hokeji.
Stále mám pocit, že mám pred sebou ešte niekoľko rokov kariéry. Uvidím, čo mi povie telo. Zatiaľ som nad životom po kariére príliš nepremýšľal. Sústreďujem sa na to, aby som bol hokejistom, robil všetko potrebné a pripravil sa na každú sezónu. Úprimne, zatiaľ sa nepozerám príliš ďaleko dopredu.