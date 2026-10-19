Branko o víziach Trenčína, teatrálny Tapper + je to tu, Neni Týždňa (Hokejový BOSS)

Kalendárny aj hokejový týždeň priniesol množstvo zaujímavých udalostí, ktoré si chalani opäť zhodnotili v relácii Hokejový BOSS.
Stano Benčat a Boris Valábik dnes privítali „starého-známeho“ Branka Radivojeviča, ktorý od nového ročníka zastáva funkciu športového manažéra Trenčína. Debata to bola opäť plodná, ale nielen o Dukle. Na čo všetko sa môžete tešiť?
Úvod podcastu patril Tomášovi Starostovi. Moderátor Stano Benčat ho na počesť jeho skvelej kariéry obdaroval pomyselnou cenou BOSS Týždňa by Tipsport. Boris aj Branko následne Na Toša spomínali v príhodách. Najviac sa rozrozprával, pochopiteľne, Branko, ktorý sa so Starostom pozná od detstva.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
„To sú tony spomienok. Zažili sme toho veľa ako deti, následne sa naše kariéry lemovali aj medzi seniormi. K Tomášovi prischlo pivko, dobrá nálada a obľúbenosť v kolektíve.
Všade ho mali radi. No a, samozrejme, aj hokejový um. Nikdy nebol superstar, ale vždy bol platný hráč,“ konštatoval Branko.
Následne sa debata rozvinula na viaceré témy audalosti, ktoré sa odohrali v lige. Na čo všetko sa môžete tešiť?
Na čo všetko sa môžete tešiť v podcaste Hokejový BOSS?
- Aké emócie mal Branko počas zápasu proti Žiline?
- Prečo začala Dukla zle, ale otočila z 0:2 na 3:2?
- Ako hodnotí aktuálny káder?
- V akom horizonte chce s klubom získať titul?
- Koho považuje za najsilnejší tím ligy?
- Kto ho prekvapil?
- Ako reagovali chalani na odvolanie trénerského tímu Prešova?
- Vráti sa kouč Colville k Danovi Cemanovi do Košíc?
- Nitra na víťaznej vlne, kam až poskočí v tabuľke?
- Ako vnímali „simulovanie“ Dmytra Timašova?
- Čo sú silné a slabé stránky Liptovského Mikuláša?
- Prečo má Zvolen z úvodu sezóny také problémy?
Nielen o týchto témach sme sa rozprávali v novom vydaní Hokejový BOSS.