Trest prijal, odvolávať sa nebude. Útočník Slavie chce okamžite skončiť v klube

Útočník Tomáš Chorý prijal trest, ktorý mu udelila futbalová Slavia po vylúčení v sobotňajšom ligovom zápase s Hradcom Králové, a za svoje správanie sa ospravedlnil.
S klubom sa chce dohodnúť na okamžitom ukončení spolupráce. Český reprezentant to uviedol vo vyhlásení agentúry Nehoda Sport, ktorá ho zastupuje.
Vedenie Slavie v stredu vyradilo Chorého z kádra A-tímu do konca jesennej časti sezóny, udelilo mu pokutu vo výške jedného mesačného platu a rozhodlo, že v zime môže odísť.
VIDEO: Vylúčenie Tomáša Chorého
„Rozhodnutie športového riaditeľa Přemysla Kovářa plne rešpektujem a nebudem sa proti nemu odvolávať.
Uvedomujem si závažnosť celej situácie a som pripravený niesť plnú zodpovednosť za svoje konanie.
Vzhľadom na stanovisko vedenia klubu, podľa ktorého mi bude umožnené odísť počas zimného prestupového obdobia, sa domnievam, že najlepším riešením pre obe strany by bolo okamžité ukončenie spolupráce na základe vzájomnej dohody,“ uviedol Chorý.
Rovnaký verdikt si odchovanec olomouckého futbalu vypočul v Slavii už v máji. Predseda predstavenstva Jaroslav Tvrdík po Chorého excesoch v závere minulej sezóny a jeho vylúčení v nedohranom májovom derby so Spartou vyhlásil, že vysoký kanonier už za červeno-bielych nikdy nenastúpi.
Spoluhráči aj tréneri sa však postavili za najlepšieho strelca minulej ligovej sezóny a majiteľ klubu Pavel Tykač rozhodol, že sa vráti do mužstva.
V 11. kole najvyššej súťaže sa však kontroverzný útočník dopustil ďalšieho priestupku a vedenie Slavie mu oznámilo, že počas zimného prestupového obdobia môže odísť.
O Chorého sa počas jesennej časti zaujímala Plzeň, odkiaľ predvlani v lete prišiel. Podľa pondelkového vyjadrenia jeho agenta Davida Nehodu je však možností viac. „Grécko, Poľsko, Cyprus. Existujú náznaky záujmu zo Saudskej Arábie a Dubaja,“ uviedol Nehoda.