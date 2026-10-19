Kukuľková zasadla na európsky trón: Som nadšená a dúfam, že to nie je posledná medaila

Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková zasadla na európsky trón. Na šampionáte v Ľubľane triumfovala v ženskej štvorhre spoločne s Poľkou Nataliou Bajorovou.
Na majstrovstvách Európy získala druhú medailu, pred dvoma rokmi obsadila v rakúskom Linzi 3. miesto.
Kukuľková nadviazala na reprezentačnú kolegyňu Barboru Balážovú Váradyovú, ktorá vybojovala majstrovský titul taktiež v ženskej štvorhre na šampionáte v Rakúsku pred dvoma rokmi.
VIDEO: Kukuľková po zisku majsterky Európy v štvorhe
„Sama by som to nedokázala. Začiatok turnaja bol katastrofálny, ale som rada, že sa to nejako dalo dokopy a postupom času tie zápasy boli lepšie a lepšie.
A po postupe do osmičky som predviedla asi najlepšie výkony vo štvorhre tento rok,“ zhodnotila svoje vystúpenie Kukuľková po návrate na Slovensko pred novinármi na pôde Slovenského stolnotenisového zväzu.
Dvadsaťšesťročná slovenská reprezentantka pripustila, že dlho si nevedela predstaviť, že sa zaradí medzi európsku elitu.
V ženskej kategórii mám druhú medailu
„Medailu som nezískala ani v kadetkách, ani medzi juniorkami. Až v kategórii do 21 rokov som bola tretia.
A v ženskej kategórii mám teraz druhú medailu a druhé majstrovstvá Európy za sebou. Som z toho nadšená a dúfam, že nie je posledná.“
Kukuľková nezabudla vyzdvihnúť aj svoju poľskú spoluhráčku. „Už sme boli tretie, čiže mali sme určité predpoklady a ciele, ako obhájiť aspoň to tretie miesto.
Dohodli sme sa dva mesiace pred Európou, že to skúsime a budeme hrať spolu, lebo ona tiež nemala s kým hrať.
Ja som si iba vravela, že to musí byť dobré, keď už to raz bolo. Pred finále mi hovorila, že vôbec nemá stres, ja som ho mala, ale po prvej loptičke opadol. Podržala ma, keď bolo treba a myslím, že aj ja som podržala ju,“ uviedla majsterka Európy.
S Poľkou môže hrať aj na majstrovstvách sveta, ak sa však chce v ženskej štvorhre predstaviť aj na najväčšom športovom sviatku, potrebuje slovenskú partnerku.
Touto cestou určite pôjdeme
Kukuľková verí, že v Los Angeles to bude práve Váradyová, ktorá má aktuálne materské povinnosti.
„Ak sa Baša vráti v plnom zdraví a forme, určite to budeme skúšať. Myslím si, že je to určite na dobrej ceste. Dve majsterky Európy, keď sa spoja, asi to nemôže byť zlé. Touto cestou určite pôjdeme.
Aj na tomto turnaji som mohla hrať so Slovenkou, ak by som asi chcela, ale chcela som medailu a som rada, že to vyšlo,“ tešila sa Kukuľková.