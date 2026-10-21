Lepší gól už neuvidíte, rozplýval sa expert. Slafkovský sa po zápase hneval, Montreal má problém

„Ó môj Bože!“ kričal komentátor stanice TSN Mike Johnson po góle Juraja Slafkovského proti San Jose. „Kde si zostal, Darnell Nurse? Uvidíme sa neskôr,“ žartoval ďalej.
Slafkovský individuálnym sólom ohúril zámorie. Jeho presný zásah sa okamžite objavil na sociálnych sieťach, v televíznych zostrihoch aj na oficiálnych platformách NHL. Viacerí ho označili za kandidáta na gól roka.
Slovenský útočník pridal aj asistenciu a odohral veľmi dobrý zápas.
Jeho výkon však po záverečnej siréne zatienil ďalší kolaps Montrealu. Canadiens viedli nad San Jose 3:1, no náskok neudržali a prehrali 3:4 po predĺžení.
Dvojgólové vedenie Montreal premárnil už tretíkrát v posledných štyroch zápasoch. A opäť po individuálnych chybách.
VIDEO: Gól Juraja Slafkovského do siete San Jose
Slafkovský preto po stretnutí nepôsobil ako hráč, ktorý práve strelil jeden z najkrajších gólov kariéry. Práve naopak. Na výkon tímu bol nahnevaný a svojom presnom zásahu nehovoril.
S novinármi rozoberal, prečo Canadiens opäť nedokázali dotiahnuť dobre rozohraný zápas do víťazného konca.
Mimoriadny moment
„Rýchlosť, sila, kreativita. Nurse netušil, kde je puk. Krásna individuálna akcia,“ hodnotil akciu Johnson, keď sa na obrazovke stanice TSN prehrávali zostrihy Slafkovského gólu.
„Dnes lepší gól už neuvidíte," dodal zámorský expert, pričom v NHL sa hralo v noci na stredu až 11 zápasov.
V úvode druhej tretiny sa Slafkovský rozbehol s pukom do útočného pásma, efektným manévrom ho poslal cez obrancu Darnella Nursea, pred brankárom Alexom Nedeljkovicom si puk potiahol na forhend a zakončil do odkrytej časti bránky.
Podľa novinára Mitcha Galla Slafkovský strelil zatiaľ najkrajší gól Canadiens v tejto sezóne.
„Je to presne ten typ gólu, ktorý sa bude ešte dlho objavovať v zostrihoch.“
VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - San Jose
Slafkovského chválili aj počas prestávkového štúdia TSN. Bývalý obranca Frankie Corrado vyzdvihol najmä to, ako správne situáciu vyhodnotil.
„Uvedomil si, že má dostatočnú rýchlosť. Stačilo prehodiť puk cez obrancu a Nurse ho už nemohol chytiť, nech je akokoľvek veľký a silný.“
Cole Caufield, ktorý strelil v minulej sezóne 51 gólov, označil Slafkovského gól za „mimoriadny moment".
Novinár Gallo si všimol aj inú vec. Slafkovský má podľa neho za sebou viacero sezón, v ktorých sa rozbiehal pomalšie a často na seba vytváral veľký tlak. Práve preto považuje spôsob, akým tentoraz zakončil akciu, za zaujímavý signál.
„Z tohto gólu sršalo sebavedomie. Je povzbudivé vidieť, že si dovolil takýto manéver, navyše v správnom momente a proti správnemu hráčovi.“
Podľa Galla nebola náhoda ani to, že Slafkovský zostal výrazný aj v ďalšom priebehu zápasu.
„Po takom krásnom góle dostanete do nôh trochu energie navyše. Puk ho potom akoby vyhľadával po zvyšok večera.“
Nádherný gól pritom nebol jediným výnimočným momentom Slafkovského zápasu. Zaujal už v prvej tretine pri góle Nicka Suzukiho. Puk si vo vzduchu rukou sklepol na ľad a následne ho šikovne posunul kapitánovi Montrealu, ktorý vyrovnal na 1:1.
VIDEO: Asistencia Slafkovského pri góle Suzukiho
Neskôr v zápase ukázal viacero dobrých momentov, napríklad keď odtlačil Macklina Celebriniho od puku a pripravil druhú šancu pre Suzukiho.
Tiež sa zapojil do šarvátky, keď chcel reagovať na tvrdý hit Celebriniho na Suzukiho. Za tento moment si odsedel aj dve minúty na trestnej lavici za hrubosť.
Opäť zlý záver
„Ak by zápasy NHL trvali iba dve tretiny, Canadiens by boli na dobrej ceste k zisku svojho prvého Stanleyho pohára od roku 1993,“ poznamenal úštipačne po zápase denník Montreal Gazette.
Montreal po dvoch tretinách viedol 3:1, no záver opäť nezvládol. O dvojgólový náskok prišiel najmä po individuálnych chybách.
Najskôr sa po strate puku Lanea Hutsona presadil Michael Misa, ktorý znížil na 2:3. Následne prišli zbytočné tresty Arbera Xhekaja. Obranca Montrealu dostal v jednom prerušení až štyri trestné minúty a San Jose ponúknutú výhodu využilo. Tyler Toffoli vyrovnal na 3:3.
V predĺžení prišla ďalšia chyba, tentoraz od Jakuba Dobeša. Český brankár sa dopustil nedovoleného bránenia proti Collinovi Grafovi a Sharks potrebovali na využitie následnej presilovky štyroch proti trom iba 20 sekúnd.
„Hlúpy trest od Jakuba Dobeša v predĺžení,“ reagoval novinár Stu Cowan.
Rozhodujúci gól strelil Celebrini, ktorý zakončil zápas s dvoma gólmi a asistenciou.
VIDEO: Faul Jakuba Dobeša
Dobeš po zápase pred novinárov neprišiel.
Jeho vstup do sezóny zatiaľ vôbec nepripomína minulý ročník, v ktorom pomohol Montrealu až do finále Východnej konferencie. V piatich zápasoch má bilanciu 1-2-2, priemerne inkasuje približne 4,5 gólu a úspešnosť zákrokov má okolo 84 percent.
Expert Herb Zurkowsky z Montreal Gazette sa po zápase zamýšľal aj nad rozhodnutiami realizačného tímu.
„Väčšinu ľudí prekvapilo, keď Canadiens poslali do bránky Jakuba Dobeša namiesto Jacoba Fowlera. Fowler odchytal štyri z predchádzajúcich piatich zápasov a pri troch z nich pomohol k víťazstvu. Dobeš nastúpil prvýkrát od duelu vo Washingtone, v ktorom inkasoval päť gólov z 24 striel. Bola to preňho príležitosť vyslať jasný signál. Žiaľ, nevyužil ju."
Slafkovský: Strelili sme si do vlastnej nohy
Slafkovský sa po zápase zastal Dobeša. „Podporujem ho vo všetkom, čo robí,“ povedal. „Snaží sa pomôcť tímu a získať pre nás malú výhodu."
Slovenský útočník však počas krátkeho rozhovoru s novinármi pôsobil najmä nahnevane na výkon celého tímu.
„Strelili sme si do vlastnej nohy. Netuším, čo sme urobili. Také niečo sa nám nemôže stávať,“ hovoril v šatni.
„Dve tretiny ich nepustíme k našej bránke a potom ich necháme, nech si robia, čo chcú. Majú dobrých hráčov, využili to a dali góly. Predĺženie sme vôbec nemali hrať.“
Mrzelo ho, že ide o problém, ktorý Montreal zopakoval viackrát v tejto sezóne.
„Za týždeň sme trikrát nechali súperov vyrovnať, keď sme viedli 3:1. Toto sa nám nemôže stávať. Nevyhráme každé predĺženie.“
Rezervy videl napriek výbornému výkonu aj vo svojej formácii so Suzukim a Caufieldom, ktorá strelila všetky tri góly Montrealu.
„Mali sme solídny zápas. Určite sme mohli dať viac gólov, vďaka čomu by sme súperovi viac odskočili. Šance na to boli.“
Odchádzajú s pocitom hanby
„Nachádzame spôsoby, ako prichádzať o body, a je to naša vina,“ povedal po zápase tréner Martin St. Louis.
V pozápasovom hodnotení nepriamo kritizoval najmä individuálne rozhodnutia hráčov, ktoré v závere viedli k chybám a inkasovaným gólom.
„Je to veľmi jednoduché. Musíte si uvedomovať stav zápasu a vedieť, čo si v danej situácii môžete dovoliť a čo nie,“ dodal tréner Montrealu.
Canadiens vyhrali z úvodných deviatich zápasov iba štyrikrát. S desiatimi bodmi im patrí predposledné miesto v mimoriadne vyrovnanej Atlantickej divízii.
„Tento zápas bol plný chýb, ktoré si Canadiens spôsobili sami. Strelili sa do nohy v zápase, z ktorého si mali odniesť čisté dva body. Namiesto toho budú dnes večer odchádzať z Bell Centre s pocitom hanby. Pre Canadiens to bol neuveriteľne frustrujúci zápas," uzavrel novinár Gallo.
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