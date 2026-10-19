Slovan proti AS Rím, PSG čaká Barcelona a štart NBA. Športový program na dnes (20. október)

Športový program na utorok, 20. októbra
Futbal
- 14:00 AS Rím - ŠK Slovan Bratislava, UEFA Youth League
- 17:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Skalica, 4. kolo SP - Slovnaft Cupu
- 18:45 Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 18:45 Sabah Baku - Borussia Dortmund, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 AS Rím - ŠK Slovan Bratislava, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 FC Porto - PSV Eindhoven, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 FC Liverpool - Villarreal CF, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Manchester City - AEK Atény, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Paríž Saint-Germain - FC Barcelona, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 SSC Neapol - FK Bodö/Glimt, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 VfB Stuttgart - Atlético Madrid, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
Hokej
- 1:00 New York Rangers - Anaheim Ducks, NHL
- 1:00 Philadelphia Flyers - Colorado Avalanche, NHL
- 1:30 Toronto Maple Leafs - San Jose Sharks, NHL
- 3:00 Utah Mammoth - Pittsburgh Penguins, NHL
- 17:30 HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec, predohrávka 15. kola - česká extraliga
- 18:00 Energie Karlovy Vary - Kometa Brno, dohrávka 6. kola - česká extraliga
- 18:00 HK Detva - TSS Group Dubnica, predohrávka 11. kola Tipos SHL
Tenis
- Turnaj WTA Ning-po a Osaka
- Turnaj ATP Almaty, Brusel a Lyon
Basketbal
- 2:00 Golden State Valkyries – Atlanta Dream, finále play off WNBA, druhý zápas /na 4 víťazstvá/, stav série: 1:0
- 20:00 SLUC Nancy Basket - Nitra Blue Wings, D-skupina Európsky pohár FIBA
- 21:00 Detroit Pistons - Boston Celtics, štart sezóny NBA 2026/27
Športová gymnastika
- 18:30 muži - finále družstiev, MS
Volejbal
- 19:00 Volley project UKF Nitra - HIT UCM Trnava, prvý zápas, ženy - štvrťfinále SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: utorok, 20. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.