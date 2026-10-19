Slovan proti AS Rím, PSG čaká Barcelona a štart NBA. Športový program na dnes (20. október)

Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sarah Karácsonyová)
Sportnet|20. okt 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok 20. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 20. októbra

Futbal

  • 14:00 AS Rím - ŠK Slovan Bratislava, UEFA Youth League 
           
  • 17:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Skalica, 4. kolo SP - Slovnaft Cupu 

  • 18:45 Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 18:45 Sabah Baku - Borussia Dortmund, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 AS Rím - ŠK Slovan Bratislava, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 FC Porto - PSV Eindhoven, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 FC Liverpool - Villarreal CF, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 Manchester City - AEK Atény, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 Paríž Saint-Germain - FC Barcelona, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 SSC Neapol - FK Bodö/Glimt, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 VfB Stuttgart - Atlético Madrid, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 

Hokej

  • 1:00 New York Rangers - Anaheim Ducks, NHL 
  • 1:00 Philadelphia Flyers - Colorado Avalanche, NHL 
  • 1:30 Toronto Maple Leafs - San Jose Sharks, NHL 
  • 3:00 Utah Mammoth - Pittsburgh Penguins, NHL 

  • 17:30 HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec, predohrávka 15. kola - česká extraliga
  • 18:00 Energie Karlovy Vary - Kometa Brno, dohrávka 6. kola - česká extraliga

  • 18:00 HK Detva - TSS Group Dubnica, predohrávka 11. kola Tipos SHL 

Tenis

  • Turnaj WTA Ning-po a Osaka
  • Turnaj ATP Almaty, Brusel a Lyon

Basketbal

  • 2:00 Golden State Valkyries – Atlanta Dream, finále play off WNBA, druhý zápas /na 4 víťazstvá/, stav série: 1:0

  • 20:00 SLUC Nancy Basket - Nitra Blue Wings, D-skupina Európsky pohár FIBA 

  • 21:00 Detroit Pistons - Boston Celtics, štart sezóny NBA 2026/27 

Športová gymnastika

  • 18:30 muži - finále družstiev, MS

Volejbal

TV program: utorok, 20. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
    Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
    Slovan proti AS Rím, PSG čaká Barcelona a štart NBA. Športový program na dnes (20. október)
    dnes 00:00
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