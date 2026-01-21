Biatlon v Česku a Európska liga. Športový program na dnes (22. január)

Športový program na štvrtok, 22. január
Futbal
- 18:45 Brann Bergen - FC Midtjylland, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Young Boys Bern - Olympique Lyon, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 FC Viktoria Plzeň - FC Porto, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 PAOK Solún - Real Betis, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Malmö FF - Crvena Zvezda Belehrad, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 SC Freiburg - Maccabi Tel Aviv, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Fenerbahce Istanbul - Aston Villa, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO /
- 18:45 FC Bologna - Celtic Glasgow, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 FC Utrecht - KRC Genk, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Red Bull Salzburg - FC Bazilej, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Glasgow Rangers - Ludogorec Razgrad, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 OGC Nice - Go Ahead Eagles, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Ferencváros Budapešť - Panathinaikos Atény, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Dinamo Záhreb - FCSB, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Celta Vigo - OSC Lille, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 SC Braga - Nottingham Forest, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 AS Rím - VfB Stuttgart, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy
Hokej
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - Anaheim Ducks, NHL
- 3:30 Calgary Flames - Pittsburgh Penguins, NHL
- 3:30 Utah Mammoth - Philadelphia Flyers, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - New York Islanders, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks - Washington Capitals, NHL
- 15:00 JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HK ‘95 Považská Bystrica, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO /
Tenis
- 1:00 tenis Australian Open
Hádzaná
- 15:30 hlavná fáza, ME 2026, /vysiela JOJ Šport NAŽIVO / a /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO /
- 18:30 HK Bojnice - MŠK Považská Bystrica, 17. kolo Niké Handball Extraligy
Vodné pólo
- 12:45 zápas o 11. miesto, ME 2026
- 15:15 zápas o 9. miesto, ME 2026
- 18:00 zápas o 7. miesto, ME 2026
- 20:30 zápas o 5. miesto, ME 2026
Skoky na lyžiach
- 17:00 kvalifikácia, MS v letoch
Cyklistika
- 01:40 Norwood - Uraidla (148,1 km), 2. etapa - Santos Tour Down Under
Biatlon
- 9:30 mix štafeta, ME juniorov /účasť SR/
- 13:00 single mix štafeta, ME juniorov /účasť SR/
- 18:15 skrátené vytrvalostné preteky mužov na 15 km, SP
Futsal
- 16.00 Arménsko - Ukrajina, B-skupina ME
- 19:00 Litva - Česko, B-skupina ME
Akrobatické lyžovanie
- 11:30 skikros - kvalifikácia, SP /účasť SR/
TV program: štvrtok, 22. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.