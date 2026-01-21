Biatlon v Česku a Európska liga. Športový program na dnes (22. január)

Jakub Borguľa.
22. jan 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 22. januára. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 22. január

Futbal

  • 18:45 Brann Bergen - FC Midtjylland, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 18:45 Young Boys Bern - Olympique Lyon, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 18:45 FC Viktoria Plzeň - FC Porto, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 18:45 PAOK Solún - Real Betis, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 18:45 Malmö FF - Crvena Zvezda Belehrad, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 18:45 SC Freiburg - Maccabi Tel Aviv, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 18:45 Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 18:45 Fenerbahce Istanbul - Aston Villa, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO
  • 18:45 FC Bologna - Celtic Glasgow, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy  
  • 21:00 FC Utrecht - KRC Genk, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy  
  • 21:00 Red Bull Salzburg - FC Bazilej, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy  
  • 21:00 Glasgow Rangers - Ludogorec Razgrad, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy  
  • 21:00 OGC Nice - Go Ahead Eagles, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy  
  • 21:00 Ferencváros Budapešť - Panathinaikos Atény, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy  
  • 21:00 Dinamo Záhreb - FCSB, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 21:00 Celta Vigo - OSC Lille, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy 
  • 21:00 SC Braga - Nottingham Forest, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy  
  • 21:00 AS Rím - VfB Stuttgart, 7. kolo ligovej fázy Európskej ligy 

Hokej

  • 1:00 Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings, NHL 
  • 3:00 Colorado Avalanche - Anaheim Ducks, NHL 
  • 3:30 Calgary Flames - Pittsburgh Penguins, NHL 
  • 3:30 Utah Mammoth - Philadelphia Flyers, NHL 
  • 4:00 Seattle Kraken - New York Islanders, NHL 
  • 4:00 Vancouver Canucks - Washington Capitals, NHL 

  • 15:00 JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HK ‘95 Považská Bystrica, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO /  

Tenis

  • 1:00 tenis Australian Open

Hádzaná

Vodné pólo

  • 12:45 zápas o 11. miesto, ME 2026
  • 15:15 zápas o 9. miesto, ME 2026
  • 18:00 zápas o 7. miesto, ME 2026
  • 20:30 zápas o 5. miesto, ME 2026

Skoky na lyžiach

  • 17:00 kvalifikácia, MS v letoch

Cyklistika

  • 01:40 Norwood - Uraidla (148,1 km), 2. etapa - Santos Tour Down Under

Biatlon

  • 9:30 mix štafeta, ME juniorov /účasť SR/ 
  • 13:00 single mix štafeta, ME juniorov /účasť SR/

  • 18:15 skrátené vytrvalostné preteky mužov na 15 km, SP 

Futsal

  • 16.00 Arménsko - Ukrajina, B-skupina ME 
  • 19:00 Litva - Česko, B-skupina ME 

Akrobatické lyžovanie

  • 11:30 skikros - kvalifikácia, SP /účasť SR/
TV program: štvrtok, 22. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

