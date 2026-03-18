Biatlon žien, nominácia na baráž a štvrťfinále play off. Športový program na dnes (19. marec)

Športový program na štvrtok, 19. marec
Futbal
- 15:30 nominačná TK reprezentačného trénera Calzonu a trénera SR21 Kentoša
- 18:45 AEK Atény - NK Celje /prvý zápas: 4:0/, odveta osemfinále Konferenčnej ligy
- 18:45 AEK Larnaka - Crystal Palace /prvý zápas: 0:0/, odveta osemfinále Konferenčnej ligy
- 18:45 FSV Mainz - Sigma Olomouc /prvý zápas: 0:0/, odveta osemfinále Konferenčnej ligy
- 18:45 Raków Čenstochová - AC Fiorentina /prvý zápas: 1:2/, odveta osemfinále Konferenčnej ligy
- 21:00 Sparta Praha - AZ Alkmaar /prvý zápas: 1:2/, odveta osemfinále Konferenčnej ligy
- 21:00 Šachtar Doneck - Lech Poznaň /prvý zápas: 3:1/, odveta osemfinále Konferenčnej ligy
- 21:00 Racing Štrasburg - HNK Rijeka /prvý zápas: 2:1/, odveta osemfinále Konferenčnej ligy
- 21:00 Rayo Vallecano - Samsunspor /prvý zápas: 3:1/, odveta osemfinále Konferenčnej ligy
- 18:45 SC Freiburg - Racing Genk /prvý zápas: 0:1/, odveta osemfinále Európskej ligy
- 18:45 Olympique Lyon - Celta Vigo /prvý zápas: 1:1/, odveta osemfinále Európskej ligy
- 18:45 FC Midtjylland - Nottingham Forest /prvý zápas: 1:0/, odveta osemfinále Európskej ligy
- 21:00 AS Rím - FC Bologna /prvý zápas: 1:1/, odveta osemfinále Európskej ligy
- 21:00 Aston Villa - OSC Lille /prvý zápas: 1:0/, odveta osemfinále Európskej ligy
- 21:00 Betis Sevilla - Panathinaikos Atény /prvý zápas: 0:1/, odveta osemfinále Európskej ligy
- 21:00 FC Porto - VfB Stuttgart /prvý zápas: 2:1/, odveta osemfinále Európskej ligy
Hokej
- 0.00 Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins, NHL
- 0.00 New York Rangers - New Jersey Devils, NHL
- 0.30 Washington Capitals - Ottawa Senators, NHL
- 2.30 Calgary Flames - St. Louis Blues, NHL
- 2.30 Colorado Avalanche - Dallas Stars, NHL
- 3.00 Anaheim Ducks - Philadelphia Flyers, NHL
- 17:30 Vlci Žilina - HK Poprad, druhý zápas /na 4 víťazstvá/ štvrťfinále play off Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica, druhý zápas /na 4 víťazstvá/ štvrťfinále play off Tipsport ligy
- 17:30 HK Skalica - HK TAM Levice /stav série: 2:2/, piaty zápas /na 4 víťazstvá/, semifinále play off Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 HC 19 Humenné - HK Žiar nad Hronom /stav série: 3:1/, piaty zápas /na 4 víťazstvá/, semifinále play off Tipos SHL
- 18:00 Dynamo Pardubice - Kometa Brno, druhý zápas /na 4 víťazstvá/ štvrťfinále play off českej extraligy
- 18:30 Škoda Plzeň - Sparta Praha, druhý zápas /na 4 víťazstvá/ štvrťfinále play off českej extraligy
Tenis
- Turnaj WTA v Miami
- Turnaj ATP v Miami
Biatlon
- 16:15 rýchlostné preteky žien na 7,5 km, záverečné kolo SP /účasť SR/
TV program: štvrtok, 19. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.