Európska kvalifikácia MS i dvadsaťjednotka. Športový program na dnes (13. november)

Športový program na štvrtok, 13. november
Futbal
- 11:00 oficiálny tréning Slovenska v NTC Senec, program slovenskej reprezentácie
- 15:00 oficiálna tlačová konferencia S.Írska pred zápasom Slovensko - S. Írsko na štadióne v Košiciach
- 16:00 oficiálny tréning S.Írska na štadióne v Košiciach
- 17:00 odlet tímu do Košíc
- 19:00 oficiálna tlačová konferencia SR pred zápasom Slovensko - S. Írsko na štadióne v Košiciach (tréner Francesco Calzona a Martin Dúbravka)
- 17:00 SAE - Irak, prvý zápas play off ázijskej kvalifikácie MS 2026
- 17:00 Nigéria - Gabon, semifinále - play off africkej kvalifikácie MS 2026
- 20:00 Kamerun - DR Kongo, semifinále - play off africkej kvalifikácie MS 2026
- 18:00 Slovensko - Kazachstan, D-skupina - kvalifikácia ME 2027 hráčov do 21 rokov
- 18:00 Česko - San Maríno, prípravný zápas
- 18:00 Litva - Izrael, prípravný zápas
- 18:00 Irán - Kapverdy, prípravný zápas
- 18:00 Severné Macedónsko - Lotyšsko, prípravný zápas
- 18:00 Azerbajdžan - Island, D-skupina - európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Francúzsko - Ukrajina, D-skupina - európska kvalifikácia MS 2026
- 18:00 Arménsko - Maďarsko, F-skupina - európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Írsko - Portugalsko, F-skupina - európska kvalifikácia MS 2026
- 18:00 Nórsko - Estónsko, I-skupina - európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Moldavsko - Taliansko, I-skupina - európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Anglicko - Srbsko, K-skupina - európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Andorra - Albánsko, K-skupina - európska kvalifikácia MS 2026
Hokej
- 1:00 Tampa Bay Lightning - New York Rangers, NHL
- 1:30 Philadelphia Flyers - Edmonton Oilers, NHL
- 3:00 Utah Mammoth - Buffalo Sabres, NHL
- 3:30 Chicago Blackhawks - New Jersey Devils, NHL
- 12:00 HK ‘95 Považská Bystrica - JOJ ŠPORT Slovensko 18, vložený zápas TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- od 14:00 Turnaj majstrov ATP v Turíne
Strelectvo
- 8:00 ženy pištoľ 25 m - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/
- 8:15 muži puška 50 m v ľahu - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/
- 11:15 ženy puška 50 m v ľahu - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/
- 12:30 ženy rýchlopalná pištoľ 25 m - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/
Hádzaná
- 17:00 Házená Kynžvart - DHK Baník Most, ženy - 9. kolo MOL ligy
TV program: štvrtok, 13. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.