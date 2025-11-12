Európska kvalifikácia MS i dvadsaťjednotka. Športový program na dnes (13. november)

Slovenskí futbalisti sa lúčia s fanúšikmi po zápase Slovensko - Rumunsko na EURO U21.
Slovenskí futbalisti sa lúčia s fanúšikmi po zápase Slovensko - Rumunsko na EURO U21. (Autor: Matej Sagan / Sportnet )
Sportnet|13. nov 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 13. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 13. november

Futbal

  • 11:00 oficiálny tréning Slovenska v NTC Senec, program slovenskej reprezentácie
  • 15:00 oficiálna tlačová konferencia S.Írska pred zápasom Slovensko - S. Írsko na štadióne v Košiciach
  • 16:00 oficiálny tréning S.Írska na štadióne v Košiciach
  • 17:00 odlet tímu do Košíc 
  • 19:00 oficiálna tlačová konferencia SR pred zápasom Slovensko - S. Írsko na štadióne v Košiciach (tréner Francesco Calzona a Martin Dúbravka)
     
  • 17:00 SAE - Irak, prvý zápas play off ázijskej kvalifikácie MS 2026 

  • 17:00 Nigéria - Gabon, semifinále - play off africkej kvalifikácie MS 2026 
  • 20:00 Kamerun - DR Kongo, semifinále - play off africkej kvalifikácie MS 2026 

  • 18:00 Slovensko - Kazachstan, D-skupina - kvalifikácia ME 2027 hráčov do 21 rokov 

  • 18:00 Česko - San Maríno, prípravný zápas 
  • 18:00 Litva - Izrael, prípravný zápas
  • 18:00 Irán - Kapverdy, prípravný zápas 
  • 18:00 Severné Macedónsko - Lotyšsko, prípravný zápas 

  • 18:00 Azerbajdžan - Island, D-skupina - európska kvalifikácia MS 2026 
  • 20:45 Francúzsko - Ukrajina, D-skupina - európska kvalifikácia MS 2026 
  • 18:00 Arménsko - Maďarsko, F-skupina - európska kvalifikácia MS 2026 
  • 20:45 Írsko - Portugalsko, F-skupina - európska kvalifikácia MS 2026 
  • 18:00 Nórsko - Estónsko, I-skupina - európska kvalifikácia MS 2026 
  • 20:45 Moldavsko - Taliansko, I-skupina - európska kvalifikácia MS 2026 
  • 20:45 Anglicko - Srbsko, K-skupina - európska kvalifikácia MS 2026 
  • 20:45 Andorra - Albánsko, K-skupina - európska kvalifikácia MS 2026 

Hokej

  • 1:00 Tampa Bay Lightning - New York Rangers, NHL 
  • 1:30 Philadelphia Flyers - Edmonton Oilers, NHL 
  • 3:00 Utah Mammoth - Buffalo Sabres, NHL 
  • 3:30 Chicago Blackhawks - New Jersey Devils, NHL

  • 12:00 HK ‘95 Považská Bystrica - JOJ ŠPORT Slovensko 18, vložený zápas TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 

Tenis

  • od 14:00 Turnaj majstrov ATP v Turíne

Strelectvo          

  • 8:00 ženy pištoľ 25 m - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/ 
  • 8:15 muži puška 50 m v ľahu - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/ 
  • 11:15 ženy puška 50 m v ľahu - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/ 
  • 12:30 ženy rýchlopalná pištoľ 25 m - kval., MS vo vzduchových zbraniach /účasť SR/ 

Hádzaná

  • 17:00 Házená Kynžvart - DHK Baník Most, ženy - 9. kolo MOL ligy 
TV program: štvrtok, 13. november
Ostatné športy

    dnes 00:00
