Haraslín a Greif v Európe a biatlon v Estónsku. Športový program na dnes (12. marec)

Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 12. marca. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 12. marec

Futbal

  • 18:45 AZ Alkmaar - Sparta Praha, prvý zápas osemfinále KL
  • 18:45 HNK Rijeka - Racing Štrasburg, prvý zápas osemfinále KL
  • 18:45 Lech Poznaň - Šachtar Doneck, prvý zápas osemfinále KL
  • 18:45 Samsunspor - Rayo Vallecano, prvý zápas osemfinále KL
  • 21:00 AC Fiorentina - Raków Čenstochová, prvý zápas osemfinále KL
  • 21:00 Crystal Palace - AEK Larnaka, prvý zápas osemfinále KL
  • 21:00 NK Celje - AEK Atény, prvý zápas osemfinále KL
  • 21:00 Sigma Olomouc - FSV Mainz 05, prvý zápas osemfinále KL

  • 18:45 FC Bologna - AS Rím, prvý zápas osemfinále EL
  • 18:45 VfB Stuttgart - FC Porto, prvý zápas osemfinále EL
  • 18:45 OSC Lille - Aston Villa, prvý zápas osemfinále EL
  • 18:45 Panathinaikos Atény - Betis Sevilla, prvý zápas osemfinále EL
  • 21:00 Celta Vigo - Olympique Lyon, prvý zápas osemfinále EL
  • 21:00 Ferencváros Budapešť - SC Braga, prvý zápas osemfinále EL
  • 21:00 Nottingham Forest - FC Midtjylland, prvý zápas osemfinále EL
  • 21:00 KRC Genk - SC Freiburg, prvý zápas osemfinále EL

Hokej

  • 0:30 Philadelphia Flyers - Washington Capitals, NHL
  • 0:30 Ottawa Senators - Montreal Canadiens, NHL

  • 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce, predkolo play off Tipsport ligy (2. zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen, predkolo play off Tipsport ligy (2. zápas)
  • 17:30 HK Skalica - HK TAM Levice, semifinále play off Tipos SHL (2. zápas) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 18:00 HC 19 Humenné - HK Žiar nad Hronom, semifinále play off Tipos SHL (2. zápas)

  • 17:00 HC Olomouc - HC Oceláři Třinec, tretí zápas predkola play off českej extraligy
  • 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary, tretí zápas predkola play off českej extraligy
  • 18:00 Rytíři Kladno - HC Sparta Praha, tretí zápas predkola play off českej extraligy
  • 18:00 Motor České Budějovice - HC Kometa Brno, tretí zápas predkola play off českej extraligy

Tenis

  • Turnaj ATP v Indian Wells
  • Turnaj WTA v Indian Wells

Biatlon

  • 15:15 muži šprint na 10 km, Svetový pohár v Otepää

Lyžovanie

  • 10:00/13:30 obrovský slalom juniori, MSJ (účasť SR)

Beh na lyžiach

  • 14:00 šprint klasicky kvalifikácia m+ž, Svetový pohár
  • 16:30 šprint klasicky finálová fáza m+ž, Svetový pohár

Zimné paralympijské hry 2026

  • 9:00 / 12:30 paraalpské lyžovanie - obrovský slalom žien (Rexová, Balážová)
  • 14:35 Slovensko - Nemecko, parahokej – zápasy o 5.-8. miesto
  • ﻿18:35 Čína - Slovensko, curling na vozíku – základná skupina

Cyklistika

  • 10:50 4. etapa Tirreno Adriatico: Tagliacozzo – Martinsicuro (213 km)
  • 12:25 5. etapa Paríž - Nice: Cormoranche-sur-Saône - Colombier-le-Vieux (206,3 km)
TV program: štvrtok, 12. marec
Ostatné športy

