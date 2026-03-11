Haraslín a Greif v Európe a biatlon v Estónsku. Športový program na dnes (12. marec)

Športový program na štvrtok, 12. marec
Futbal
- 18:45 AZ Alkmaar - Sparta Praha, prvý zápas osemfinále KL
- 18:45 HNK Rijeka - Racing Štrasburg, prvý zápas osemfinále KL
- 18:45 Lech Poznaň - Šachtar Doneck, prvý zápas osemfinále KL
- 18:45 Samsunspor - Rayo Vallecano, prvý zápas osemfinále KL
- 21:00 AC Fiorentina - Raków Čenstochová, prvý zápas osemfinále KL
- 21:00 Crystal Palace - AEK Larnaka, prvý zápas osemfinále KL
- 21:00 NK Celje - AEK Atény, prvý zápas osemfinále KL
- 21:00 Sigma Olomouc - FSV Mainz 05, prvý zápas osemfinále KL
- 18:45 FC Bologna - AS Rím, prvý zápas osemfinále EL
- 18:45 VfB Stuttgart - FC Porto, prvý zápas osemfinále EL
- 18:45 OSC Lille - Aston Villa, prvý zápas osemfinále EL
- 18:45 Panathinaikos Atény - Betis Sevilla, prvý zápas osemfinále EL
- 21:00 Celta Vigo - Olympique Lyon, prvý zápas osemfinále EL
- 21:00 Ferencváros Budapešť - SC Braga, prvý zápas osemfinále EL
- 21:00 Nottingham Forest - FC Midtjylland, prvý zápas osemfinále EL
- 21:00 KRC Genk - SC Freiburg, prvý zápas osemfinále EL
Hokej
- 0:30 Philadelphia Flyers - Washington Capitals, NHL
- 0:30 Ottawa Senators - Montreal Canadiens, NHL
- 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce, predkolo play off Tipsport ligy (2. zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen, predkolo play off Tipsport ligy (2. zápas)
- 17:30 HK Skalica - HK TAM Levice, semifinále play off Tipos SHL (2. zápas) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 HC 19 Humenné - HK Žiar nad Hronom, semifinále play off Tipos SHL (2. zápas)
- 17:00 HC Olomouc - HC Oceláři Třinec, tretí zápas predkola play off českej extraligy
- 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary, tretí zápas predkola play off českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno - HC Sparta Praha, tretí zápas predkola play off českej extraligy
- 18:00 Motor České Budějovice - HC Kometa Brno, tretí zápas predkola play off českej extraligy
Tenis
- Turnaj ATP v Indian Wells
- Turnaj WTA v Indian Wells
Biatlon
- 15:15 muži šprint na 10 km, Svetový pohár v Otepää
Lyžovanie
- 10:00/13:30 obrovský slalom juniori, MSJ (účasť SR)
Beh na lyžiach
- 14:00 šprint klasicky kvalifikácia m+ž, Svetový pohár
- 16:30 šprint klasicky finálová fáza m+ž, Svetový pohár
Zimné paralympijské hry 2026
- 9:00 / 12:30 paraalpské lyžovanie - obrovský slalom žien (Rexová, Balážová)
- 14:35 Slovensko - Nemecko, parahokej – zápasy o 5.-8. miesto
- 18:35 Čína - Slovensko, curling na vozíku – základná skupina
Cyklistika
- 10:50 4. etapa Tirreno Adriatico: Tagliacozzo – Martinsicuro (213 km)
- 12:25 5. etapa Paríž - Nice: Cormoranche-sur-Saône - Colombier-le-Vieux (206,3 km)
TV program: štvrtok, 12. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.