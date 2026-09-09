Nitra v Lige majstrov, Slavia proti Lensu. Športový program na dnes (10. september)

Na snímke zľava Tomáš Hrnka (Nitra) a Brogan Rafferty (Växjö) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.
Na snímke zľava Tomáš Hrnka (Nitra) a Brogan Rafferty (Växjö) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers. (Autor: TASR)
Sportnet|10. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok 10. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 10. septembra

Futbal

  • 18:45 Fenerbahce Istanbul – AS Rím, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 18:45 PSV Eindhoven – Šachtar Doneck, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 Como 1907 – RB Lipsko, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 Bayern Mníchov – FK Bodö/Glimt, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 Manchester United – Sabah FK, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 Slavia Praha – RC Lens, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 

Hokej

  • 11:00 HK Spartak Dubnica - JOJ Šport Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/


  • 17:30 KooKoo Kouvola - HK Nitra, 3. kolo základnej časti LM 
  • 17:30 SaiPa Lappeenranta - HC Dynamo Pardubice, 3. kolo základnej časti LM 
  • 18:00 GKS Tychy - HC Davos, 3. kolo základnej časti LM 
  • 19:00 Skellefteå AIK - Servette Ženeva, 3. kolo základnej časti LM 
  • 19:00 Storhamar Hockey - EC-KAC Klagenfurt, 3. kolo základnej časti LM 
  • 19:30 Kölner Haie - Frölunda HC, 3. kolo základnej časti LM 

Tenis

  • 18:00 US Open 2026

Cyklistika

  • 14:05 18. etapa - individuálna časovka: El Puerto de Santa María - Jerez de la Frontera (32 km), Vuelta a Espaňa 2026

Volejbal

Basketbal

  • 11:30 USA - Maďarsko, MS žien (štvrťfinále)
  • 14:30 Belgicko - Nemecko, MS žien (štvrťfinále)
  • 17:45 Francúzsko - Portoriko/Čína, MS žien (štvrťfinále)
  • 20:45 Španielsko - Taliansko/Austrália, MS žien (štvrťfinále)

Vodný slalom

Šport

  • 17:30 brífing SZTPŠ k Slovak AbilitySport Youth Games
TV program: štvrtok, 10. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Na snímke zľava Tomáš Hrnka (Nitra) a Brogan Rafferty (Växjö) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.
    Na snímke zľava Tomáš Hrnka (Nitra) a Brogan Rafferty (Växjö) v druhom kole základnej časti Ligy majstrov medzi HK Nitra a Växjö Lakers.
    Nitra v Lige majstrov, Slavia proti Lensu. Športový program na dnes (10. september)
    dnes 00:00
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