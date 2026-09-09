Nitra v Lige majstrov, Slavia proti Lensu. Športový program na dnes (10. september)

Športový program na štvrtok, 10. septembra
Futbal
- 18:45 Fenerbahce Istanbul – AS Rím, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 18:45 PSV Eindhoven – Šachtar Doneck, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Como 1907 – RB Lipsko, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Bayern Mníchov – FK Bodö/Glimt, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Manchester United – Sabah FK, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Slavia Praha – RC Lens, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
Hokej
- 11:00 HK Spartak Dubnica - JOJ Šport Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:30 KooKoo Kouvola - HK Nitra, 3. kolo základnej časti LM
- 17:30 SaiPa Lappeenranta - HC Dynamo Pardubice, 3. kolo základnej časti LM
- 18:00 GKS Tychy - HC Davos, 3. kolo základnej časti LM
- 19:00 Skellefteå AIK - Servette Ženeva, 3. kolo základnej časti LM
- 19:00 Storhamar Hockey - EC-KAC Klagenfurt, 3. kolo základnej časti LM
- 19:30 Kölner Haie - Frölunda HC, 3. kolo základnej časti LM
Tenis
- 18:00 US Open 2026
Cyklistika
- 14:05 18. etapa - individuálna časovka: El Puerto de Santa María - Jerez de la Frontera (32 km), Vuelta a Espaňa 2026
Volejbal
- 21:05 Taliansko - Švédsko, ME 2026 (A-skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 15:00 Poľsko - Portugalsko, volejbal ME (B-skupina) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 Izrael - Ukrajina, volejbal ME (B-skupina)
- 19:00 Fínsko - Dánsko, volejbal ME (C-skupina) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 16:00 Francúzsko - Švajčiarsko, volejbal ME (D-skupina)
- 19:00 Turecko - Nemecko, volejbal ME (D-skupina)
Basketbal
- 11:30 USA - Maďarsko, MS žien (štvrťfinále)
- 14:30 Belgicko - Nemecko, MS žien (štvrťfinále)
- 17:45 Francúzsko - Portoriko/Čína, MS žien (štvrťfinále)
- 20:45 Španielsko - Taliansko/Austrália, MS žien (štvrťfinále)
Vodný slalom
- 13:34 kajak kros ženy - individuál, finále SP /účasť SR/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 14:26 kajak kros muži - individuál, finále SP /účasť SR/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Šport
- 17:30 brífing SZTPŠ k Slovak AbilitySport Youth Games
TV program: štvrtok, 10. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.