VIDEO: Proti Černákovi padol historický gól brankára. Nemec s krajanmi neuspel za Calgary

Šimon Nemec v drese Calgary Flames.
Šimon Nemec v drese Calgary Flames. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
Sportnet, TASR, CTK|2. okt 2026 o 06:58
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Stal sa prvým skórujúcim gólmanom v klubovej histórii.

Ruský hokejový brankár Igor Šesťorkin sa postaral o historický moment New Yorku Rangers. V nočnom zápase zámorskej NHL proti Tampe Bay (5:1) dal gól do prázdnej bránky a stal sa prvým skórujúcim gólmanom v klubovej histórii.

Z víťazstva sa v drese hosťujúceho tímu netešil Erik Černák a ani trojica Slovákov Šimon Nemec, Samuel Honzek a Martin Pospíšil v Calgary, ktoré podľahlo Seattlu 1:6.

Šesťorkin bol prvou hviezdou večera a svoj tím podržal aj 24 zákrokmi. Z gólov sa tešili tiež Mika Zibanejad, Pavel Dorofejev, Eeli Tolvanen a Gave Perreault.

VIDEO: Gól brankára Šesťorkina

Jediný zásah v drese hostí zaznamenal v druhej tretine Nikita Kučerov. Černák odohral v New Yorku rovných 16 minút, prezentoval sa jednou strelou na bránku, piatimi bodyčekmi a pripísal si aj „mínusku“.

Nemec, ktorý prišiel do Calgary v lete z New Jersey, bol s časom 21:18 min. najvyťažovanejším hráčom „plameňov“.

Do štatistík si zapísal štyri strely na bránku, jednu zblokovanú strelu a mínusový bod. Ten si pripísal aj Honzek spoločne s dvoma strelami na bránku, blokom a štyrmi bodyčekmi. Na ľade strávil 15 a pol minúty.

Pospíšil odohral 12:40 min., zaznamenal dve strely na bránku, štyri bodyčeky a dvojminútový trest za podrazenie. Na vhadzovaniach mal 37,5-percentnú úspešnosť.

Jediný gól Calgary dal Ryan Stromev 57. minúte, ktorým len korigoval na priebežných 1:5.

V drese Kraken sa presadila šestica strelcov Jordan Eberle, trojbodový Vince Dunn, Frederick Gaudreau, Chandler Stephenson, Matty Beniers a Kaapo Kakko. Tri body za asistencie mal Jared McCann.

NHL - 2. október (výsledky):

New Jersey - Philadelphia 3:2 pp

Columbus - Buffalo 6:3

NY Rangers - Tampa Bay 5:1

Nashville - Minnesota 1:3

Calgary - Seattle 1:6

Utah - Chicago 6:0

San Jose - Florida 4:3 pp

Vancouver - Edmonton 7:9

Tabuľky NHL

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Východná konferencia:

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Šimon Nemec v drese Calgary Flames.
Šimon Nemec v drese Calgary Flames.
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