VIDEO: Proti Černákovi padol historický gól brankára. Nemec s krajanmi neuspel za Calgary

Ruský hokejový brankár Igor Šesťorkin sa postaral o historický moment New Yorku Rangers. V nočnom zápase zámorskej NHL proti Tampe Bay (5:1) dal gól do prázdnej bránky a stal sa prvým skórujúcim gólmanom v klubovej histórii.
Z víťazstva sa v drese hosťujúceho tímu netešil Erik Černák a ani trojica Slovákov Šimon Nemec, Samuel Honzek a Martin Pospíšil v Calgary, ktoré podľahlo Seattlu 1:6.
Šesťorkin bol prvou hviezdou večera a svoj tím podržal aj 24 zákrokmi. Z gólov sa tešili tiež Mika Zibanejad, Pavel Dorofejev, Eeli Tolvanen a Gave Perreault.
VIDEO: Gól brankára Šesťorkina
Jediný zásah v drese hostí zaznamenal v druhej tretine Nikita Kučerov. Černák odohral v New Yorku rovných 16 minút, prezentoval sa jednou strelou na bránku, piatimi bodyčekmi a pripísal si aj „mínusku“.
Nemec, ktorý prišiel do Calgary v lete z New Jersey, bol s časom 21:18 min. najvyťažovanejším hráčom „plameňov“.
Do štatistík si zapísal štyri strely na bránku, jednu zblokovanú strelu a mínusový bod. Ten si pripísal aj Honzek spoločne s dvoma strelami na bránku, blokom a štyrmi bodyčekmi. Na ľade strávil 15 a pol minúty.
Pospíšil odohral 12:40 min., zaznamenal dve strely na bránku, štyri bodyčeky a dvojminútový trest za podrazenie. Na vhadzovaniach mal 37,5-percentnú úspešnosť.
Jediný gól Calgary dal Ryan Stromev 57. minúte, ktorým len korigoval na priebežných 1:5.
V drese Kraken sa presadila šestica strelcov Jordan Eberle, trojbodový Vince Dunn, Frederick Gaudreau, Chandler Stephenson, Matty Beniers a Kaapo Kakko. Tri body za asistencie mal Jared McCann.
NHL - 2. október (výsledky):
New Jersey - Philadelphia 3:2 pp
Columbus - Buffalo 6:3
NY Rangers - Tampa Bay 5:1
Nashville - Minnesota 1:3
Calgary - Seattle 1:6
Utah - Chicago 6:0
San Jose - Florida 4:3 pp
Vancouver - Edmonton 7:9
Tabuľky NHL
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