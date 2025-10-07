Levice v Lige majstrov aj Slovnaft Cup. Športový program na dnes (8. október)

Momentka zo zápasu Patrioti Levice - Bakken Bears.
Momentka zo zápasu Patrioti Levice - Bakken Bears. (Autor: FIBA.basketball)
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu 8. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 8. október

Futbal

  • 15:00 Slávia TU Košice - MŠK Považská Bystrica, dohrávka 7. kola MONACObet ligy
  • 15:00 TJ Družstevník Breznica - FC Tatran Prešov, 3. kolo Slovnaft Cupu
  • 15:00 OK Častkovce - KFC Komárno, 3. kolo Slovnaft Cupu
  • 15:00 MFK Snina - MFK Zemplín Michalovce, 3. kolo Slovnaft Cupu
  • 18:00 Spartak Myjava - MFK Skalica, 3. kolo Slovnaft Cupu

Hokej

  • 17:30 HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav, dohrávka 12. kola českej extraligy
  • 17:30 HK Skalica - HK TAM Levice, 8. kolo Tipos SHL
  • 18:00 TSS GROUP Dubnica - HK Gladiators Trnava, 8. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK Žiar nad Hronom - MHA Martin, 8. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 18:00 HC 19 Humenné - HC BIT markets TEBS Bratislava, 8. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK Detva - HC MUŠLA Topoľčany, 8. kolo Tipos SHL

  • 18:00 HC Kometa Brno - Ilves Tampere, 5. kolo Ligy majstrov
  • 19:00 Odense Bulldogs - EC Red Bull Salzburg, 5. kolo Ligy majstrov
  • 19:45 SC Bern - Belfast Giants, 5. kolo Ligy majstrov
  • 19:45 HC Bolzano - ERC Ingolstadt, 5. kolo Ligy majstrov
  • 20:15 HC Grenoble - HC Lausanne, 5. kolo Ligy majstrov
  • 20:20 KAC Klagenfurt - GKS Tychy, 5. kolo Ligy majstrov


  • 2:00 New York Rangers - Pittsburgh Penguins, štart novej sezóny NHL
  • 4:30 Los Angeles Kings - Colorado Avalanche, štart novej sezóny NHL

Tenis

  • Turnaje ATP v Šanghaji
  • Turnaj WTA vo Wu-chane

Basketbal

  • 18:00 Szolnoki Olajbányász - Patrioti Levice, Liga majstrov - skupina F
  • 18:00 MBK Baník Handlová - Košice Wolves, 3. kolo TIPOS SBL
  • 18:00 BC Slovan Bratislava - Spišskí Rytieri, 3. kolo TIPOS SBL
  • 18:00 BC Komárno - BKM Lučenec, 3. kolo TIPOS SBL
  • 19:00 BC Prievidza - Nitra Blue Wings, 3. kolo TIPOS SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Hádzaná

  • 17:30 MŠK Považská Bystrica - HK AGRO Topoľčany, 7. kolo Niké Handball Extraligy

Paralympijské

  • 9:00 MS v parastrelectve /účasť SR/

Vzpieranie

  • 10:00 MS vo Förde /účasť SR/

Džudo

  • 16:00 MS juniorov v Lime /účasť SR/

TV program: streda, 8. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ostatné športy

