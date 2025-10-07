Levice v Lige majstrov aj Slovnaft Cup. Športový program na dnes (8. október)

Športový program na stredu, 8. október
Futbal
- 15:00 Slávia TU Košice - MŠK Považská Bystrica, dohrávka 7. kola MONACObet ligy
- 15:00 TJ Družstevník Breznica - FC Tatran Prešov, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 15:00 OK Častkovce - KFC Komárno, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 15:00 MFK Snina - MFK Zemplín Michalovce, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 18:00 Spartak Myjava - MFK Skalica, 3. kolo Slovnaft Cupu
Hokej
- 17:30 HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav, dohrávka 12. kola českej extraligy
- 17:30 HK Skalica - HK TAM Levice, 8. kolo Tipos SHL
- 18:00 TSS GROUP Dubnica - HK Gladiators Trnava, 8. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Žiar nad Hronom - MHA Martin, 8. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 HC 19 Humenné - HC BIT markets TEBS Bratislava, 8. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Detva - HC MUŠLA Topoľčany, 8. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Kometa Brno - Ilves Tampere, 5. kolo Ligy majstrov
- 19:00 Odense Bulldogs - EC Red Bull Salzburg, 5. kolo Ligy majstrov
- 19:45 SC Bern - Belfast Giants, 5. kolo Ligy majstrov
- 19:45 HC Bolzano - ERC Ingolstadt, 5. kolo Ligy majstrov
- 20:15 HC Grenoble - HC Lausanne, 5. kolo Ligy majstrov
- 20:20 KAC Klagenfurt - GKS Tychy, 5. kolo Ligy majstrov
- 2:00 New York Rangers - Pittsburgh Penguins, štart novej sezóny NHL
- 4:30 Los Angeles Kings - Colorado Avalanche, štart novej sezóny NHL
Tenis
- Turnaje ATP v Šanghaji
- Turnaj WTA vo Wu-chane
Basketbal
- 18:00 Szolnoki Olajbányász - Patrioti Levice, Liga majstrov - skupina F
- 18:00 MBK Baník Handlová - Košice Wolves, 3. kolo TIPOS SBL
- 18:00 BC Slovan Bratislava - Spišskí Rytieri, 3. kolo TIPOS SBL
- 18:00 BC Komárno - BKM Lučenec, 3. kolo TIPOS SBL
- 19:00 BC Prievidza - Nitra Blue Wings, 3. kolo TIPOS SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hádzaná
- 17:30 MŠK Považská Bystrica - HK AGRO Topoľčany, 7. kolo Niké Handball Extraligy
Paralympijské
- 9:00 MS v parastrelectve /účasť SR/
Vzpieranie
- 10:00 MS vo Förde /účasť SR/
Džudo
- 16:00 MS juniorov v Lime /účasť SR/