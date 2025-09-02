Finišuje základná časť ME v basketbale. Športový program na dnes (3. september)

Českí basketbalisti na ME.
Českí basketbalisti na ME. (Autor: FIBA.basketball)
3. sep 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu 3. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 3. september

Futbal

  • 17:00 Česko - Írsko, Turnaj Václava Ježka hráčov do 18 rokov
  • 17:00 Mexiko - Slovensko, Turnaj Václava Ježka hráčov do 18 rokov
  • 17:00 Turecko - Švajčiarsko, Turnaj Václava Ježka hráčov do 18 rokov

Tenis

Cyklistika

Basketbal

Volejbal

TV program: streda, 3. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    dnes 00:00
