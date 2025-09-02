Finišuje základná časť ME v basketbale. Športový program na dnes (3. september)

Športový program na stredu, 3. september
Futbal
- 17:00 Česko - Írsko, Turnaj Václava Ježka hráčov do 18 rokov
- 17:00 Mexiko - Slovensko, Turnaj Václava Ježka hráčov do 18 rokov
- 17:00 Turecko - Švajčiarsko, Turnaj Václava Ježka hráčov do 18 rokov
Tenis
- od 17:30 štvrťfinálové zápasy US Open 2025
Cyklistika
- 13:50 Vuelta a Espaňa - 11. etapa: Bilbao - Bilbao (157,4 km)
Basketbal
- 12:30 Čierna Hora - Veľká Británia, ME v basketbale 2025
- 13:45 Estónsko - Portugalsko, ME v basketbale 2025
- 15:30 Litva - Švédsko, ME v basketbale 2025
- 17:00 Česko - Lotyšsko, ME v basketbale 2025
- 19:30 Fínsko - Nemecko, ME v basketbale 2025
- 20:15 Turecko - Srbsko, ME v basketbale 2025
Volejbal
- 12:00 Holandsko - Japonsko, štvrťfinále MS vo volejbale žien 2025
- 15:30 Taliansko - Poľsko, štvrťfinále MS vo volejbale žien 2025
TV program: streda, 3. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.