Zväz spopularizoval Tury. Prezident dúfa, že sa na OH dostane ďalší šport

Zväz slovenského kolieskového korčuľovania (ZSKK) vznikol len pred štyrmi rokmi, no v jeho portfóliu je aj skejtbording.
Ten spopularizoval v posledných rokoch Richard Tury, ktorý je pojmom aj na svetovej scéne.
O jeho prínose, budúcnosti kolieskového športu a ďalších disciplínach rozprával v relácii ŠPORT Tu a Teraz prezident ZSKK Štefan Pjontek.
Z výberu boli sklamaní
Skejtbording si odbyl svoju premiéru na OH 2020. O štyri roky získal Tury v Paríži piate miesto v kategórii street, bol najlepším Európanom a zároveň jednou z najvýraznejších postáv slovenskej výpravy.
„Riša Turyho mám veľmi rád. Nemôžem naňho povedať jedno zlé slovo, pretože je to športovec v pravom zmysle slova. Je to taký slovenský skejtbordový Sagan. Môžem o ňom hovoriť len v superlatívoch. Keď robíme preteky v Košiciach, príde tam veľa detí a mladých ľudí. Veľký záujem bol aj v Bratislave počas olympijského dňa,“ uviedol Pjontek pre TASR.
Šancu dostať sa na olympijskú scénu mali pred hrami v Tokiu aj ďalšie kolieskové športy, ešte na OH 1992 bol dokonca ako ukážkový šport hokej na kolieskových korčuliach.
Pjontek priznal, že v jeho športe sa nádejali na svoj ďalší šport na najbližších OH v Los Angeles.
„Dúfali sme, že si Američania vyberú inline hokej ako jeden z doplnkových športov. Objavovali sa aj ankety, v ktorých sme hlasovali za inline hokej.
USA patria k svetovej špičke, takže sme verili, že by sa tam mohol dostať. Napokon však vybrali flag football a boli sme sklamaní,“ priblížil Pjontek.
Šancu na OH má inline
Podľa jeho slov má najväčšiu šancu inline rýchlokorčuľovanie. „Je celosvetovo veľmi rozšírené.
Keď som sledoval minuloročné majstrovstvá sveta a pozrel si medailovú bilanciu, prekvapilo ma, že Kolumbia získala zo 40 zlatých medailí až 22.
To ukazuje, aká silná je tam tradícia. Momentálne máme jednu Kolumbijčanku, ktorá trénuje v Košiciach,“ vysvetlil Pjontek, ktorého zväz sa oddelil práve od rýchlokorčuliarskeho, zastupujúceho tradičnú zimnú verziu tohto športu.
Práve v ňom sa môže ZSKK pochváliť prvým areálom: „Po rokoch sa nám podarilo otvoriť prvý inlineový areál v Trnovci nad Váhom pri Šali.
Pracujeme aj na ďalších dvoch. Druhý by mal vzniknúť v Košiciach, kde máme najväčšiu členskú základňu inline športov, a tretí plánujeme v Banskej Bystrici.“
Čakajú ich mládežnícke ME
V spomínanom inline hokeji čakajú Slovákov od štvrtka ME do 17 rokov v Írsku. Reprezentácia, ktorej súčasťou sú aj hráči z extraligových klubov, má tie najvyššie ambície.
„Čo sa týka inline hokeja, máme stále tie najvyššie ambície. Do Waterfordu ideme s tým, že by sme chceli získať medailu. Tím je dobre zložený, máme dobrý trénerský štáb, takže verím, že medaila bude.
U nás to funguje jednoducho, pretože inline hokej je v podstate letný šport. Hrávajú ho hokejisti počas letných mesiacov medzi sezónami, približne od mája do polovice júla.
Náš tím tvoria výlučne hokejisti a približne polovica z nich sú aj reprezentanti v ľadovom hokeji do 16 alebo 17 rokov,“ povedal Pjontek.
Vydzvihol aj spoluprácu s konkrétnymi klubmi, kde nechýba úradujúci slovenský majster: „Najlepšie skúsenosti máme s Nitrou, kde sú dlhodobo veľmi dobré výsledky medzi juniormi, dorastencami aj mužmi.
Dobré vzťahy máme aj s Trenčínom, Slovanom Bratislava, HK Ružinov či Hobou. Snažíme sa rozširovať spoluprácu na celé Slovensko.
Od budúcej sezóny chceme začať spolupracovať s Košicami, s ktorými už rokujeme, a rád by som zapojil aj Zvolen. Baštou mládeže sú Piešťany, kde sme to v roku 2022 rozbehli pod vedením Jakuba Ručkaya, súčasného trénera Michaloviec.“