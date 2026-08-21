Strelec? Ak sa na niečom dohodli, tak sa dohodli, ale nám nevolali, tvrdí šéf

Dávid Strelec môže byť po jedinej sezóne v Anglicku opäť na prestupovom trhu. Grécky portál Gazzetta.gr vo štvrtok informoval, že slovenský útočník sa dohodol na osobných podmienkach s PAOK-om Solún. Grécky klub ho mal označiť za svoju prestupovú prioritu číslo jeden.
Z Middlesbrough však prichádza iná správa.
Scott: Pre mňa je to novinka
Situáciu komentoval športový riaditeľ Middlesbrough Kieran Scott vo štvrtkovom vysielaní BBC Tees, kde bol hosťom moderátora Marka Druryho. Jeho vyjadrenia následne publikoval aj britský portál The Northern Echo.
„Pre mňa je to novinka. Neprišiel za mnou. Nehovorím, že na tom nič nie je, ale od PAOK-u sme nedostali žiadny kontakt.
Ak sa na niečom dohodli, tak sa dohodli, ale nám nevolali,“ povedal ešte včera Scott.
Rozdiel medzi oboma správami je podstatný. Dohoda hráča s klubom ešte neznamená prestup. PAOK by teraz musel rokovať s Middlesbrough o odstupnom.
O Strelca sa podľa britských médií zaujíma aj Getafe.
Prvá sezóna priniesla osem gólov
Strelec prišiel do Middlesbrough v septembri 2025 zo Slovana Bratislava. Anglický klub za neho zaplatil približne 7,5 milióna eur, pričom ďalšie peniaze mohli pribudnúť prostredníctvom bonusov.
V Championship nastúpil v 32 zápasoch a strelil osem gólov. Pridal jednu asistenciu a na ihrisku strávil 1845 minút.
Najlepší úsek sezóny mal v jej závere. Proti Watfordu skóroval a pridal asistenciu, následne sa presadil aj v zápase proti Wrexhamu.
Na začiatku nového ročníka však musí bojovať o svoje miesto. Middlesbrough priviedlo Willa Lanksheara a Kylea Josepha, čím sa konkurencia v útoku zvýšila.
Strelec navyše pre zranenie vynechal úvod sezóny a do tréningu sa vrátil až tento týždeň.
PAOK už raz prekonal vlastný rekord
Pre PAOK by vysoká suma za útočníka nebola bezprecedentná.
Klub zo Solúna vlani získal zo Slavie Praha Christosa Zafeirisa za 10,5 milióna eur. Stredopoliar sa stal najdrahšou posilou v histórii PAOK-u.
Pred jeho príchodom klub nikdy za jedného hráča nezaplatil viac ako päť miliónov eur.
Strelec má podľa Transfermarktu trhovú hodnotu osem miliónov eur. PAOK by teda pri jeho prípadnom angažovaní vstupoval do rokovaní s hráčom, za ktorého Middlesbrough pred rokom zaplatilo značnú sumu.