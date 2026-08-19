Pre Kubišov tím mal byť posilou. Francúza vyčerpá nákup, v stúpaní ho obehnú dedkovia

Pred troma rokmi patril k senzáciám Tour de France. Po 15 rokoch získal na Starej dáme pre tím Cofidis etapové víťazstvo – svoje najväčšie v kariére.
Victor Lafay vydareným útokom v poslednom kilometri zaskočil favoritov, z ktorých sa v cieli v San Sebastiáne poriadne čertil najmä Wout van Aert.
Pre vtedy 27-ročného Francúza to mal byť odrazový mostík do ďalšej kariéry, ale tá po nečakanom úspechu nabrala nesprávny smer.
Pred aktuálnym ročníkom ju chcel reštartovať v tíme Unibet Rose Rockets, no v druhej polovici augusta má v kolónke súťažných dní stále nulu.
Mnohí sa pýtali, čo sa s ním deje. Nemá formu, je zranený alebo už nebude pokračovať? Otázniky napokon zažehnal samotný Lafay, ktorý prostredníctvom tímových kanálov vyrozprával svoj príbeh.
Odložil syrové sendviče
V októbri 2025 obsadil na Tour of Guangxi, čo sú preteky kategórie World Tour, druhé miesto v celkovom poradí, keď nestačil len na Brita Paula Doublea.
Kým pre mnohých by to bolo veľké povzbudenie pred zimnou prípravou na nasledujúcu sezónu, Lafay premýšľal o konci kariéry. Hovoril, že si kúpi tzv. food truck a v Japonsku bude predávať syrové sendviče.
Po viacerých stretnutiach so spolumajiteľom tímu Basom Tietemom sa však rozhodol, že podpíše s Rockets kontrakt na jednu sezónu.
"Keď som sa rozprával s Basom, môj pohľad sa začal meniť. Povedal mi príbeh tohto tímu a uvedomil som si, že ešte nemusím končiť. V Rockets som mohol byť sám sebou a byť súčasťou niečoho vzrušujúceho," uviedol.
VIDEO: Ako Victor Lafay podpísal kontrakt s Rockets
Pre obe strany išlo o výhodnú dohodu. Tím mal po Dylanovi Groenewegenovi v zostave ďalšieho víťaza etapy na Tour a navyše Francúza, čo mohlo byť atraktívne pre ASO v prípade udelenia voľnej karty.
Realita je však taká, že tím so slovenským majstrom Lukášom Kubišom pozvánku na Tour de France nedostal a Lafay ešte nemal na sebe pripnuté číslo. Dôvodom sú zdravotné problémy, ktoré sa vlečú niekoľko mesiacov.
Podľa výsledkov je zdravý
Po záverečnom prípravnom kempe v januári išiel Lafay do Číny, aby strávil nejaký čas so svojou priateľkou. Návrat si naplánoval desať dní pred prvými pretekmi, aby mal dosť času pripraviť sa.
Jeho zdravotný stav sa však náhle zhoršil, keď pociťoval veľkú únavu aj po ľahkom tréningu. Tímový lekár mu hneď urobil krvné testy, neskôr navštívil aj špecialistov, no podľa výsledkov je zdravý.
"S lekármi sme preverili všetky možnosti, urobili všetky vyšetrenia, na ktoré sme si dokázali spomenúť a preskúmali každé možné vysvetlenie.
Všetci sa mi snažili pomôcť vrátiť sa späť na bicykel. Žiaľ, stále nemáme odpovede, ktoré hľadáme," vraví víťaz etapy na Giro d'Italia 2021.
VIDEO: Prvé profesionálne víťazstvo Victora Lafaya
Nielenže nemôže pretekať ani trénovať, zdravotné problémy majú vplyv na Lafayov každodenný život. Problémy mu robia základné činnosti.
"Keď idem do obchodu nakúpiť si potraviny a vrátim sa domov, potrebujem si ísť ľahnúť, respektíve si pospať. Veľmi ľahko sa vyčerpám," hovorí.
Čo to robíš?
Lafay tiež dodáva, že pri cvičení sa snaží udržiavať si tepovú frekvenciu na 100 až 110 úderov za minútu. Prípadne chodí na krátke prechádzky.
"Na bicykli je ťažké udržať si tieto čísla. Ak stúpate, idete veľmi pomaly. Aj dedkovia ma predbehnú. Niekedy ma spoznajú a hovoria: Čo to robíš?
Na začiatku roka som bol nadšený, no potom sa to všetko začalo kaziť. Tím mi veril a mohli sme dosiahnuť dobré výsledky. Toto je pre mňa najväčšie sklamanie," dodal 30-ročný rodák z Lyonu.
Napriek všetkému sa snaží myslieť pozitívne. Kedy však a či vôbec nastúpi v pretekoch vo farbách Unibet Rose Rockets je teraz ťažké odhadnúť.
Tímu s francúzskou licenciou by sa Lafay určite hodil aj v týchto dňoch, keď sú jazdci s ružovými prilbami rozdelení na troch rôznych pretekoch.
To najsilnejšie poslali pod vedením Marcela Kittela na belgickú Renewi Tour. V rovinatých dojazdoch bude chcieť uspieť Dylan Groenewegen a vo zvlnených etapách by mal byť lídrom Lukáš Kubiš.
Slovák nedávno potvrdil veľmi dobrú formu na pretekoch Okolo Dánska, kde bol hlavným súperom Wouta van Aerta. Za Belgičanom skončil druhý v dvoch etapách a takisto v celkovej klasifikácii.