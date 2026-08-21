Za týždeň som prišiel o pár rokov života, zhodnotil tréner. V kádri mu ostalo len 6 samurajov

MFK Spartak Medzev bol v minulom súťažnom ročníku nováčikom 3. ligy, skupiny Východ, a nepočínal si veru zle. V konečnom hodnotení skončil na dobrom siedmom mieste.
Mužstvo z mestečka, ktoré má niečo vyše 4 000 obyvateľov a z ktorého pochádza bývalý prezident SR Rudolf Schuster, ale aj bývalý reprezentant ČSSR a majster Európy Jaroslav Polák, má vysoké ambície aj v práve prebiehajúcom ročníku.
Na lavičke MFK sedí mladý, 36-ročný tréner JOZEF FABIÁN. S futbalom začínal v Košiciach. Ako aktívny hráč prešiel viacerými klubmi a zahral si aj v zahraničí. Je držiteľom trénerskej licencie EURO A.
S trénerom Spartaka sme sa rozprávali o príprave mužstva na nový ligový ročník, ale aj o vskutku zaujímavom vstupe tímu do novej sezóny.
Ako ste sa pripravovali na nový súťažný ročník?
Podarilo sa nám postupne vyskladať veľmi mladý káder, tvorí ho momentálne 20 hráčov. Pracovali sme v domácich podmienkach a chlapcom patrí vďaka za to, ako sa k celej príprave poctivo postavili.
Až na menšie absencie som bol s ich prístupom a dochádzkou naozaj spokojný. Odohrali sme päť kvalitných zápasov v príprave, plus generálku v Slovnaft Cupe. Tá nám výsledkovo naozaj vyšla.
Údajne došlo k výmene takmer celého kádra?
No, tých zmien bolo naozaj veľa, popravde, neplánovali sme ich toľko. Ostalo nám len šesť „samurajov“ z minulej sezóny, ale tí tvoria kostru tímu, sú nositeľmi skúseností a naozaj sa snažia pomôcť novým hráčom, aby si to čím skôr všetko sadlo.
Káder vhodne doplnili aj zahraniční hráči, ktorí už v tretej lige nie sú žiadnou novinkou, práve naopak, svojou dravosťou sú tým správnym korením. Pevne verím, že Medzev nielen pre nich, je dobrou odrazovou stanicou do vyšších líg na Slovensku či v zahraničí.
Máte za sebou dva zápasy. Oba vonku a v oboch sa rozhodovalo v úplnom závere po pokutových kopoch. Skúste zhodnotiť vaše účinkovanie vrátane pokutového kopu v Raslaviciach a v Bardejove.
Za týždeň som prišiel o pár rokov života. Oba zápasy sa odohrali pred veľmi peknou kulisou, mali náboj už od úvodu a obe lavičky sa postarali o emočne vypäté duely. V úvodnom zápase sme do posledných chvíľ hrýzli a bojovali o plný bodový zisk, nakoniec sme domov odchádzali s nulou.
Nášmu mladému tímu, ktorý mal vekový priemer okolo 22 rokov, zlomili väz dve-tri diskutabilné rozhodnutia v závere. Pokutový kop v 92. minúte ani nariadenú štandardku pred ním komentovať nebudem. Musím ale pochváliť trénera a celý tím Raslavíc, odvádzajú naozaj dobrú systematickú robotu a podarilo sa im tiež vyskladať veľmi perspektívny káder.
Do Bardejova sme sa išli pobiť o body. Oba tímy odohrali zápas v náročných podmienkach, najmä po kondičnej stránke spĺňal vysoké parametre.
Po taktickej stránke to už bolo viac rozhárané ako v Raslaviciach, no góly padali až v druhom polčase. Inkasovali sme prví, zápas som sa snažil zlomiť v náš prospech striedaniami a zmenou herného systému. Po vyrovnaní sme v závere stretnutia opäť čelili penalte v 85. minúte, no nasledoval famózny finiš – chytená penalta, červená karta pre domácich a strhnutie víťazstva na našu stranu dvoma gólmi „žolíkov“ v nadstavenom čase.
Verím, že z prvého stretnutia si naša defenzíva vzala ponaučenie a z druhého stretnutia, že nás takýto záver zocelí a zomkne. Necestoval som s tímom naspäť do Košíc, ale verím, že si cestu patrične užili.
Na lavičku pribudol Stano Cuprišin, v minulom ligovom ročníku tréner Geče. Čo od neho očakávate?
Stana evidujem ešte ako výborného hráča, ale aj ako skvelého trénera a taktika, hlavne v oblasti defenzívy, kde sme mali minulú sezónu veľký problém. S Gečou dokázal urobiť divy, preskákať piatu ligu bez prehry len s ôsmimi inkasovanými gólmi.
Viackrát som si bol pozrieť jeho zápasy vo štvrtej lige, ktorú dokázal zachrániť v náročných podmienkach v závere. Pomáha mi pri realizácii tréningových jednotiek, komunikácii v tíme, no najmä pri koučovaní, postrehoch počas stretnutí a možných riešeniach v rámci herného systému. Je tým správnym prepojením medzi hlavným trénerom a hráčskou šatňou a som veľmi vďačný, že prejavil záujem so mnou spolupracovať.
Aké sú vaše plány v aktuálnom ligovom ročníku?
Spolu so šéfom klubu Marošom Čiernym sme si dali jasný cieľ – stabilizovať tento káder na dlhšie obdobie, pokračovať v pevných výkonoch bez záchranárskych starostí, kontinuálne rozvíjať jednotlivcov aj tím.
Tak, ako aj v prechádzajúcich angažmánoch, som mal v obľube zapracovávať mladých hráčov, dávať im príležitosť presadiť sa, ale zároveň hrať konkurencieschopnú úlohu v hornej časti tabuľky.
Hrávate ešte aktívne alebo sa už venujete len trénerstvu?
Rád by som si ešte zahral, bol súčasťou kabíny ako hráč, ale povinností je veľa. Keď nemám tréning s Medzevom, po práci sa už venujem šesťročnej dcére a jej aktivitám a krúžkom. Možno si ešte počas týždňa vybehnem zahrať s kamarátmi ligu v malom futbale, ale už aj tam ma podpichujú, že mi to ide lepšie na lavičke.
Medzev tak vstúpil do novej sezóny spôsobom, ktorý určite zaujal. Dve stretnutia vonku, dve dramatické koncovky a napokon tri body na konte. Mladý tím vedený Jozefom Fabiánom bude chcieť na tieto výkony nadviazať aj v ďalších kolách. Ak sa podarí novú zostavu postupne herne zladiť a zároveň využiť skúsenosti hráčov, ktorí zostali z minulej sezóny, Spartak môže byť aj v tomto ročníku nepríjemným súperom pre každého. Ambície hrať v hornej časti tabuľky tak nemusia zostať iba na papieri.