V Alpách boli nájdene dve mŕtve telá. Patria horolezcom, ktorí boli nezvestní 30 rokov

Vo švajčiarskych Alpách boli nájdené telá dvoch belgických horolezcov, ktorí sa tam stratili pred viac ako tromi desiatkami rokov. Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na švajčiarske úrady. Telá dvojice objavili v dôsledku ústupu ľadovcov.
Testy DNA vykonané v nemocnici v juhozápadnom kantóne Valais potvrdili, že pozostatky patria dvom belgickým turistom, ktorým bolo v čase smrti 39 a 41 rokov a ktorí v roku 1992 zmizli blízko hory Weissmies, desiatky kilometrov južne od miesta nálezu.
Podľa AP nie sú takéto nálezy ojedinelé. S rastúcou rýchlosťou topenia ľadovcov sú podobné prípady čoraz častejšie.
Na konci minulého mesiaca našiel turista ľudské pozostatky, ktoré sa objavili po roztopení ľadovca Trift na juhu krajiny.
Podľa odhadov Ústavu pre výskum snehu a lavín (SLF) v Davose klimatická zmena výrazne mení alpské prostredie.
"V Alpách, uprostred Európy, rastú teploty dvakrát rýchlejšie ako je globálny priemer," uviedol ústav.