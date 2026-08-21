ONLINE: Slovensko - Francúzsko dnes, ME vo volejbale žien 2026 LIVE (skupina D)

Slovensko a Francúzsko hrajú dnes úvodný zápas skupiny D na ME vo volejbale žien 2026.
Duel štartuje už o 13.00 h.
Kde sledovať ME vo volejbale žien v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Slovensko - Francúzsko (ME vo volejbale žien 2026, skupina D, piatok, výsledky, naživo)
ME - ženy 2026/2027
21.08.2026 o 13:00
Francúzsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Slovensko
Slovenské volejbalistky odštartovali prípravu na šampionát proti Slovinsku, ktorému podľahli 1:3. Následne sa však na druhý deň zrodila prekvapivá remíza 2:2, keď sa Slovenkám podarilo odpovedať na úvodné dva stratené sety. Dvojzápas proti Španielkam nám už ale vyšiel, keď sme zvíťazili 3:1 a 3:2 na sety.
Slovenské volejbalistky odštartovali prípravu na šampionát proti Slovinsku, ktorému podľahli 1:3. Následne sa však na druhý deň zrodila prekvapivá remíza 2:2, keď sa Slovenkám podarilo odpovedať na úvodné dva stratené sety. Dvojzápas proti Španielkam nám už ale vyšiel, keď sme zvíťazili 3:1 a 3:2 na sety.
Francúzsko
Naopak francúzske volejbalistky zahájili prípravu hneď po Lige národov, pričom nestačili na favoritky z Talianska jednoznačne 0:3. V druhom vystúpení prišla porážka s Poľskom, rovnako 0:3 na sety, na záver však uspeli s Ukrajinou, ktorú zdolali tesne 3:2 na sety.
Naopak francúzske volejbalistky zahájili prípravu hneď po Lige národov, pričom nestačili na favoritky z Talianska jednoznačne 0:3. V druhom vystúpení prišla porážka s Poľskom, rovnako 0:3 na sety, na záver však uspeli s Ukrajinou, ktorú zdolali tesne 3:2 na sety.
Pozdravujem všetkých fanúšikov svetového volejbalu, vítam vás pri sledovaní Majstrovstiev Európy žien, keď sa Slovensko predstaví v úvode turnaja proti Francúzsku.
Pôjde o tretie vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín, pričom sa v oboch prípadoch tešili z víťazstva Francúzky, konkrétne po triumfe 3:0 na sety. Zápasy sa pritom odohrali v roku 2023 a 2016. Práve náš dnešný súper však vstúpi do stretnutia v pozícii favorita, pričom na predchádzajúcom európskom šampionáte obsadil výbornú 6. priečku, čím tak vylepšil svoje predchádzajúce umiestnenie v podobe celkového 7. miesta. Naopak slovenské volejbalistky zakončili predchádzajúci európsky šampionát na 10. mieste.
Pôjde o tretie vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín, pričom sa v oboch prípadoch tešili z víťazstva Francúzky, konkrétne po triumfe 3:0 na sety. Zápasy sa pritom odohrali v roku 2023 a 2016. Práve náš dnešný súper však vstúpi do stretnutia v pozícii favorita, pričom na predchádzajúcom európskom šampionáte obsadil výbornú 6. priečku, čím tak vylepšil svoje predchádzajúce umiestnenie v podobe celkového 7. miesta. Naopak slovenské volejbalistky zakončili predchádzajúci európsky šampionát na 10. mieste.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.