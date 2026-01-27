Slalom mužov, záverečné kolo LM a Australian Open. Športový program na dnes (28. január)

Športový program na stredu, 28. január
Futbal
- 21:00 Union Royale Saint-Gilloise - Atalanta Bergamo, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 PSV Eindhoven - Bayern Mníchov, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Paríž Saint-Germain - Newcastle United, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Pafos FC - SK Slavia Praha, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 SSC Neapol - FC Chelsea, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 AS Monaco - Juventus FC, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Manchester City - Galatasaray Istanbul, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 FC Liverpool - FK Karabach, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Bayer Leverkusen - CF Villarreal, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Borussia Dortmund - Inter Miláno, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 FC Bruggy - Olympique Marseille, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Benfica Lisabon - Real Madrid, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 FC Barcelona - FC Kodaň, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Athletic Bilbao - Sporting Lisabon, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 FC Arsenal - Kajrat Almaty, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Ajax Amsterdam - Olympiakos Pireus, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
Hokej
- 1:00 New Jersey Devils - Winnipeg Jets, NHL
- 1:00 Florida Panthers - Utah Mammoth, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - Los Angeles Kings, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - Vegas Golden Knights, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres, NHL
- 1:00 Boston Bruins - Nashville Predators, NHL
- 2:00 Minnesota Wild - Chicago Blackhawks, NHL
- 2:00 St. Louis Blues - Dallas Stars, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - Washington Capitals, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks - San Jose Sharks, NHL
- 17:30 HK Skalica - HC 19 Humenné, 38. kolo Tipos SHL
- 17:30 HK Gladiators Trnava - HC BIT markets TEBS Bratislava, 38. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Detva - TSS GROUP Dubnica, 38. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK TAM Levice - HK Žiar nad Hronom, 38. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - HC Nové Zámky, 38. kolo Tipos SHL
Tenis
- od 1:00 Australian Open
Hádzaná
- 15:30 Španielsko - Portugalsko, ME 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 15:30 Slovinsko - Island, ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 Nemecko - Francúzsko, ME 2026
- 18:00 Chorvátsko - Maďarsko, ME 2026
- 20:30 Dánsko - Nórsko, ME 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:30 Švajčiarsko - Švédsko, ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Futsal
- 16:30 Lotyšsko - Chorvátsko, ME
- 16:30 Gruzínsko - Francúzsko, ME
- 19:30 Litva - Arménsko, ME
- 19:30 Česko - Ukrajina, ME
Šport
- 10:00 olympijské - prezentácia poštových známok a euromincí k ZOH 2026
- 14:00 šport - TK Ministerstva cestovného ruchu a športu SR
Alpské lyžovanie
- 17:45/20:45 slalom muži
Biatlon
- 10:20 vytrvalostné preteky mužov na 20 km, ME /účasť SR/
- 14:30 vytrvalostné preteky žien na 15 km, ME /účasť SR/
Akrobatické lyžovanie
- 11:30 skikros - kvalifikácia, SP /účasť SR/
Hádzaná
- 18:00 Tatran Prešov - MHC ŠTART Nové Zámky, semifinále SP
- 19:00 HC Sporta Hlohovec - MŠK Považská Bystrica, semifinále SP
Volejbal
- 18:00 VA UNIZA Žilina - VK Pirane Brusno, ženy - dohrávka 10. kola Niké extraligy
- 18:00 Dukla Liberec - VK Slovana Bratislava, odveta osemfinále Challenge Cupu /prvý zápas: 2:3/
Basketbal
- 18:00 MBK Baník Handlová - Patrioti Levice, 23. kolo Tipos SBL
- 18:00 BC Slovan Bratislava - Iskra Svit, 23. kolo Tipos SBL
- 18:00 BC Prievidza - Košice Wolves, 23. kolo Tipos SBL
- 18:00 BC Komárno - Spišskí Rytieri, 23. kolo Tipos SBL
- 18:00 BKM Mimel Lučenec - Nitra Blue Wings, 23. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: streda, 28. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.