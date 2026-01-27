Slalom mužov, záverečné kolo LM a Australian Open. Športový program na dnes (28. január)

Francúzsky lyžiar Clement Noel.
Francúzsky lyžiar Clement Noel. (Autor: TASR/AP)
28. jan 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 28. januára. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 28. január

Futbal

  • 21:00 Union Royale Saint-Gilloise - Atalanta Bergamo, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 PSV Eindhoven - Bayern Mníchov, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Paríž Saint-Germain - Newcastle United, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 Pafos FC - SK Slavia Praha, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 SSC Neapol - FC Chelsea, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 AS Monaco - Juventus FC, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 Manchester City - Galatasaray Istanbul, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 FC Liverpool - FK Karabach, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 Bayer Leverkusen - CF Villarreal, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 Borussia Dortmund - Inter Miláno, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 FC Bruggy - Olympique Marseille, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 Benfica Lisabon - Real Madrid, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 FC Barcelona - FC Kodaň, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 Athletic Bilbao - Sporting Lisabon, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 
  • 21:00 FC Arsenal - Kajrat Almaty, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Ajax Amsterdam - Olympiakos Pireus, záverečné 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov 

Hokej

  • 1:00 New Jersey Devils - Winnipeg Jets, NHL 
  • 1:00 Florida Panthers - Utah Mammoth, NHL  
  • 1:00 Detroit Red Wings - Los Angeles Kings, NHL  
  • 1:00 Montreal Canadiens - Vegas Golden Knights, NHL  
  • 1:00 Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres, NHL  
  • 1:00 Boston Bruins - Nashville Predators, NHL  
  • 2:00 Minnesota Wild - Chicago Blackhawks, NHL  
  • 2:00 St. Louis Blues - Dallas Stars, NHL  
  • 4:00 Seattle Kraken - Washington Capitals, NHL  
  • 4:00 Vancouver Canucks - San Jose Sharks, NHL  

  • 17:30 HK Skalica - HC 19 Humenné, 38. kolo Tipos SHL 
  • 17:30 HK Gladiators Trnava - HC BIT markets TEBS Bratislava, 38. kolo Tipos SHL 
  • 18:00 HK Detva - TSS GROUP Dubnica, 38. kolo Tipos SHL 
  • 18:00 HK TAM Levice - HK Žiar nad Hronom, 38. kolo Tipos SHL 
  • 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - HC Nové Zámky, 38. kolo Tipos SHL

Tenis

  • od 1:00 Australian Open

Hádzaná

Futsal

  • 16:30 Lotyšsko - Chorvátsko, ME
  • 16:30 Gruzínsko - Francúzsko, ME
  • 19:30 Litva - Arménsko, ME 
  • 19:30 Česko - Ukrajina, ME 

Šport

  • 10:00 olympijské - prezentácia poštových známok a euromincí k ZOH 2026
  • 14:00 šport - TK Ministerstva cestovného ruchu a športu SR

Alpské lyžovanie

  • 17:45/20:45 slalom muži 

Biatlon

  • 10:20 vytrvalostné preteky mužov na 20 km, ME /účasť SR/ 
  • 14:30 vytrvalostné preteky žien na 15 km, ME /účasť SR/

Akrobatické lyžovanie

  • 11:30 skikros - kvalifikácia, SP /účasť SR/

Hádzaná

  • 18:00 Tatran Prešov - MHC ŠTART Nové Zámky, semifinále SP 
  • 19:00 HC Sporta Hlohovec - MŠK Považská Bystrica, semifinále SP 

Volejbal

  • 18:00 VA UNIZA Žilina - VK Pirane Brusno, ženy - dohrávka 10. kola Niké extraligy

  • 18:00 Dukla Liberec - VK Slovana Bratislava, odveta osemfinále Challenge Cupu /prvý zápas: 2:3/ 

Basketbal

  • 18:00 MBK Baník Handlová - Patrioti Levice, 23. kolo Tipos SBL 
  • 18:00 BC Slovan Bratislava - Iskra Svit, 23. kolo Tipos SBL 
  • 18:00 BC Prievidza - Košice Wolves, 23. kolo Tipos SBL 
  • 18:00 BC Komárno - Spišskí Rytieri, 23. kolo Tipos SBL 
  • 18:00 BKM Mimel Lučenec - Nitra Blue Wings, 23. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
     
TV program: streda, 28. január
Ostatné športy

    Slalom mužov, záverečné kolo LM a Australian Open. Športový program na dnes (28. január)
    dnes 00:00
