Fenerbahce bojuje so Škriniarom o Ligu majstrov. Športový program na dnes (27. august)

Športový program na stredu, 27. august
Futbal
- 11:00 WFC BIIK-Šymkent - GKS Katowice, miniturnaj 2. predkola LM žien
- 18:00 ŽNK Mura Murska Sobota - Spartak Myjava, miniturnaj 2. predkola LM žien
- 18:00 AC Nitra - FC Spartak Trnava, 2. kolo Slovnaft Cupu
- 18:00 Oravan Oravská Jasenica - MFK Ružomberok, 2. kolo Slovnaft Cupu
- 18:00 TJ Vinohrad Čebovce - FK Železiarne Podbrezová, 2. kolo Slovnaft Cupu
- 18:00 Športový klub Svodín - KFC Komárno, 2. kolo Slovnaft Cupu
- 18:00 FK Slovan Kendice - FC Košice, 2. kolo Slovnaft Cupu
- 18:00 FK Čaňa - FC Tatran Prešov, 2. kolo Slovnaft Cupu
- 18:00 TJ Družstevník Hlboké - MFK Skalica, 2. kolo Slovnaft Cupu
- 18:00 FK Junior Kanianka - AS Trenčín, 2. kolo Slovnaft Cupu
- 18:00 TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - MŠK Žilina, 2. kolo Slovnaft Cupu
- 18:30 AEK Larnaka - Brann Bergen /prvý zápas: 1:2/, odveta play-off EL
- 18:45 Riga FC - Sparta Praha /prvý zápas: 0:2/, odveta play-off KL
- 18:45 Karabach FK - Ferencváros Budapešť /prvý zápas: 3:1/, odveta play-off LM
- 21:00 FC Kodaň - FC Bazilej /prvý zápas: 1:1/, odveta play-off LM
- 21:00 Benfica Lisabon - Fenerbahce Istanbul /prvý zápas: 0:0/, odveta play-off LM
- 21:00 Club Bruggy - Glasgow Rangers /prvý zápas: 3:1/, odveta play-off LM
- 21:00 Celta Vigo - Betis Sevilla, predohrávka 6. kola La Ligy
Tenis
Volejbal
- 11:00 Turecko - Kanada, MS vo volejbale žien 2025
- 11:00 Kolumbia - Mexiko, MS vo volejbale žien 2025
- 12:00 Keňa - Vietnam, MS vo volejbale žien 2025
- 12:00 Japonsko - Srbsko, MS vo volejbale žien 2025
- 14:30 Čína - Dominikánska republika, MS vo volejbale žien 2025
- 14:30 Bulharsko - Španielsko, MS vo volejbale žien 2025
- 15:30 Poľsko - Nemecko, MS vo volejbale žien 2025
- 15:30 Ukrajina - Kamerun, MS vo volejbale žien 2025
Basketbal
- 12:30 Veľká Británia - Litva, ME v basketbale 2025
- 13:45 Česko - Portugalsko, ME v basketbale 2025
- 15:30 Čierna Hora - Nemecko, ME v basketbale 2025
- 17:00 Lotyšsko - Turecko, ME v basketbale 2025
- 19:30 Švédsko - Fínsko, ME v basketbale 2025
- 20:15 Srbsko - Estónsko, ME v basketbale 2025
Cestná cyklistika
- 16:35 5. etapa: Figueres - Figueres (24,1 km - tímová časovka), Vuelta a Espaňa
Atletika
- 17:05 1. deň finále Diamantovej ligy (Zürich) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Parahokej
- 16:00 Nórsko - Austrália, MS žien v Dolnom Kubíne
- 19:30 Veľká Británia - Tím sveta, MS žien v Dolnom Kubíne
Bedminton
- 9:00 MS /účasť SR/
TV program: streda, 27. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.