Fenerbahce bojuje so Škriniarom o Ligu majstrov. Športový program na dnes (27. august)

základná jedenástka Fenerbahce Istanbul
základná jedenástka Fenerbahce Istanbul (Autor: TASR)
Sportnet|27. aug 2025 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu 27. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 27. august

Futbal

  • 11:00 WFC BIIK-Šymkent - GKS Katowice, miniturnaj 2. predkola LM žien
  • 18:00 ŽNK Mura Murska Sobota - Spartak Myjava, miniturnaj 2. predkola LM žien

  • 18:00 AC Nitra - FC Spartak Trnava, 2. kolo Slovnaft Cupu
  • 18:00 Oravan Oravská Jasenica - MFK Ružomberok, 2. kolo Slovnaft Cupu
  • 18:00 TJ Vinohrad Čebovce - FK Železiarne Podbrezová, 2. kolo Slovnaft Cupu
  • 18:00 Športový klub Svodín - KFC Komárno, 2. kolo Slovnaft Cupu
  • 18:00 FK Slovan Kendice - FC Košice, 2. kolo Slovnaft Cupu
  • 18:00 FK Čaňa - FC Tatran Prešov, 2. kolo Slovnaft Cupu
  • 18:00 TJ Družstevník Hlboké - MFK Skalica, 2. kolo Slovnaft Cupu
  • 18:00 FK Junior Kanianka - AS Trenčín, 2. kolo Slovnaft Cupu
  • 18:00 TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - MŠK Žilina, 2. kolo Slovnaft Cupu

  • 18:30 AEK Larnaka - Brann Bergen /prvý zápas: 1:2/, odveta play-off EL
  • 18:45 Riga FC - Sparta Praha /prvý zápas: 0:2/, odveta play-off KL
  • 18:45 Karabach FK - Ferencváros Budapešť /prvý zápas: 3:1/, odveta play-off LM
  • 21:00 FC Kodaň - FC Bazilej /prvý zápas: 1:1/, odveta play-off LM
  • 21:00 Benfica Lisabon - Fenerbahce Istanbul /prvý zápas: 0:0/, odveta play-off LM
  • 21:00 Club Bruggy - Glasgow Rangers /prvý zápas: 3:1/, odveta play-off LM
  • 21:00 Celta Vigo - Betis Sevilla, predohrávka 6. kola La Ligy

Tenis

Volejbal

Basketbal

Cestná cyklistika

  • 16:35 5. etapa: Figueres - Figueres (24,1 km - tímová časovka), Vuelta a Espaňa

Atletika

Parahokej

  • 16:00 Nórsko - Austrália, MS žien v Dolnom Kubíne
  • 19:30 Veľká Británia - Tím sveta, MS žien v Dolnom Kubíne

Bedminton

  • 9:00 MS /účasť SR/
TV program: streda, 27. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    základná jedenástka Fenerbahce Istanbul
    základná jedenástka Fenerbahce Istanbul
    Fenerbahce bojuje so Škriniarom o Ligu majstrov. Športový program na dnes (27. august)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Fenerbahce bojuje so Škriniarom o Ligu majstrov. Športový program na dnes (27. august)