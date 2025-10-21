Súboje v Lige majstrov aj v Slovnaft Cupe. Športový program na dnes (22. október)

Športový program na stredu, 22. október
Futbal
- 14:30 FC Slovan Galanta - KFC Komárno, 4. kolo Slovnaft Cupu
- 14.30 OFK Dynamo Malženice - AS Trenčín, 4. kolo Slovnaft Cupu
- 14:45 MFK Zvolen - MFK Ružomberok, 4. kolo Slovnaft Cupu
- 15:00 FC ŠTK 1914 Šamorín - FC Spartak Trnava, 4. kolo Slovnaft Cupu
- 18:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC Košice, 4. kolo Slovnaft Cupu
- 16:30 MŠK Žilina - FC Shelbourne, 2. kolo majstrovskej vetvy UEFA Youth League
- 18:30 Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav, dohrávka 6. kola českej ligy
- 18:45 Galatasaray Istanbul - Bodö/Glimt, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
- 18:45 Athletic Bilbao - FK Karabach, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
- 21:00 Sporting Lisabon - Olympique Marseille, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
- 21:00 Real Madrid - Juventus FC, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
- 21:00 AS Monaco - Tottenham Hotspur, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
- 21:00 FC Chelsea - Ajax Amsterdam, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
- 21:00 Eintracht Frankfurt - FC Liverpool, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
- 21:00 Bayern Mníchov - Club Bruggy, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
- 21:00 Atalanta Bergamo - Slavia Praha, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
Hokej
- 1:00 Washington Capitals - Seattle Kraken, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins - Vancouver Canucks, NHL
- 1:00 New York Islanders - San Jose Sharks, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - Edmonton Oilers, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils, NHL
- 1:30 Boston Bruins - Florida Panthers, NHL
- 2:00 Dallas Stars - Columbus Blue Jackets, NHL
- 2:00 Nashville Predators - Anaheim Ducks, NHL
- 2:00 St. Louis Blues - Los Angeles Kings, NHL
- 4:00 Utah Mammoth - Colorado Avalanche, NHL
- 17.00 MHA Martin - HK TAM Levice, 12. kolo Tipos SHL
- 18.00 TSS GROUP Dubnica - HK Žiar nad Hronom, 12. kolo Tipos SHL
- 18.00 HC Nové Zámky - HC 19 Humenné, 12. kolo Tipos SHL
- 18.00 HK ‘95 Považská Bystrica - HK Skalica, 12. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18.30 HC BIT markets TEBS Bratislava - HC MUŠLA Topoľčany, 12. kolo Tipos SHL
- 18:45 HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera, predohrávka 45. kola českej extraligy
Tenis
- Turnaje ATP v Bazileji a Viedni
- Turnaje WTA v Kuang-čou a Tokiu
- ITF World Tour Junior Finals (Pohánková)
Basketbal
- 18:00 Piešťanské Čajky - UFAB49 Angers, Eurocup žien /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 Iskra Svit - Patrioti Levice, predohrávka 3. kola Tipos SBL
- 18:00 Spišskí Rytieri - BKM Mimel Lučenec, predohrávka 6. kolaTipos SBL
- 19:00 KK Pelister - BC PRIEVIDZA, Európsky pohár FIBA
Volejbal
- 11:30 ŠVK Pezinok - KOOPERATIVA Slávia EUBA, štvrťfinále SP žien
- 19:00 Volley project UKF Nitra - VA UNIZA Žilina, štvrťfinále SP žien
- 20:30 VK Slovan Bratislava - VK Nové Mesto nad Váhom, štvrťfinále SP žien
TV program: streda, 22. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.