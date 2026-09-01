Slovan vstupuje do Slovnaft Cupu. Športový program na dnes (2. september)

Športový program na stredu, 2. septembra
Futbal
- 16:30 MŠK Púchov - FC Spartak Trnava, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 16:30 MŠK FOMAT Martin - MFK Skalica, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 16:30 TJ Tatran Krásno nad Kysucou - AS Trenčín, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 16:30 FTC Fiľakovo - MFK Dukla Banská Bystrica, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 16:30 ŠK Harichovce - FC Košice, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 18:00 FK Poprad - MFK Ružomberok, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 18:00 TJ Slovan Nitra-Chrenová - ŠK Slovan Bratislava, 2. kolo Slovnaft Cupu
- 18:00 FC Zbrojovka Brno - FC Hradec Králové, dohrávka 4. kola českej ligy
- 20:00 Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec, dohrávka 4. kola českej ligy
Tenis
- od 17:00 US Open v New Yorku
Cyklistika
- 14:10 11. etapa: Cartagena - Lorca (151,3 km), Vuelta a Espaňa
Volejbal
- 16:00 Srbsko – Grécko, štvrťfinále ME žien v Istanbule /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 Taliansko – Švédsko, štvrťfinále ME žien v Istanbule /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hádzaná
- 19:00 HK Bojnice - HC Sporta Hlohovec, 1. kolo Niké Handball Extraligy
TV program: streda, 2. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.