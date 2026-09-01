Slovan vstupuje do Slovnaft Cupu. Športový program na dnes (2. september)

Hráči Slovana sa tešia z gólu
Hráči Slovana sa tešia z gólu (Autor: TASR)
Sportnet|2. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu 2. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 2. septembra

Futbal

  • 16:30 MŠK Púchov - FC Spartak Trnava, 3. kolo Slovnaft Cupu
  • 16:30 MŠK FOMAT Martin - MFK Skalica, 3. kolo Slovnaft Cupu
  • 16:30 TJ Tatran Krásno nad Kysucou - AS Trenčín, 3. kolo Slovnaft Cupu
  • 16:30 FTC Fiľakovo - MFK Dukla Banská Bystrica, 3. kolo Slovnaft Cupu
  • 16:30 ŠK Harichovce - FC Košice, 3. kolo Slovnaft Cupu
  • 18:00 FK Poprad - MFK Ružomberok, 3. kolo Slovnaft Cupu
  • 18:00 TJ Slovan Nitra-Chrenová - ŠK Slovan Bratislava, 2. kolo Slovnaft Cupu

  • 18:00 FC Zbrojovka Brno - FC Hradec Králové, dohrávka 4. kola českej ligy
  • 20:00 Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec, dohrávka 4. kola českej ligy

Tenis

  • od 17:00 US Open v New Yorku

Cyklistika

  • 14:10 11. etapa: Cartagena - Lorca (151,3 km), Vuelta a Espaňa

Volejbal

Hádzaná

  • 19:00 HK Bojnice - HC Sporta Hlohovec, 1. kolo Niké Handball Extraligy
TV program: streda, 2. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Hráči Slovana sa tešia z gólu
    Hráči Slovana sa tešia z gólu
    Slovan vstupuje do Slovnaft Cupu. Športový program na dnes (2. september)
    dnes 00:00
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