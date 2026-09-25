    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Azerbajdžanu dnes, formula 1 2026 LIVE

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene Azerbajdžanu 2026 LIVE
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene Azerbajdžanu 2026 LIVE (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|25. sep 2026 o 11:00
    ShareTweet0

    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z kvalifikácie na Veľkú cenu Azerbajdžanu 2026 v rámci seriálu formula 1 (F1

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v sobotu je na programe Veľká cena Azerbajdžanu.

    Ešte predtým je na okruhu v Baku na programe kvalifikácia, ktorá určí poradie jazdcov na štarte.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Azerbajdžanu 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, piatok, výsledky)

    Formula 1  2026
    25.09.2026 o 14:00
    Kvalifikácia na Veľkú ceny Azerbajdžanu
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Pohár jazdcov

    1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 292 b
    2. George Russell (GBR/Mercedes) 211 b
    3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 191 b
    4. Lando Norris (GBR/McLaren) 186 b
    5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 167 b
    6. Max Verstappen (NED/Red Bull) 145 b
    7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 120 b
    8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 71 b
    9. Liam Lawson (NZL/Red Bull) 59 b
    10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 41 b
    11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 31 b
    12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
    13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 18 b
    14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 10 b
    15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 7 b
    16. Carlos Sainz (ESP/Williams) 6 b
    17. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
    18. Esteban Ocon (FRA/Haas) 3 b
    19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 3 b
    20. Júki Cunoda (JPN/RB) 1 b
    21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
    22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
    23. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 0 b
    Pohár konštruktérov

    1. Mercedes (GER) 503 b
    2. Ferrari (ITA) 358 b
    3. McLaren (GBR) 306 b
    4. Red Bull (AUT) 230 b
    5. Racing Bulls (ITA) 77 b
    6. Alpine (FRA) 68 b
    7. Haas (USA) 21 b
    8. Audi (SUI) 17 b
    9. Williams (GBR) 11 b
    10. Aston Martin (GBR) 3 b
    11. Cadillac (USA) 0 b
    Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Azerbajdžanu.

    Včerajšie tréningy, ktoré sa konali netradične už vo štvrtok ovládol George Russell. Podarí sa mu nadviazať na svoje najrýchlejšie kolá a získať aj pole position? Alebo sa víťazom dnešnej kvalifikácie stane niekto iný?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 14:00.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene Azerbajdžanu 2026 LIVEonline
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene Azerbajdžanu 2026 LIVEonline
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Azerbajdžanu dnes, formula 1 2026 LIVE
    dnes 11:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Azerbajdžanu dnes, formula 1 2026 LIVE