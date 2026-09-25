ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Azerbajdžanu dnes, formula 1 2026 LIVE

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v sobotu je na programe Veľká cena Azerbajdžanu.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Ešte predtým je na okruhu v Baku na programe kvalifikácia, ktorá určí poradie jazdcov na štarte.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Azerbajdžanu 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Formula 1 2026
25.09.2026 o 14:00
Kvalifikácia na Veľkú ceny Azerbajdžanu
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minúta
Plánovaný
Prenos
Pohár jazdcov
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 292 b
2. George Russell (GBR/Mercedes) 211 b
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 191 b
4. Lando Norris (GBR/McLaren) 186 b
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 167 b
6. Max Verstappen (NED/Red Bull) 145 b
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 120 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 71 b
9. Liam Lawson (NZL/Red Bull) 59 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 41 b
11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 31 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 18 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 10 b
15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 7 b
16. Carlos Sainz (ESP/Williams) 6 b
17. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
18. Esteban Ocon (FRA/Haas) 3 b
19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 3 b
20. Júki Cunoda (JPN/RB) 1 b
21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
23. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 0 b
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 292 b
2. George Russell (GBR/Mercedes) 211 b
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 191 b
4. Lando Norris (GBR/McLaren) 186 b
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 167 b
6. Max Verstappen (NED/Red Bull) 145 b
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 120 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 71 b
9. Liam Lawson (NZL/Red Bull) 59 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 41 b
11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 31 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 18 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 10 b
15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 7 b
16. Carlos Sainz (ESP/Williams) 6 b
17. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
18. Esteban Ocon (FRA/Haas) 3 b
19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 3 b
20. Júki Cunoda (JPN/RB) 1 b
21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
23. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 0 b
Pohár konštruktérov
1. Mercedes (GER) 503 b
2. Ferrari (ITA) 358 b
3. McLaren (GBR) 306 b
4. Red Bull (AUT) 230 b
5. Racing Bulls (ITA) 77 b
6. Alpine (FRA) 68 b
7. Haas (USA) 21 b
8. Audi (SUI) 17 b
9. Williams (GBR) 11 b
10. Aston Martin (GBR) 3 b
11. Cadillac (USA) 0 b
1. Mercedes (GER) 503 b
2. Ferrari (ITA) 358 b
3. McLaren (GBR) 306 b
4. Red Bull (AUT) 230 b
5. Racing Bulls (ITA) 77 b
6. Alpine (FRA) 68 b
7. Haas (USA) 21 b
8. Audi (SUI) 17 b
9. Williams (GBR) 11 b
10. Aston Martin (GBR) 3 b
11. Cadillac (USA) 0 b
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Azerbajdžanu.
Včerajšie tréningy, ktoré sa konali netradične už vo štvrtok ovládol George Russell. Podarí sa mu nadviazať na svoje najrýchlejšie kolá a získať aj pole position? Alebo sa víťazom dnešnej kvalifikácie stane niekto iný?
Včerajšie tréningy, ktoré sa konali netradične už vo štvrtok ovládol George Russell. Podarí sa mu nadviazať na svoje najrýchlejšie kolá a získať aj pole position? Alebo sa víťazom dnešnej kvalifikácie stane niekto iný?
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 14:00.