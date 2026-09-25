Vlna kontroverzie v Poľsku. Súper sa priznal k špionáži tréningu Gašparíka, ten ostro reagoval

Poľský futbalový klub Górnik Zabrze má za sebou vynikajúci vstup do novej sezóny a po deviatich kolách vedie tamojšiu najvyššiu súťaž s náskokom troch bodov pred Legiou Varšava.
Ostatný zápas odohrali zverenci Michala Gašparíka na pôde Motoru Lublin a bola z toho bezgólová remíza - vôbec prvá v ročníku Ektraklasy 2026/2027.
Okrem toho má Górnik na konte sedem víťazstiev a jednu prehru. No práve nerozhodný výsledok priniesol vlnu kontroverzie po vyhlásení domáceho trénera Mariusza Misiura, ktorý sa priznal k špionáži.
"Mali sme možnosť sledovať tréning súpera. Keď som videl, ako sa pripravovali na štandardné situácie, tak veru klobúk dole pred realizačným tímom Górnika. Všetko mali nasimulované presne tak, ako to u nás realizovali," povedal po záverečnom hvizde.
Gašparíka toto priznanie nenechalo chladným. "Nerozumiem tomu. Jednoducho nedokážem pochopiť, ako sa tým niekto môže chváliť na tlačovej konferencii.
Pre nás to nebol problém. Keďže sme trénovali len bránenie štandardných situácií, ukazovali sme hráčom, čo robí Motor. Nevadí mi, ak sa na to pozerajú, pretože len pár hodín pred súbojom už nič nezmenia.
A aj keby sa o niečo pokúsili, nemali by to dostatočne nacvičené na to, aby nás zaskočili," uviedol slovenský kouč podľa webu roosevelta81.pl.
VIDEO: Zostrih zápasu Lublin - Górnik
Gašparík: Prejavujú určitú slabosť
"Ja mám úplne iný prístup. Nemám potrebu niečo také robiť - jednoducho sa sústredíme na vlastný tím.
Zdá sa mi, že tréneri, ktorí to robia, tým prejavujú určitú slabosť a určite to nie je v duchu fair-play," pokračoval 44-ročný rodák z Trnavy.
Podobná situácia nastala v predchádzajúcej sezóne v play-off o postup Premier League, keď hráči Southamptonu po treste nemohli pokračovať vo vyraďovačke.
"Áno, počul som o tom. Nie je to etické. Tréneri často argumentujú tým, že pre úspech svojho tímu urobia čokoľvek.
S tým súhlasím, no každý realizačný tím chce to isté, a predsa nie všetci musia siahať po praktikách, ktoré nie sú v duchu fair-play," doplnil Gašparík.
Neúspech už hodili za hlavu
Po triumfe v Poľskom pohári v minulej sezóne doviedol Górnik Zabrze aj k 2. miestu v Ektraklase o štyri body za Lechom Poznaň. S klubom si zahral kvalifikáciu o Ligu majstrov, Európsku ligu aj Konferenčnú ligu.
Jeho zverenci sa však napokon nekvalifikovali do ligovej časti. Nezvládli ani meranie síl o domáci Superpohár s Lechom Poznaň.
"Už sme to hodili za hlavu. Čakajú nás len ligové zápasy a na nich sústredíme všetku našu pozornosť. Vďaka tomu je príprava o niečo jednoduchšia.
Máme teraz náročný program – hráme aj Poľský pohár – takže sa musíme dobre pripraviť. Tímy, ktoré stále účinkujú v Európe, to majú ťažšie.
Treba však povedať, že Jagiellonia a Lech sú na to zvyknuté, kým pre Górnik to bolo niečo nové. Pre väčšinu chlapcov bol zápas každé tri či štyri dni novou skúsenosťou," uzavrel Gašparík.