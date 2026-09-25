Nový trest v NHL. Útočník Philadelphie sedel na trestnej lavici pre nesprávne oblečený dres

Útočník Philadelphie Flyers Trevor Zegras dostal v prípravnom zápase NHL proti Bostonu Bruins dvojminútový trest za nesprávne oblečený výstroj.
Dôvodom bol zasunutý dres do hokejových nohavíc.
NHL od novej sezóny sprísnila kontrolu toho, ako hráči nosia dresy, chrániče krku, prilby či plexisklá.
Pravidlo 9.5 stanovuje, že všetok ochranný výstroj s výnimkou rukavíc, prilby, chrániča krku a betónov brankárov musí byť pod dresom. Podľa pravidla 12.1 dostane hráč pri prvom porušení upozornenie a pri ďalšom už nasleduje dvojminútový trest.
Zegras bol potrestaný v druhej tretine zápasu, oficiálne za zdržiavanie hry. Philadelphia počas oslabenia neinkasovala a zápas napokon vyhrala 2:0.
„Na začiatku striedania som mal dres zasunutý. Po upozornení mi povedali, že ďalší prípad už automaticky znamená trest. Takto pritom zvyčajne hrávam,“ vysvetlil Zegras po zápase.
VIDEO: Trevor Zegras bol vylúčený za nevhodne oblečený dres
Podľa portálu Scouting The Refs sa stal prvým hráčom NHL od roku 2013, ktorý dostal trest za zasunutý dres.
Tréner Flyers Rick Tocchet uviedol, že kluby boli už niekoľko týždňov vopred upozornené, že správne nosenie výstroja bude patriť medzi oblasti, na ktoré sa rozhodcovia v novej sezóne viac zamerajú.
„Musí si jednoducho zapnúť úchyt dresu. Ten mu ho udrží dole. Očividne ho už nemôže mať zasunutý. Keď sa začne základná časť, nemôžeme dostávať takéto tresty,“ povedal Tocchet.
Ak sa hráčovi dres zasunie počas hry, rozhodcovia ho nepotrestajú. Pred ďalším striedaním si ho však musí upraviť. Po prvom upozornení nasleduje pri ďalšom porušení dvojminútový trest, ďalšie previnenie môže viesť k osobnému trestu.
NHL podobne sprísnila kontrolu zasunutých dresov už pred sezónou 2013/14. Vtedy nové pravidlá vyvolali nevôľu medzi hráčmi.
Informoval o tom portál ESPN.